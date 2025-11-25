張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
歐盟法院裁定：成員國須互相承認同婚登記
（法新社華沙25日電） 歐洲聯盟法院今天裁定，歐盟國家必須承認在其他成員國登記的同性婚姻。此案源於兩名波蘭男同志的申訴，他們在德國結婚，但搬回波蘭時，兩人的同性婚姻不被承認。
歐洲聯盟法院（Court of Justice of the European Union，CJEU）應波蘭法院要求，做出具法律約束力的裁定，因兩名男性對波蘭不承認他們在德國的同志婚姻登記提出申訴。
根據法新社及法國世界報（Le Monde），這對男同志其中一人擁有德國國籍，兩人曾住在德國，2018年在柏林結婚。
但當這對男同志試圖搬回波蘭，並申請在當地登記結婚時，卻遭波蘭當局拒絕，理由是波蘭法律不允許同性婚姻。
對此，歐洲聯盟法院今天裁定：「涉案配偶為歐盟公民，在行使自由移動權及返回原籍成員國時，享有在成員國境內移居和過正常家庭生活的權利。」
歐洲聯盟法院表示：「此類拒絕違反歐盟法律。不僅侵犯自由移動和居住的權利，也侵犯私人及家庭生活受尊重的基本權利。」
