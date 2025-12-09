宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
歐盟監測機構：全球2025將與2023並列史上第2熱
（法新社巴黎9日電） 歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務今天表示，繼全球於2024年創下歷史高溫後，2025年可能追平2023年，成為有紀錄以來第2熱的一年。
哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）的數據再次證實，全球氣溫正朝著超過工業化前水準攝氏1.5度的方向持續升溫，這是2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）認為較安全的門檻。 根據哥白尼氣候變化服務的每月更新報告，今年1月至11月平均氣溫上升攝氏1.48度，「目前與2023年並列為有紀錄以來第2高的一年」。
哥白尼氣候變化服務氣候策略主管勃吉斯（Samantha Burgess）在聲明中表示：「2023至2025年的3年平均氣溫升幅將會首次超過攝氏1.5度。」 勃吉斯說：「這些里程碑並非抽象的概念，它們反映了氣候變遷速度正在加快，而減輕未來氣溫升高的唯一方法是迅速減少溫室氣體排放。」 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）於10月警告，未來幾年世界將無法把全球暖化幅度控制在攝氏1.5度以下。 根據哥白尼氣候變化服務，上個月是有紀錄以來第3熱的11月，氣溫較工業化前升高攝氏1.54度，平均地表氣溫達攝氏14.02度。
儘管這些增幅看似不大，但科學家警告，這已造成氣候不穩定，使得暴風雨、洪災及其他災害更加猛烈和頻繁。 哥白尼氣候變化服務表示：「這個月出現多起極端天氣事件，包括東南亞的熱帶氣旋，造成大規模的毀滅性洪災與人員傷亡。」
其他人也在看
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 1 天前
日本7.6級地震恐引發3米高海嘯 官員稱附近核電站無恙
【彭博】— 日本在東北外海遭遇7.6級地震後對該國北部的青森縣、北海道和岩手縣發布了海嘯警報。Bloomberg ・ 13 小時前
日本東北外海發生7.6級地震 引發海嘯預警
日本東北外海周一發生規模7.6級的大地震，導致部分沿海地區發布疏散命令和海嘯警報。 根據日本氣象廳的資料，一場近10英尺(3米)的海嘯可能襲擊包括岩手、青森及北海道部分地區。氣象廳表示，在青森和北海道已經觀測到16英寸(40厘米)的海嘯高度。 日本內閣官房長官木原稔敦促受災地區的民眾疏散到較高地區或移到安全建築物，如避難所。木原表示，目前國內的東通與女川核電廠尚無異常的報告。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
馬斯克拋太空AI藍圖：每年發射100萬噸AI衛星+建月球工廠+電磁軌道炮顛覆算力格局
當 AI 發展遭遇地球能源與基礎設施建設瓶頸，科技巨頭正將目光投向浩瀚星空。特斯拉 (TSLA-US)創辦人馬斯克周日 (7 日) 在 X 上描繪的太空 AI 藍圖，揭開下鉅亨網 ・ 1 天前
商湯沙特可持續生態智能平台落地紅海
為響應沙特 2030 年願景，商湯(00020)與沙特國家主權基金 PIF 成立的合資公司 SenseTime MEA 在此打造全球首個 AI 賦能的一站式可持續生態智能平台—「AI Eco360 生態全景分析平台」。該平台全面整合天空、陸地和水下環境生態系統中 50 餘種環境與生態指標的實時數據，為沙特紅海地區提供 360 度全景監測與智能分析管理，為決策者提供可實踐、可持續的發展建議，全方位支持生態保護與資源管理，助力沙特阿拉伯的綠色可持續、高水平發展。#商湯 #沙特 #可持續生態 #ESG(CW)infocast ・ 1 天前
天氣報告｜晚上一兩陣微雨 日間最高氣溫約23度
【Now新聞台】本港今日(12月9日)天氣預測，大致天晴。日間最高氣溫約23度。稍後漸轉多雲，晚上有一兩陣微雨。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。 展望明日大致多雲。隨後一兩日天色較為明朗。星期六北風增強，有一兩陣雨，晚上氣溫顯著下降。下周初最低氣溫在15、16度左右。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
日本青森縣外海7.5級地震 當局清晨解除所有海嘯預警
日本青森縣東部海域發生7級以上地震，據報造成10多人受傷，無生命危險；青森縣約2700戶家庭停電。日本氣象廳一度對北海道太平洋沿岸中部、青森太平洋沿岸及岩手縣發出海嘯警報，數小時後下調為海嘯注意級別，到清晨全部解除。地震在當地時間昨晚11時15分發生，日本氣象廳將地震震級從7.6級修正為7.5級，將震源深度修正為54公里，並首次發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，內閣府呼籲民眾至少在未來一周內保持高度戒備，例如隨身攜帶緊急物資，以便在必要時能夠立即撤離。 （BC)#日本 #地震infocast ・ 7 小時前
日本青森縣以東近海發生7.5級地震 一度發出海嘯警報
《共同社》報道，日本青森縣以東近海發生7.5級地震，約9萬居民被下令撤離，日本氣象廳一度向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸及岩手縣發布海嘯警報，到清晨全部解除。 日本氣象廳表示，在未來數天內，有可能發生更強烈及更持久的地震。另外，該地區的核電廠未有出現到任何異常的情況。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
早晨天氣節目(12月08日上午8時) - 署理高級科學主任梁恩瑜
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
商湯(00020.HK)沙特可持續生態智能平台落地紅海
為響應沙特2030年願景，商湯科技與沙特國家主權基金PIF成立的合資公司SenseTime MEA紅海打造全球首個AI賦能的一站式可持續生態智能平台—「AI Eco-360生態全景分析平台」，全面整合天空、陸地和水下環境生態系統中50餘種環境與生態指標的實時數據，為沙特紅海地區提供360度全景監測與智能分析管理，為決策者提供可實踐、可持續的發展建議，全方位支持生態保護與資源管理，助力沙特阿拉伯的綠色可持續、高水平發展。 AI Eco-360平台整合衛星遙感、潮汐儀、水下無人機、運動相機等18類超千台傳感設備，建成全面的生態物聯網矩陣，可以實現對如氣候、水質、空氣、光照、物種影像等超過50種環境要素的全景式監測，並能準確識別珊瑚、海龜、海豚、紅樹林等15種不同物種。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了
龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅老王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 21 小時前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 15 小時前
Coffee林芊妤大仔對妹妹關懷備至 大爆囝囝口頭禪：妹妹是全世界上最可愛的東西
林芊妤（Coffee）與圈外男友翟志榮於2018年結婚，並育有一子翟德彥（伯伯），相隔7年後 Coffee再次懷孕，雖然第二胎一度疑有第13條染色體異常（巴陶氏症）狀況Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡‧說樓市｜撻訂悲歌！大角咀Larchwood追收百萬差價 拆解買家抗辯關鍵
樓市經歷過山車般的轉角市，雖然近期氣氛稍見回暖，負資產宗數亦有所回落，但對於在樓價高峰期入市的買家來說，噩夢可能才剛剛開始。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 20 小時前