歐盟認定 TikTok 違反《數碼服務法案》，指其「上癮式」設計危害用戶，或處高額罰款

文章來源：Qooah.com

歐盟委員會公佈歷時兩年的調查結果，認定 TikTok 的「上癮式」設計違反歐盟《數碼服務法案》，平台或將面臨最高達全球年營業額 6% 的罰款，金額預計達數十億美元。

歐盟此次調查始於 2024年 2月，核心聚焦平台對用戶尤其是未成年人的保護措施。調查指出，TikTok 的自動播放、無限滾動等核心功能，平台未充分評估其對用戶身心健康的潛在風險；同時其時間管理工具設計隱蔽易被忽略，家長控制功能啓用門檻高，需額外花費時間和技能，難以實現對青少年的有效監管。

針對問題，歐盟委員會提出多項整改建議，包括設置夜間屏幕使用休息機制、調整個性化推薦算法、直接禁用無限滾動功能等，要求 TikTok 徹底改變在歐洲的服務設計，以此規避處罰。

對此，TikTok 方面明確表示反對，其發言人稱歐盟的調查結果對平台的描述「完全錯誤且毫無依據」，並透露計劃針對該初步結論提出異議，這場平台與歐盟的監管博弈仍在繼續。