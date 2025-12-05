宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
歐盟調查 WhatsApp 禁止第三方 AI 供應商使用商業工具是否違反競爭規則
歐洲委員會目前正在調查 WhatsApp 新政策是否違反了歐盟競爭規則。根據新政策，WhatsApp 不允許人工智能（AI）提供商使用其商業工具與用戶進行溝通。從表面上看，情況相當明確——WhatsApp 的母公司 Meta 擁有自己的 Meta AI，該技術在包括 WhatsApp 在內的所有應用程式中都非常顯著。
儘管競爭對手的 AI 提供商可以在 WhatsApp 中提供他們的聊天機器人，但 Meta 最近禁止第三方 AI 提供商在其商業工具中使用 WhatsApp，當 AI 是主要服務時，這一政策將於 1 月 15 日生效，屆時其他 AI 聊天機器人將不再通過 WhatsApp 提供服務。
根據 Meta 的新政策，企業仍然可以將 AI 用於輔助或支持目的，例如自動化客戶支持，但不允許超出這些範疇。歐洲委員會表示，如果調查結果證實其行為違反了禁止濫用市場主導地位的規則，將會面臨相應的法律後果。
目前尚不清楚這項調查將需要多長時間，但有關進展將會持續更新。
