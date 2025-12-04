歐盟調查 WhatsApp 禁止第三方 AI 供應商使用商業工具是否違反競爭規則

歐洲委員會目前正在展開調查，研究 WhatsApp 新政策是否違反歐盟競爭規則。根據該政策，WhatsApp 不允許人工智能供應商使用其商業工具與用戶溝通。從表面上看，情況相當明確——WhatsApp 的母公司 Meta 擁有 Meta AI，該技術在其所有應用程序中，包括 WhatsApp 中都非常顯著。

儘管競爭對手的人工智能供應商能夠在 WhatsApp 內部提供聊天機器人，但 Meta 最近禁止第三方人工智能供應商在「人工智能是主要服務提供時」使用 WhatsApp 商業工具。這意味著，當新政策於 1 月 15 日生效後，其他人工智能聊天機器人將無法通過 WhatsApp 提供服務。

根據 Meta 的新政策，企業仍然可以將人工智能用於輔助或支持目的，例如自動化客戶支持，但不僅限於此。歐洲委員會表示，如果調查結果證明這些做法違反了禁止濫用市場主導地位的歐盟規則，將會有後續行動。

目前尚不清楚調查將持續多久，但相關進展將會持續更新。

