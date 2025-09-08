歐盟譴責耶路撒冷槍擊事件 稱其凸顯加薩停火必要性

（法新社布魯塞爾8日電） 歐洲聯盟（EU）今天譴責巴勒斯坦槍手在東耶路撒冷（East Jerusalem）一處公車站發動的致命槍擊事件，並表示本案凸顯以色列在加薩走廊（Gaza Strip）發動的戰爭亟需停火。

歐盟發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）表示：「我們譴責這次襲擊，正如我們譴責所有人命損失一樣。」

「我們呼籲讓局勢降溫，這起事件顯示停火是多麼必要和關鍵。」

他說：「巴勒斯坦和以色列雙方的平民都遭受了太長時間和太多的苦難。這一切必須立即結束，現在是打破這種暴力循環的時候了。」