宏福苑五級火｜情緒支援熱線
歐盟農民駕駛曳引機癱瘓交通 抗議與南美簽自貿協議
（法新社布魯塞爾20日電） 歐洲聯盟（EU）農民反對與南方共同市場（Mercosul）簽署自貿協議，在比利時首都布魯塞爾持續抗議到傍晚，在下班尖峰時刻，市區主要道路出現大量曳引機緩慢行駛伴隨鳴笛，以癱瘓交通表示抗議。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）原訂本週與擔任南方共同市場主席國的巴西簽署自由貿易協議，以建立極具規模的自由貿易區。不過，歐盟和南方共同市場在農產品相關的安全、環保等標準不同，歐盟農民憂心如果簽署自貿協議，可能造成不公平競爭。
歐盟領袖高峰會18日在布魯塞爾登場，來自歐盟各國的農民在場外示威抗議，包括向警方投擲馬鈴薯、香蕉和玻璃瓶等物品，也有人在現場堆疊並點燃木製品，還有抗議者燃放煙火。警方動用水柱驅散人群。
根據布魯塞爾警方統計，至少7000名來自各地的農民參與今天的抗議活動。
警方統計，抗議農民至少從歐盟各地開來了950輛曳引機。
