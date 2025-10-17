歐盟達成協議挺防衛產業 注資15億歐元提升產能

（法新社布魯塞爾16日電） 歐盟理事會（European Council）表示，歐盟今天就一項旨在提振其防衛產業的計畫達成協議，初期將投入15億歐元（約新台幣539億元）以提升產能並強化供應鏈。

代表成員國的歐盟理事會透過聲明表示，這項發展是長期談判的成果，使歐盟朝著改善防務準備能力的目標邁進，同時也旨在「支持與烏克蘭的國防產業合作」。

根據與歐洲議會（European Parliament）達成的協議，這筆為「歐洲防衛產業計畫」（EDIP）提供的15億歐元預算將以補助款形式提供，涵蓋期間為2025至2027年。

廣告 廣告

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）對這項消息表示歡迎，稱這是歐盟朝向「在2030年前做好防務準備」所邁出的重要一步。

關於「歐洲防衛產業計畫」的談判，長期以來一直圍繞著是否應優先採購歐洲製造的軍事裝備、武器和彈藥。

部分歐盟國家希望利用這項計畫資助從歐盟以外地區採購軍事物資，特別是向美國採購。

最終達成的折衷方案，將限制在歐盟或挪威等夥伴國家以外製造的零組件價值，不得超過總投資額的35%。

目前，歐盟有超過60%的軍事武器和系統來自歐盟以外地區，主要來自美國。布魯塞爾當局希望將這個比例降至45%。