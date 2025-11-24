Booking.com黑五優惠低至46折
歐盟：將促美方調降鋼鐵關稅
（法新社布魯塞爾24日電） 歐洲聯盟今天在比利時布魯塞爾與美國商務部長盧特尼克會談時，將敦促美方進一步落實歐美7月達成的貿易協議，包括降低鋼鐵關稅。
盧特尼克（Howard Lutnick）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將出席與歐盟27個成員國貿易部長的會談。這將是歐美達成關稅協議以來，雙方官員的首次高層級會談。
今年7月，歐盟與美國達成協議，美國將對歐盟出口的大多數商品課徵15%的關稅，但雙方仍在爭取進一步的貿易讓步。
歐盟希望美國降低現行對鋼鐵及鋁材的50%關稅，華府則要求歐盟撤回環保及數位規範。
歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）告訴記者：「我們也承認未來還有許多工作要做，尤其是在鋼鐵及其衍生產品方面，我們不僅尋求降低關稅，也希望共同面對全球產能過剩的問題。」
但他補充道：「今天不是談判，而是盤點現狀。」
歐盟同時也在推動與美國建立更廣泛的「金屬聯盟」，以防範中國產能過剩對歐美各自的經濟造成影響。
丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）指出，這次會談將是討論如何「穩定歐美貿易關係」的機會。
他補充道，這也是「一次很好的機會，討論我們共同面臨的問題，亦即全球貿易體系及中國等」。
其他人也在看
2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜
以為歐洲才是扒手天堂？根據英國保險比價網站Compare the Market公布的「2025全球旅遊風險排行榜」，泰國成為全球扒竊與詐騙風險最高的國家，首都曼谷更高居榜首，連同芭達雅與布吉島，三大城市齊齊上榜，成為旅遊熱點中的「高風險地帶」。Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
中國製「硬足金」興起 迎降級消費 冀定義「煉金」新標準 首站進軍東南亞
《信報》系列報道，上篇講及全球富豪回歸實體黃金，重新定義財富安全；這篇將講述中國興起「硬足金」（Hard Pure Gold）技術革命，意欲重新定義全球「煉金」新標準。「硬足金」以「輕克重、高工藝」為賣點，滿足內地年輕消費者追求的儲值與美感兼具，同時為內地金飾業開出一條脫離內捲、邁向全球的新路。信報財經新聞 ・ 16 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 13 小時前
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯 條件只有一個
曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
特朗普：進口商庫存正在耗盡 政府關稅收入將會飆升
美國總統特朗普表示，隨著當地進口商的庫存水準「逐漸耗盡」，他的貿易關稅帶來的財政收入，在未來幾個月內將會「飆升」。。鉅亨網 ・ 4 小時前
阿里淘寶閃購恐季蝕350億 料見頂 外賣戰衝擊業績 經調整淨利預計挫63%
內地外賣補貼大戰夏季開打，參與者阿里巴巴（9988.HK）和美團（3690.HK）本周公布的季績將反映有關影響。信報財經新聞 ・ 16 小時前
又嚟！C朗驚世倒掛
【Now Sports】數當代球壇，基斯坦奴朗拿度顯然是其中最擅長倒掛金鈎的戰將，這名葡萄牙巨星剛在沙特阿拉伯聯賽再施展這看家本領。艾拿素周日在沙特聯以4:1打敗艾哈利，40歲的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）於補時禁區內接應隊友保素右路傳中，倒掛射球入網，為球隊埋齋，以一個金球把個人職業生涯的入球數增加至954個。至於艾拿素贏波後，在沙特聯9戰得27分，以4分優勢續排榜首。這無疑是一個錦上添花的入球，實情C朗過去屢次倒掛入網，最經典當然是2018年歐聯8強以倒戈為皇家馬德里攻破祖雲達斯大門。在國際賽，這名葡萄牙國家隊隊長於去年11月在歐洲國家聯賽，亦以倒掛射破波蘭的大門。now.com 體育 ・ 12 小時前
上季永久離港提走強積金逾16億 9月底MPF總資產約1.53萬億元
積金局最新的《強制性公積金計劃統計摘要》顯示，截至9月底，強積金總資產值約為1.53萬億元，較10年前增加173%。單計第3季，強積金已收總供款224億元，當中強制性供款及自願性供款分別為169億及55億元。已支付強積金權益金額共141億元。自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近80%的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報分別為5.1%及4.5%，跑贏同期1.8%的年率化通脹率。infocast ・ 3 小時前
日圓匯價｜日圓兌港元跌至「5算」 日政府顧問稱主動介入 或跌破160關前便出手干預
日本政府顧問近日透露，高市早苗新政府在應對日圓貶值問題上，正準備採取比以往更為積極的匯市干預立場，以緩和日圓疲軟對經濟造成的衝擊，而干預的實際門檻或低於市場普遍預期的160水平。最新匯價顯示，美元兌日圓報156.76，每百日圓兌港元報4.97，仍徘徊於「五算」下方。BossMind ・ 6 小時前
曼聯黑暗過去？阿摩廉：準備面對風暴
【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉並未因球隊近績改善而自滿，但指出球隊比以前更準備好面對風暴。曼聯周一在英超迎戰愛華頓，一年前的同一天曼聯鬥葉士域治，正好是阿摩廉地標領軍，在領軍出賽一周年鬥拖肥前，他被問到球會的黑暗的日子是否結束。他答道：「我一直都有那種感覺，亦是我的工作，尤其在我們球會，總要有那種感覺。」「這讓我每一次操練都有緊迫的感覺。然後是，每一場英超比賽，你都可感覺到任何事情都可以迅即改變，因為所有球隊都可贏波。只管看榜尾球隊，都擁有很多分數。任何事情都可瞬間轉變。我不喜歡說風暴已過，但我們此刻更能準備面對任何風暴。且把這種緊迫感帶到每場比賽。」曼聯已經連續5場不敗，他並未收貨：「在這球會，此刻並不重要，不敗並不足夠，落敗也不代表一切。我們過去兩場都沒贏波，所以我那樣想。我不去想己隊5場不敗，我心想，我們（近兩場和波）沒有贏波。我們準備第3場比賽，過去兩場沒有獲勝，那是我的感覺。」畢竟是曼聯，要求確要多一些，隨時作好面對他所指的風暴。事實上球隊目前第10排名難令人滿意。紅魔在聖誕前不必與其他傳統Big 6對撼，且看能否把握機會繼續力爭上游。英超 曼聯VS愛華頓 Now Tnow.com 體育 ・ 6 小時前
吳日言移英開餐廳 簽18年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費
去年移居英國的41歲藝人吳日言，與丈夫Barry結婚後育有三名子女，一家人打算在當地落地生根，今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，更表示與業主簽訂了長達18年的租約，以示有意長期經營。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
內地分析中國人將少飲日本威士忌 或改喝峨眉山「國威」
近日一篇《日本已付出代價》的文章，在內地瘋傳，提到高市言論風波後，文化、經濟等多個領域正在反噬日本。翻查資料，在上述領域以外，下一波最應該感到憂慮的，可能是日本酒業，尤其是早已在中國市場「跌落神壇」的日本威士忌，近日有內地酒業獨立評論人點出，一旦中日關係惡化，中國人出於民族感情，將更少購買日威，動口來支持國家Yahoo財經 ・ 6 小時前
美烏發表聯合聲明 新和平架構強調維護烏克蘭主權
（法新社華盛頓23日電） 白宮今天表示，在瑞士舉行的俄烏終戰提案會談標誌著「重大進展」，並重申任何最終協議都將「充分維護」飽受戰火摧殘的烏克蘭主權。聲明說：「討論工作在協調立場、界定明確後續步驟方面取得了實質進展，並重申今後任何協議都必須充分維護烏克蘭主權，帶來可持續且公正的和平。」法新社 ・ 10 小時前
全港最富貴屋苑銀主盤淪屋邨價！呎價8,623元推拍
銀主盤存量連續10個月突破400伙，銀主為加速去貨不惜低價推拍。薄扶林碧瑤灣家庭月入中位高數達118,580元，屬全港收入最高屋苑，近期屋苑一伙銀主盤3房開價1,133萬元連車位推拍，呎價僅8,623元。28Hse.com ・ 2 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
阿摩廉執掌曼聯這一年……
【Now Sports】曼聯周一迎戰愛華頓，剛好是領隊阿摩廉「地標」領軍出賽一周年，雖然曾經備受質疑，但從數據顯示，紅魔似正步入向好的軌道，球員整體心理質素亦有所提升。曼聯2024/25年球季開局不佳，令坦夏被辭退，阿摩廉（Ruben Amorim）走馬上任。輾轉間，距離這名葡萄牙籍領隊「地標」領軍出賽，即2024年11月24日作客賽和葉士域治1:1，至今剛好是一周年，領軍成績為54戰贏21場。回望這一年，他迎來不少挑戰，其中堅持使用3中堅陣式，曾惹來批評、聯賽排名低、歐霸盃決賽不敵熱刺致使本季失去歐洲賽參賽資格，以及本季英格蘭聯賽盃爆大冷不敵甘士比出局……成績固然仍有進步空間，要追上前帥領軍初期的成績（見附表），還需多加努力。不過，曼聯球員經過多番磨鍊，心理質素看似有所進增強。該隊在2025/26年球季的比賽領先時間，已達到約496分鐘（44.7%），比起阿摩廉去季領軍的27場領先時間（約355分鐘），已多140分鐘，另外，距離在2024/25年賽季的總領先時間（549分鐘），只差53分鐘。由此可見曼聯球員本季在保持領先優勢方面，比上季更有信心；另外面對落後的情況下，爭取入球扳平或反now.com 體育 ・ 12 小時前