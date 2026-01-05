歐盟：恢復民主唯一途徑 尊重委內瑞拉人民

（法新社布魯塞爾4日電）歐盟今天就委內瑞拉情勢發表聲明指出，「尊重委內瑞拉人民意願，仍是委內瑞拉恢復民主與解決當前危機的唯一途徑。」除匈牙利之外，歐盟所有成員國均支持這項聲明。

美國昨天襲擊委內瑞拉，並以夜間行動迫使長期執政的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台。這是美國自1989年入侵巴拿馬以來，對拉丁美洲最直接的干預。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在一份聲明中表示：「歐盟重申在任何情況下，都必須維護國際法原則和聯合國憲章（UN Charter）。聯合國安全理事會成員作為國際安全架構支柱，負有維護這些原則的特殊責任。」

這項聲明由27個歐盟成員國中的26國聯署，匈牙利是唯一沒有聯署的國家。