歐盟：華同意恢復安世民用晶片出口

【on.cc東網專訊】中資荷蘭晶片製造商安世半導體風波持續，歐盟貿易專員塞夫措維奇上周六（8日）指中國已同意恢復安世半導體民用晶片出口。

塞夫措維奇表示，中國政府將豁免在荷蘭政府接管安世後實施的嚴格許可要求，前提是購買者承諾僅把半導體用於民用用途。歐盟正與中國繼續磋商，以建立一個持久、穩定、可預測的框架，確保半導體供應的全面恢復。

安世半導體總部設於荷蘭，是中國企業聞泰科技的子公司，早前被荷蘭政府接管，中國宣布禁止安世晶片出口作為回應。中國商務部發言人上周六指，已同意荷蘭經濟部派員來華磋商的請求，當前全球半導體供應鏈混亂的根源和責任在於荷蘭，惟目前未見荷蘭政府採取任何具體行動。

