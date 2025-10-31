歐盟Type-C統一令搞到PS5大鑊？火牛強制轉Type-C，驚拔錯掣熄機！

呢條「數碼講呢D」嘅片主要講歐盟又出手搞搞震，繼 iPhone 之後，佢哋想將240W 以下嘅火牛都統一用 Type-C 插頭。咁就搞到 PS5、Switch 呢啲遊戲機嘅將來插頭問題浮上水面。主持就預言，以後玩家仔好容易會拔錯線，隨時熄機，到時就真係喊都無謂。

咁究竟呢個 Type-C 統一令對玩家有咩影響呢？片入面提到，如果 PS5 或者 Switch 用咗 Type-C 火牛，玩家喺打機嘅時候，可能唔小心扯到條線，咁就唔係淨係甩手掣咁簡單，而係直接熄機，打緊Boss嘅話真係會想掟手掣。所以，呢個法例雖然表面上係想方便大家，但實際上可能帶嚟好多麻煩，尤其係對遊戲玩家嚟講，真係要諗諗計點樣避免「拔錯線，即熄機」嘅慘劇發生。



