Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

2026妝容黑馬！歐美爆紅Butter Skin是什麼？一原因搜尋量暴增 必學4步打造絕美「牛油肌」 39折起入手同款好物

近年，歐美女生們不再迷戀完美無瑕的妝容，反而更想要一種讓肌膚看起來飽滿、有水份、有彈性，同時保持柔焦感的平整度與自然亮度。她們所追求的「Butter Skin」在於把重點放回「肌膚優先」，而不是把高光硬加在臉上，像牛油自然融化於肌膚表層的柔霧光澤，低調卻充滿生命力！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Butter Skin是甚麼？

不同於過往完美無瑕的水光肌的流行趨勢，Butter Skin所強調的是讓底妝呈現超級細滑、飽滿、深度保濕後的健康光澤，像牛油般柔軟細緻，但不追求亮到反光的效果。肌膚看起來平滑細膩，帶有恰到好處的微霧光澤。這種妝感並不試圖掩蓋真實膚質，而是透過良好的保濕與輕盈底妝，讓肌膚呈現自然光澤感，而非靠高光粉體堆疊出來。

廣告 廣告

圖片來源：Instagram@haileybieber

圖片來源：Instagram@haileybieber

Butter Skin為何突然爆紅？

Butter Skin之所以會爆紅，全因它同時踩中2大流量密碼，分別是社交平台的教學片熱潮以及女星們的紅毯妝容。Elle Fanning與Margaret Qualley等人在紅毯妝容中展現的柔霧底妝，進一步鞏固這股風潮的高級形象，也使Butter skin的搜尋量在短期內急速上升。

圖片來源：getty images

圖片來源：Instagram@haileybieber

打造Butter Skin第一步：去角質

Butter Skin從來不是單靠粉底完成，而是從清潔、保濕到上妝層層累積的結果。當肌膚表面乾淨平滑，後續產品才能自然貼合，讓妝感呈現出柔潤的狀態。首先，老廢角質的管理不可忽視，以溫和潔面為前提，使用較溫和的酸類協助細緻角質與紋理，但重點是不刺激肌膚屏障。

「Butter Skin」產品推薦：舒特膚透亮抗敏潔面乳

7折特價：$126｜ 原價：$180

既能把油脂與老廢角質帶走，又能同時維持肌膚水分，盡量保留肌膚的柔軟度，減少後續底妝卡粉、顯紋或浮粉的機會，特別適合敏感膚質在換季時使用。

SHOP NOW

舒特膚透亮抗敏潔面乳

打造Butter Skin第二步：深層保濕

想做出Butter Skin那種看起來很潤但不油的效果，關鍵在於深層保濕，並把肌膚屏障養到穩定有彈性。當肌膚含水量充足，妝感自然會變得細緻。可選擇包含神經醯胺、脂肪酸、胜肽、玻尿酸或甘油的保濕配方，能讓肌膚在上妝前就建立穩定狀態。

「Butter Skin」產品推薦：Ole Henriksen 健膚胜肽保濕面霜

價錢：$400

擁有高效保濕與彈潤感，成為不少後台化妝師偏愛的妝前保養選擇。建議在底妝前先薄塗一層，特別是兩頰、嘴角等較容易乾的區域，再等1至2分鐘徹底吸收才上粉底。

SHOP NOW

Ole Henriksen 健膚胜肽保濕面霜

打造Butter Skin第三步：輕薄底妝取代厚重遮蓋的技巧

Butter Skin的核心概念是輕薄，底妝產品只用於校正膚色而不是全面遮瑕，因此首選帶有柔和光感的輕薄底妝產品，並以少量多次的方式把粉底拍進皮膚。

「Butter Skin」產品推薦：Christian Dior 恆久貼肌亮澤粉底液

69折優惠價：$399｜ 原價：$580

結合高比例鎖水配方與花萃護膚成分，能在均勻膚色的同時，保留肌膚原有的紋理與光感。妝效不會過於油亮，反而呈現出像是肌膚自然狀態極佳時的細緻亮度，非常適合打造高級微霧光澤肌。

SHOP NOW

Christian Dior 恆久貼肌亮澤粉底液

「Butter Skin」產品推薦：Gucci Eternité de Beauté 粉底液

價錢：$620

高濃縮卻輕盈的質地，只需少量即可均勻膚色，同時保有貼膚感，不會令妝容顯得厚重。這款粉底能營造出如奶油般平滑的膚質，尤其適合需要長時間持妝、但又不希望妝感過於厚重的人。

SHOP NOW

Gucci Eternité de Beauté 粉底液

打造Butter Skin第四步：奶油質地彩妝，讓妝容更有一體感

要打造「由內而外」的霧光感，霜狀或液態質地的腮紅與修容更能與底妝自然融合，比粉狀產品更貼。選色方面，腮紅建議選擇蜜桃、玫瑰、奶茶調等帶一點溫度的色系，修容則以灰棕或淺棕為主。此外，定妝產品可選用保濕型定妝噴霧，讓光澤感更像從皮膚中透出來。

「Butter Skin」產品推薦：fwee 柔霧布丁唇頰兩用霜

45折優惠價：$75｜ 原價：$168

輕拍於肌膚上即可自然暈染，彷彿色澤從肌底透出，能有效避免妝感分層，讓整體妝面更有一體感，同時保留細緻的霧光效果。

SHOP NOW

fwee 柔霧布丁唇頰兩用霜

「Butter Skin」產品推薦：L'Oréal 絕配超級混合遮瑕膏

39折優惠價：HK$39.4｜ 原價：$100.53

主打高度貼膚與自然融合感，能精準修飾黑眼圈或局部瑕疵，同時不影響底妝原有的柔霧質感。

SHOP NOW

L'Oréal 絕配超級混合遮瑕膏

「Butter Skin」產品推薦：TIRTIR Mask Fit 定妝噴霧

價錢：$106.53

細緻的水霧能在不結塊的情況下，幫助妝容更持久服貼。噴灑後肌膚會呈現柔焦般的微霧效果，同時保留水潤感，是避免因定妝而變乾的關鍵一步！

SHOP NOW

TIRTIR Mask Fit 定妝噴霧

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

減價優惠：

UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器

2026馬年12生肖開運手袋推薦！這4個生肖拿「雲舞白」最旺？adidas驚現Miu Miu平替款 $500有找即可入手

Adidas陳冠希CLOT靚鞋「這裡」殺價6折！奶茶色Samba直接$466買回家、Gazelle最平$450