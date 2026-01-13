KGI凱基發布環球市場展望指，內地及香港市場宏觀經濟方面，隨著多國貿易協議達成，風險回落，惟受外圍拖累，預期今年中國GDP實質增長將略放緩至4.6%。今年中港投資市場建議留意四大核心。 凱基首席投資總監梁啟棠表示，今年是中國經濟的關鍵轉折點。雖然市場預期GDP增長放緩至4.6%，但「新質生產力」，如人形機械人正接棒成為新增長引擎。市場最關鍵的訊號是資金正在「甦醒」，龐大的儲蓄正從低息定存流向資本市場尋求回報。隨著風險偏好回歸及政策發力，現在是投資策略由防守轉向進攻的最佳時機。在估值修復與盈利增長雙重驅動下，凱基看好年底恒指上望30,000點，港股與A股的配置價值已全面重現。 凱基對恒生指數前景持樂觀態度，預期聯儲局減息將推動資金回流港股與A股。基於預期市盈率上調至13.5倍預測市盈率及8%盈利增長，以反映資金流進港股與A股的情況，並設定今年底恒指目標為30,000點，潛在升幅約14% 。隨著信心恢復，投資風格有望由守轉攻。凱基推薦12大選股，包括小鵬汽車(09868.HK)、優必選(09880.HK)、騰訊控股(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK)、中國宏橋(01378.H

AASTOCKS ・ 13 小時前