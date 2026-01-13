跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
其他人也在看
日元直落！高市早苗傳23日宣布改選 日債也急殺
日本首相高市早苗據悉已經敲定在下周五 (23 日) 國會開議當天宣布解散眾議院，並於 2 月舉行改選，日元在周二 (13 日) 遭投資人加速拋售，兌美元觸及 2024 年 7 月以來的最低水準，日本公債價格全面下跌。 日元兌美元周二盤中一度貶值 0.5%，報 158.91 兌鉅亨網 ・ 13 小時前
《大行》大摩列出最新港股焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，該行將中材科技(002080.SZ)納入旗下港股及A股焦點股名單，同時將中石油(00857.HK)剔出相關名單。 列出港股及A股焦點股名單： 股份│股價較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│16.5% 長江電力(600900.SH)│27.6% 寧德時代Ａ(300750.SZ)│32.7% 映恩生物-B(09606.HK)│39.3% 樂鑫科技(688018.SH)│26.9% 港交所(00388.HK)│19.5% 香港電訊—SS(06823.HK)│10.7% 國電南瑞(600406.SH)│12.3% 中國平安(02318.HK)│26.8% 匯川技術(300124.SZ)│22.5% 中材科技(002080.SZ)│33.2% 春秋航空(601021.SH)│5% 舜宇光學科技(02382.HK)│41% 騰訊(00700.HK)│19.3% 紫金礦業(02899.HK)│23.9% (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
GenZ爆紅意大利品牌Subdued 月租65萬進駐銅鑼灣啟超道近5,000呎巨舖｜上手Skechers高峰期月租150萬
銅鑼灣核心地段早前錄得大型街舖租務成交。啟超道一個樓面逾4,713平方呎的巨舖，早前以每月65萬元租出，新租客為意大利時裝品牌Subdued，旗艦店已於去年底開幕。閱讀更多：麥當勞1.19億沽銅鑼灣地舖 近半年累沽6舖袋4.9億深圳同鄉出招！Insta360插旗銅鑼灣 同DJI大疆撞到正？ 月租20萬進駐百德新街是次租出物業為銅鑼灣啟超道6號地下，連啟超道4至8號1樓。地下建築面積約1,491平方呎，1樓建築面積約3,222平方呎，合共約4,713平方呎。該舖對面為 Apple Store 希慎廣場分店，人流暢旺，屬銅鑼灣黃金零售地段。新租客Subdued首次進運香港，有望與附近多個國際服飾品牌形成協同效應。該舖上手租客為美國運動鞋品牌 Skechers，據悉其於2016年高峰期月租一度高達150萬元，其後因市況調整，近年最新月租約為51萬元。業主於2023年7月起將舖位放盤招租，當時開價意向月租約80萬元，最終以65萬元洽成，反映租金雖較叫價略為回落，但仍較近期租金有所提升。今次成交租金與2016年高位相比，「腰斬」一半以上，反映核心地段的租金對比疫前高峰仍有明顯差距，隨旅客及本地消28Hse.com ・ 1 天前
特朗普施壓引爆「拋售美國」交易 美元走弱、金價暴衝
美國聯儲局 (Fed) 主席鮑威爾拋出震撼彈，宣布自己正接受刑事調查，市場參與者普遍視之為美國總統特朗普試圖削弱央行政治獨立性的訊號，使投資人聚焦在「拋售美國」交易上，導致貴金屬價格周一 (12 日) 創新高、美元走弱，股市也劇烈震盪。鉅亨網 ・ 19 小時前
凱基：年底恒指上望30,000點 推薦小鵬、優必選、騰訊、阿里等12股
KGI凱基發布環球市場展望指，內地及香港市場宏觀經濟方面，隨著多國貿易協議達成，風險回落，惟受外圍拖累，預期今年中國GDP實質增長將略放緩至4.6%。今年中港投資市場建議留意四大核心。 凱基首席投資總監梁啟棠表示，今年是中國經濟的關鍵轉折點。雖然市場預期GDP增長放緩至4.6%，但「新質生產力」，如人形機械人正接棒成為新增長引擎。市場最關鍵的訊號是資金正在「甦醒」，龐大的儲蓄正從低息定存流向資本市場尋求回報。隨著風險偏好回歸及政策發力，現在是投資策略由防守轉向進攻的最佳時機。在估值修復與盈利增長雙重驅動下，凱基看好年底恒指上望30,000點，港股與A股的配置價值已全面重現。 凱基對恒生指數前景持樂觀態度，預期聯儲局減息將推動資金回流港股與A股。基於預期市盈率上調至13.5倍預測市盈率及8%盈利增長，以反映資金流進港股與A股的情況，並設定今年底恒指目標為30,000點，潛在升幅約14% 。隨著信心恢復，投資風格有望由守轉攻。凱基推薦12大選股，包括小鵬汽車(09868.HK)、優必選(09880.HK)、騰訊控股(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK)、中國宏橋(01378.HAASTOCKS ・ 13 小時前
美股今年乏力？花旗點名2地區跑贏
《彭博》周一 (12 日) 報導，花旗 (C-US) 策略師指出，投資人預期將在 2026 年持續推動股票資產分散配置，帶動全球股市基準指數進一步上漲。花旗看好，MSCI AC World 指數年底有望升至 1,360 點，較上周五收盤水鉅亨網 ・ 1 天前
中資股氣氛佳 大摩續唱好
摩根士丹利繼續唱好中資股，中國內地本周將公布多項重磅數據，有機會左右中資股表現。恒指上周按周跌106點（0.4%），收報26231點。恒指夜期上周六收報26408點，升167點，高水176點；ADR港股比例指數收報26362點，較恒指本港收市高130點。信報財經新聞 ・ 2 天前
《新股》「袁記雲餃」母企袁記食品申請在港上市 擁近4,300間分店
經營「袁記雲餃」品牌的中式快餐企業袁記食品申請在港上市，由華泰國際及廣發証券擔任聯席保薦人。 初步招股資料顯示，截至去年9月底，袁記食品門店數量達到4,266間，覆蓋全國超過200個城市，大部分為加盟店，當中包括港澳分店48間及新加坡門店5間，其門店總GMV達到近47.9億元人民幣，按年增長約6.4%。AASTOCKS ・ 18 小時前
《大行》中金料阿里雲未來三年收入CAGR超越30% 維持阿里(09988.HK)「跑贏行業」評級
中金發表研究報告指，在AI時代下阿里巴巴(09988.HK)旗下阿里雲推行全棧佈局，打造覆蓋大模型、智算基礎設施、AI開發平台的全棧技術體系，能夠把握全球擴張機遇，構建競爭「護城河」。 該行指，阿里雲通義系列模型通過開源策略，技術持續於全球領先，集團對此大幅增加資本開支預算，同時自研核心硬件，配合全球29個地域、92個可用區的基礎設施網絡，實現算力供給的相對可控與規模化部署，目前預測未來三年阿里雲收入年均複合增長率(CAGR)可望超過30%。 中金又指出，阿里雲海外業務前景向好，現時服務超過22萬家出海企業，並正拓展更多國際企業客戶，認為海外業務有望成為阿里雲未來的核心增長動力之一，有較大利潤率提升空間，盈利韌性有望超出預期，合計其利潤率可突破15%，維持港股目標價197元，阿里(BABA.US)美股目標價204美元，評級為「跑贏行業」。(gc/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
不是「拋售美國」而是「避險美國」？特朗普施壓Fed下的美股V型反轉
美國股市與公債周一 (12 日) 開盤低迷，但沒多久就上演 V 型反轉走勢，投資人逢低進場，消化對聯準會 (Fed) 獨立性再度遭受衝擊的疑慮。一名策略師表示，近期盤勢與其說是在「拋售美國」，不如說是在「避險美國」。鉅亨網 ・ 16 小時前
美股日誌｜道指標指轉升創新高 金價突破4,600美元
美股先跌後升，道瓊斯指數開始跌約300點，之後三大指數跌幅收窄，至午市更加倒升，收市道指連同標普500指數再創新高。美國司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，令白宮和央行的關係冰封，推動金價再度破頂，紐約期金升至4,600美元以上收市。伊朗和委內瑞拉局勢不穩，紐約期油上試60美元水平。Yahoo財經 ・ 21 小時前
DeepSeek創辦人旗下量化基金去年賺57%
彭博報道，DeepSeek創辦人梁文鋒旗下的內地私募巨頭幻方量化，其管理的基金在2025年平均有56.6%回報，為內地管理逾100億元（人民幣．下同）範疇內，表現第二好的量化基金。信報財經新聞 ・ 1 天前
日圓跌至2024年7月以來最弱水平 日本首相高市早苗可能提前舉行大選
【彭博】-- 日圓兌美元跌至2024年7月以來的最弱水平，跌勢加速，因市場猜測首相高市早苗可能很快舉行提前選舉。周二，日圓一度下跌0.87前低點。日債也全面下跌。據共同社引述未具名知情人士報導，高市早苗告訴執政黨自民黨的一位高級成員，她打算提前舉行大選，計畫在1月23日國會會議開始時解散眾議院。由於高市的支持率居高，舉行大選可能會鞏固她的權力，並為所謂的「高市交易」注入新動力，即加劇債券下跌和日圓疲軟。日圓2025年在G-10貨幣中表現最差，兌美元僅上漲0.Bloomberg ・ 14 小時前
理財葉師傅｜地緣政治緊張金價料再上 應揀黃金期貨定金礦股？｜Gary Sir
伊朗局勢不穩，加上美聯儲主席鮑威爾面臨刑事調查惹起對美聯儲獨立性的擔憂，現貨金價再次破頂，亞洲交易時段最高曾衝...BossMind ・ 14 小時前
美國12月CPI通脹2.7% 符預期
美國公布2025年12月份消費者價格指數（CPI）通脹數據，按年升2.7%，與上月數據持平，亦符合預期；核心CPI按年升2.6%，與上月數據持平，惟稍稍低於預期的2.7%。Yahoo財經 ・ 5 小時前
美債市陷「囚徒困境」！一邊是降息誘惑 一邊是通膨頑疾 專家：這一熱門策略仍可破局
對於今年聯準會 (Fed) 和美債市場走向而言，債券投資人青睞的「陡峭化交易」策略仍有空間。該策略押注短端美債表現跑贏長端，透過擴大兩者利差獲利，2025 年便是最熱門策略之一，吸引 Pimco 等機構，2026 年熱度延續。 根據美國勞工統計上周五 (9 日) 公布的 202鉅亨網 ・ 23 小時前
花旗上調預測 今年樓價升8%
本港樓市轉勢向好，花旗上調今年樓價預測，由原本估計全年上升3%，上調至漲8%，認為新增土地供應少、住宅貨量消化，而且樓市重現淨吸納，加上外來人口的居住需求，以及資本市場帶來財富效應，相信本港樓市將進入數年上行周期，並直言發展商重拾增長動力。信報財經新聞 ・ 2 天前
亞股多收紅
（法新社香港12日電） 美國司法部調查聯邦準備理事會（Fed）的消息傳出後，引發外界對聯準會獨立性的疑慮，投資人正消化相關資訊，亞洲股市今天漲多跌少。澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）市場分析師布朗（Michael Brown）認為，這項調查動搖外界對美國體制以及「相關資產」的信心，美元和美國公債短期內可能遭遇逆風。法新社 ・ 1 天前
全球貨幣體系重購！摩根士丹利中國首席經濟學家：美元貶值 戰略資產升值
摩根士丹利 (MS-US)中國首席經濟學家邢自強周日 (11 日) 在 2026 中國首席經濟學家論壇年會上指出，目前以美元為代表的法幣體系正面臨信用侵蝕，呈現貶值趨勢，能源、鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》瑞銀列出美股「神奇七俠」評級及目標價(表)
瑞銀發表報告，列出美股「神奇七俠」(Magnificent 7)的投資評級、目標及每股盈利複合增長預測： 股份│投資評級│目標價 蘋果(AAPL.US)│中性│280美元 微軟(MSFT.US)│買入│650美元 英偉達(NVDA.US)│買入│235美元 Alphabet(GOOG.US)│中性│306美元 亞馬遜(AMZN.US)│買入│310美元 Meta(META.US)│買入│915美元 特斯拉(TSLA.US)│賣出│247美元 (wl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前