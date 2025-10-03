歐股多數漲 英國股市創新高

趁好消息沽貨的人是有限的，他們手上的股也有限，沽清光之後，沽壓也很快消失。另外，還有一些人是在看到股價出現調整之後才止賺或者止蝕，這是更加錯誤的行為，是很容易在過後後悔的行為。股票絕對不應該是在擔心，恐慌的時候沽出。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前