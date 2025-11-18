【彭博】-- ADP Research周二發布的數據顯示，截至11月1日的四周內，美國企業平均每周減員2500人。就業人數的下滑表明勞動力市場在10月下旬失去了動能。ADP在11月5日發布的月報顯示，私營部門員工在連降兩個月後增加了42,000人。美國史上最長政府停擺導致的官方就業數據未能及時發布，ADP的報告得以彌補部分缺口。儘管政府統計機構的撥款已恢復，但10月經濟數據何時發布仍不明朗。被政府停擺耽誤的美國重要經濟數據何時發布 收好這份最新日程表美國勞工統計局周四將發布9月非農就業報告，經濟學家預計總就業人數會比前月增加55000。不少公司在近幾周公佈了裁員計畫。職介機構Challenger, Gray & Christmas Inc.的報告顯示，雇主宣布的裁員數量創下了二十多年來10月之最，激發了對勞動力市場健康狀況的擔憂。與此同時，美國人對工作保障的擔憂日益加劇。10月23至25日為彭博新聞進行的賀錦麗民調顯示，55%的美國就業者擔心丟掉飯碗。原文標題US Companies Shed 2,500 Jobs as October Drew to a Close (1)More

