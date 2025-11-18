四大飲食平台網購優惠碼大放送！
其他人也在看
《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日正式在中國上映，光是預售就已經相當賣座，而首週末票房出爐衝破人民幣 3.733 億（約合新台幣 16.34 億元），創造日本電影在中國最高首週末紀錄。除此之外，之前在台灣上映有不少人稱「炭治郎爸」出現時就是能夠去上廁所的時機，而這股潮流也吹到中國，甚至還有電影院在此時開燈讓觀眾方便去廁所？Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
日圓跌破重要心理關口155 日本財務大臣加強口頭警告
日圓兌美元匯率跌破155關口之際，日本財務大臣片山皋月加強對日圓貶值的警告力度。此前有報導稱日本政府將推出規模超預期的經濟刺激方案，這加劇了市場對首相高市早苗主張刺激的立場可能延緩日本央行加息步伐的擔憂。Bloomberg ・ 15 小時前
冷鋒迫近明日氣溫跌至 15 度｜美國玩具巨頭集體「盲盒化」｜許紹雄設靈擺滿花籃猶如花海｜11 月 17 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 17 日（星期一）。一道冷鋒正自廣東北部南下，預料會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，本港今晚轉趨多雲，明日明顯轉涼，有一兩陣微雨。市區氣溫會由午夜約 23 度，逐步下降至明晚約 15 度，新界再低一兩度；星期三及星期四市區最低約 14 度，部分新界地區會感到寒冷。本週後期天色好轉，日間非常乾燥，氣溫回升但早上仍清涼，明日最高紫外線指數約為 3 ，強度屬中等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
陸反制日本力道續升級！專家：北京反制行動具精準、道義、自信三大新特點
中國對日反制力道持續升級之際，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周二 (18 日) 刊文表示，這場由日本首相、自民黨幹事長高市早苗近期涉台不當言論引發的緊張局勢，正深刻影響中日關係走向。 高市早苗日前公然將台海局勢與日本「存亡危機」掛鉤，暗示可能武力介入中國內政，此舉徹底打破中鉅亨網 ・ 15 小時前
民間數據再響警報 美國10月底就業形勢似不妙
【彭博】-- ADP Research周二發布的數據顯示，截至11月1日的四周內，美國企業平均每周減員2500人。就業人數的下滑表明勞動力市場在10月下旬失去了動能。ADP在11月5日發布的月報顯示，私營部門員工在連降兩個月後增加了42,000人。美國史上最長政府停擺導致的官方就業數據未能及時發布，ADP的報告得以彌補部分缺口。儘管政府統計機構的撥款已恢復，但10月經濟數據何時發布仍不明朗。被政府停擺耽誤的美國重要經濟數據何時發布 收好這份最新日程表美國勞工統計局周四將發布9月非農就業報告，經濟學家預計總就業人數會比前月增加55000。不少公司在近幾周公佈了裁員計畫。職介機構Challenger, Gray & Christmas Inc.的報告顯示，雇主宣布的裁員數量創下了二十多年來10月之最，激發了對勞動力市場健康狀況的擔憂。與此同時，美國人對工作保障的擔憂日益加劇。10月23至25日為彭博新聞進行的賀錦麗民調顯示，55%的美國就業者擔心丟掉飯碗。原文標題US Companies Shed 2,500 Jobs as October Drew to a Close (1)MoreBloomberg ・ 3 小時前
官方喊停赴日｜逾49萬張赴日機票取消 專家指相對日本同行 對中國航空業衝突更大
因日本首相高市早苗近日的「台灣有事」論，令中日關係急速惡化，中國外交部上周五（14日）呼籲公民「近期暫勿前往日本」。《南華早報》報道指，自上周六（15日）以來，中國的航空公司已記錄約有49.1萬張前往日本的機票遭取消。不過，有分析認為，中日航空市場由中國的航空公司主導，因此事件對中國航空公司的打擊，可能較日本的航空公司更大。BossMind ・ 14 小時前
天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度 天文台預料冬季寒冷日數 9 至 17 日屬正常水平｜Yahoo
受強烈東北季候風影響，今日（18 日）本港天氣顯著轉涼。天文台署理助理台長謝淑媚今早在電台節目表示，周三及周四（19 及 20 日）市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。長者安居協會行政總裁王虹虹在同一節目表示，已經預留足夠人手應付長者在天氣轉涼期間的求助來電需要，她並指上個冬季共收到 14 萬個「一線通平安鐘」求助電話，預計數字在今個冬季會相若。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
香港對新加坡︱關鍵一役球迷砌 Tifo：「送港隊到亞洲盃」 港隊開場 15 分鐘即入一球 下半場被連入兩球決賽周夢碎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港足球代表隊今晚在啟德體育園主場，迎戰亞洲盃外圍賽同組的新加坡隊。此役被視為港隊關鍵一役，若港隊獲勝，即可晉身2027年沙特阿拉伯亞洲盃決賽周。比賽開始前，兩大球迷組織同樣有籌備大型Tifo橫額為港隊打氣。與過往由布料繪製的巨型橫幅不同，球迷組織「香港力量」與「波台黐線佬」今次發起「色紙砌圖 Tifo」，球迷區每個座位均獲派發指定顏色的色紙，在特定時間舉起，共同拼砌出大型登機牌圖案以及「送港隊到亞洲盃」字樣。開場約15分鐘，港隊即先拔頭籌以1比0領先，全場球迷呼聲震天。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
中國人尋找日本旅遊替代品 擠出千億市場 港版「小京都」能否受惠？
中日關係持續惡化，有專家估計，待中國的「限日令」形成後，日本經濟每年將損失高達超過1100億港元。在潛在龐大損失背後，從另一角度，這股原本投向日本的中國人消費力，終將要尋找出路，其中韓股的旅遊板塊已率先受惠上揚，至於本港向來擁有不少「和風」景點，未知入境遊經濟能否分一杯羹Yahoo財經 ・ 13 小時前
美情報人員保險公司曾被復星低調收購 BBC揭北京 2.1 兆美元海外投資｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國廣播公司BBC今（18 日）報道，一間專為美國情報人員提供保險的公司，曾被中國復星集團低調收購，復星被認為與中國高層關係密切，收購背後涉及中國國有銀行的12 億美元（約 94 億港元）貸款，令人擔心大批美國CIA、FBI 等機構情報人員的個人資料去向。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
馬斯克再次挑戰蓋茲：加快速度拋售特斯拉空單
世界首富馬斯克（Elon Musk）於上週末向微軟 (MSFT) 聯合創辦人、前世界首富比爾 · 蓋茲發出公開警告，敦促蓋茲應「加快行動」撤回其持有、已持續近 8 年的特斯拉 (TSLA) 空頭部位。此舉再次將兩位科技巨擘之間的長期不和推向公眾視野。鉅亨網 ・ 1 天前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 9 小時前
黃百鳴內幕交易案 控方呈證據指其提示胞妹於收購前買股
導演兼商人黃百鳴涉嫌內幕交易案，昨日(17日)在東區裁判法院正式開審。控方指，黃百鳴於2017年收到1,000萬元「誠意金」後，向其胞妹黃潔珍轉賬共200萬元，指示她買入天馬影視(1326.HK)(現稱傳遞娛樂)的股票，更曾發送WhatsApp訊息指「明天低過0.2，盡買」；在此之前數月，黃潔珍並無買賣天馬影視股票的記錄，原本只持有410多萬股；但至2017年9月18日，其持股量已增至約670萬。AASTOCKS ・ 16 小時前
黃又南揸巴士被野生捕獲 早前承認幕前冇工開 網民爆兼職車長月薪有18000？
近年本地電影業不景氣，唔少圈中人都另謀生計。向來愛車嘅男團Shine成員黃又南經營YouTube 頻道之外，早前更為咗拍片去考巴士、的士及小巴牌，又南仲加入巴士公司正式成為司機。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
全運會｜黃澤林勇闖網球男單四強 至少鎖定銅牌 明早爭入決賽
第15屆全運會周二賽事，港將黃澤林(Coleman)早上出戰男子網球單打8強賽事，直落兩盤7:5、6:0擊敗北京球手崔杰，率先拿到4強席位。由於男單賽事不設季軍戰，因此無論Coleman下仗贏波與否，都可以最少為港隊摘走一面銅牌。Yahoo 體育 ・ 14 小時前