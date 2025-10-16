花旗發表報告，預計受覆蓋的內地銀行，在2025年第三季度收入按年增長1.4%，主因淨息差收縮放緩及不錯的手續費收入，抵銷了貸款增長乏力與交易收益疲弱的影響。由於資產質量穩定，預計銀行將釋放撥備以支撐盈利增長(第三季度料按年增3%，相較今年上半年按年增長0.8%)。 該行預計，所有大型銀行在今年前九個月的盈利增長將按年轉正，這得益於交易收益更溫和(相較於中小型銀行)，因這些銀行在投資組合中，擁有相對較低的按公允價值衡量之金融資產(FVTPL)，或較高的攤銷後成本衡量(AC)，以及在2025財年第三季度實現的債券處置收益。 花旗料內銀股在今年第四季度將跑贏大市，原因受地緣政治風險上升的影響，投資者將資金從週期行業轉向防禦性行業、國債收益率可能放緩，有助於擴大股息收益率與國債收益率之間的利差，從而吸引追求收益的投資者，以及末季險企保費增長改善帶來的更強資金流入。花旗首選工商銀行(01398.HK)、建設銀行(00939.HK)及中國銀行(03988.HK)H股。 花旗預測，其覆蓋的銀行在2025財年第三季度的貸款按年增長為7.8%(較2025年第二季度按年增長8.1%放緩)；由於反內捲措施和

