譚耀宗指立會是「政治旋轉門」
雀巢將裁員16,000人 新任執行長加快推進公司改革
【彭博】— 雀巢公司計畫裁員16,000人，新任執行長Philipp Navratil在上任幾周後尋求推動公司加速轉型。Bloomberg ・ 11 小時前
金價飆漲 日本散戶蜂擁搶購金條 50 克以下金條庫存告急被迫停售
面對全球不斷湧現的不確定性事件，搶購金條的日本散戶，已經將貴金屬零售商的庫存掃蕩一空。鉅亨網 ・ 17 小時前
匯豐控股(00005)審議會否派發2025年第三次股息
匯豐控股(00005)宣布將於10月28日召開董事會下設委員會會議，審議2025年第三季盈利公布及會否派發2025年普通股第三次股息。 (WL)infocast ・ 9 小時前
真是泡沫？美股資金湧入AI接近警戒線
華爾街的樂觀最終仍繫於科網龍頭能否交功課。市場預計，英偉達、微軟及Alphabet至2026年仍可錄得雙位數的收入與盈利增長——「這些股份在營收與盈利兩端的門檻都很高，留給驚喜的空間更少。」Yahoo財經 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 11 小時前
AI非只燒錢！阿里電商投資已收支平衡
根據《CNBC》報導，中國科技巨頭阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 表示，公司在電商業務的人工智慧 (AI) 應用已開始回收成本，AI 投入已達損益兩平，顯示該集團早期押注 AI 的策略初見成效。鉅亨網 ・ 5 小時前
Paxos誤鑄300萬億PYUSD 規模超越全球GDP兩倍
穩定幣發行商 Paxos 週三 (15 日) 發生一起涉及 PYUSD 穩定幣的重大「胖手指」，創下了加密貨幣史上最大規模的單次代幣銷毀紀錄。鉅亨網 ・ 9 小時前
摩通CEO稱當前在投資組合中持有黃金是「半理性的」
【彭博】— 摩根大通公司執行長戴蒙表示，他認為持有黃金有一定的道理，但對於經歷了歷史性上漲後黃金是否被高估了，他不置可否。Bloomberg ・ 1 天前
美股日誌｜三指數先升後回 金價破4,200美元
美股先升後回，道瓊斯指數曾升超過400點，收市倒跌，標普500指數和納斯達克指數曾升逾1%，但尾市回吐大部分升幅。銀行股業績繼續帶動該行業上升，美國財政部長貝森特表示可以延長關稅寬免來換取中國推遲稀土出口管制的計劃，亦為大市帶來一定的提振，但投資者的熱情仍未完全恢復，反映股市波動的VIX指數徘徊到20的近期高位。金價繼續上揚，紐約期金突破4,200美元水平。Yahoo財經 ・ 20 小時前
泡泡龍講投資│誰是貿易戰贏家（泡泡龍）
不過無論如何，稀土又好，AI又好，都係美國政府一定要支持既sector，所以當股價大調整時，都係一個非常好的機會作為中長線入市部署。Yahoo財經專欄 ・ 17 小時前
KK園概念股｜英美制裁柬埔寨詐騙集團首腦 涉控制多家上市港企 致浩達、坤集團發聲明割蓆
美國與英國政府本周採取罕見聯合行動，針對柬埔寨「KK園區」跨國詐騙案展開司法追討。兩國司法部門正式起訴柬埔寨太...BossMind ・ 11 小時前
《全日速報》恆指全日收報25,888點 跌22點; 恆生科技指數全日收報6,003點 跌71點 小米集團跌逾3% 神華、恆安、中煤能源、MONGOL MINING、西部水泥創新高 成交暢旺
恆指全日收25,888點，跌22點或0.1%。恆生科技指數報6,003點，跌71點或1.2%。國指升8點或0.1%，報9,259點。大市成交額2,754.31億元。 活躍重磅股表現: 小米集團(01810.HK) 收47.7元，下跌3.6%； 建行(00939.HK) 收7.62元，上升1.7%； 平安(02318.HK) 收55.5元，上升1.4%； 美團(03690.HK) 收98.75元，下跌1.2%； 騰訊(00700.HK) 收620元，下跌1.1%； 阿里巴巴(09988.HK) 收161.2元，下跌0.2%； 異動恆指及國指成份股: 新東方(09901.HK) 收45.7元，上升8.9%； 泡泡瑪特(09992.HK) 收288.2元，上升5.6%； 比亞迪電子(00285.HK) 收41.08元，上升5%； 國壽(02628.HK) 收24.36元，上升4.8%； 東方海外(00316.HK) 收128.1元，上升4%； 小鵬汽車(09868.HK) 收82.8元，下跌3.5%； 華潤萬象生活(01209.HK) 收41.7元，上升3.4%； 申洲(02313.HK)AASTOCKS ・ 9 小時前
港股通小米集團淨流入10.6億港元
北水南向淨流入小米集團(01810.HK)、阿里巴巴(09988.HK)及泡泡瑪特(09992.HK)，分別達10.6億港元、7.62億港元及4.71億港元。 北水南向淨流出中芯(00981.HK)及巨子生物(02367.HK)，分別達2.95億港元及2.38億港元。 港股通(滬)最高資金淨流入活躍股份為紫金黃金國際(02259.HK)17.38億港元，而最高資金淨流出股份為騰訊(00700.HK)2.35億港元。 港股通(深)最高資金淨流入活躍股份為康方生物(09926.HK)6.03億港元，而最高資金淨流出股份為巨子生物(02367.HK)6.62億港元。 全日南向合計淨流出0港元，總成交額為1,363.27億元，佔大市成交額49.50%。 ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
滙控(00005.HK)10月28日召開董事會審議第三季業績及第三次股息
滙控(00005.HK)宣布將於10月28日召開董事會下設委員會會議，審議2025年第三季業績及會否派發2025年普通股第三次股息。 待董事會議通過及確認後，股息將於12月18日派發予11月7日已登記於英國主要股東名冊、香港海外股東分冊或百慕達海外股東分冊之股份持有人及紐約的美國預託股份持有人。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 12 小時前
《大行》花旗料內銀股末季跑贏大市 首選工行(01398.HK)建行(00939.HK)中行(03988.HK)
花旗發表報告，預計受覆蓋的內地銀行，在2025年第三季度收入按年增長1.4%，主因淨息差收縮放緩及不錯的手續費收入，抵銷了貸款增長乏力與交易收益疲弱的影響。由於資產質量穩定，預計銀行將釋放撥備以支撐盈利增長(第三季度料按年增3%，相較今年上半年按年增長0.8%)。 該行預計，所有大型銀行在今年前九個月的盈利增長將按年轉正，這得益於交易收益更溫和(相較於中小型銀行)，因這些銀行在投資組合中，擁有相對較低的按公允價值衡量之金融資產(FVTPL)，或較高的攤銷後成本衡量(AC)，以及在2025財年第三季度實現的債券處置收益。 花旗料內銀股在今年第四季度將跑贏大市，原因受地緣政治風險上升的影響，投資者將資金從週期行業轉向防禦性行業、國債收益率可能放緩，有助於擴大股息收益率與國債收益率之間的利差，從而吸引追求收益的投資者，以及末季險企保費增長改善帶來的更強資金流入。花旗首選工商銀行(01398.HK)、建設銀行(00939.HK)及中國銀行(03988.HK)H股。 花旗預測，其覆蓋的銀行在2025財年第三季度的貸款按年增長為7.8%(較2025年第二季度按年增長8.1%放緩)；由於反內捲措施和AASTOCKS ・ 14 小時前
協鑫科技(03800.HK)光伏材料業務實現扭虧 上季賺9.6億人民幣
協鑫科技(03800.HK)公布，9月止三個月，光伏材料業務利潤約9.6億人民幣(其中包括出售一家聯營稅後收益6.4億人民幣)，相較上年同期光伏材料業務虧損18.1億人民幣，實現扭虧為盈。 季內，光伏材料業務經調整 EBITDA約14.1億人民幣，去年同期經調整LBITDA約5.71億人民幣。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
《大行》富瑞列出具盈利支撐回報的中資股推介名單(表)
富瑞發表報告表示，為了避免在大市波動時期被市場劇烈震盪影響，該行建議關注專注於具有強勁每股盈利動能和修訂的公司。篩選標準如範圍：包括市值超過20億美元的中國公司、穩固每股盈利修訂及強勁的增長等。 該行列出具盈利支撐回報的中資股推介名單(只列出其中港股)： 股份 騰訊(00700.HK) 小米-W(01810.HK) 紫金(02899.HK) 農夫山泉(09633.HK) 中信証券(06030.HK) 泡泡瑪特(09992.HK) 藥明康德(02359.HK) 翰森製藥(03692.HK) 中信建投証券(06066.HK) 福耀玻璃(03606.HK) 中國銀河(06881.HK) 信達生物(01801.HK) 藥明生物(02269.HK) 老鋪黃金(06181.HK) 招金(01818.HK) 東方證券(03958.HK) 阿里健康(00241.HK) 藥明合聯(02268.HK) Boss直聘-W(02076.HK) 極兔速遞-W(01519.HK) 中創新航(03931.HK) 金力永磁(06680.HK) 中國建材(03323.HK) 美圖(01357.HK) 九方智投(0963AASTOCKS ・ 9 小時前
【基金人語】特朗普經濟思維 開源重塑產業鏈
近年全球政治與經濟格局急劇變化，中美博弈成為時代主軸。中國經濟崛起、美國政治轉向，全球秩序從「單極霸權」走向「多極競合」。特朗普再度入主白宮，立即促使美國在貿易、科技與金融等重新定義和制定其策略。 近代中國飽受戰亂與經濟貧乏等苦難，隨着改革開放推動經濟以驚人速度復興，如今GDP已達約18萬億美元，僅次於美國之25萬億美元。近年來，中國在民生、經濟、製造業、能源、金融、基建、科技及軍事等極速追趕，從「世界工廠」晉身為全球創新與資本主要來源，令美國深感中國逐漸強大之威脅。美國為維持霸權，遂與其盟友以關稅、制裁及技術封鎖等圍堵中國，形成長期競爭格局。 新一輪貿易戰以船隻額外港口停靠費為開端，美國針對中國出口及造船業，企圖打壓中國佔據全球65%訂單的造船業。美國航母杜魯門號相隔8個月尚未完成維修，在250周年演講上僅以一塊布簾掩蓋損毀部分，成為美國造船業最後的「遮羞布」，不禁令人質疑美國海軍實力。 特朗普經常被批評為「厚臉皮」與不擇手段，且其政治風格、投機、強硬直接，這種「商人式」決斷乃其成功核心之一，卻經常出現「TACO」，他亦十分擅長利用民粹情緒與媒體操作，結合人工智能（AI）數據分析與社信報財經新聞 ・ 23 小時前
雲跡科技香港IPO為投資者鋪就紅毯
這家酒店機器人智能體製造商的IPO籌集約7,600萬美元，成為首家在香港上市的機器人智能體製造商 重點： 陽歌 有沒有想過在酒店幫你辦理入住或送餐到客房的機器人到底是哪家的產品？答案很可能是北京雲跡科技股份有限公司（2670.HK）。這家公司已悄然成為中國酒店機器人領域的領先供應商，覆蓋客房服務、按需配送、賓客協助及運維響應等越來越多的場景。 本週四，公司通過香港上市來迎接投資者「入住」，首先踏上紅毯的是耀眼的資本陣容——阿里巴巴集團、聯想集團、騰訊、啓明創投、攜程旅行網、方源資本等頂尖機構皆位列股東名冊。 此次IPO使雲跡科技成為新一代服務機器人供應商中赴港上市的首家企業，其產品覆蓋酒店、商業樓宇、醫療機構及工廠等場景。儘管與很多友商一樣處於虧損狀態，公司仍成功依據港交所兩年前推出的特專科技公司上市機制登陸資本市場——該機制允許未達常規盈利要求的技術企業進行IPO。值得注意的是，雲跡科技成為2025年依據港交所上市規則18C章條款上市的首家企業。 有別於靈活性有限且多在生產線上執行固定任務的傳統工業機器人，雲跡科技的硬件設備與智能終端可感知外部信息，經數據整合後在複雜環境中自主決策。The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 6 小時前