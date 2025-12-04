宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
其他人也在看
監管出手｜大山教育涉財務造假 證監會勒令停牌 主席周一突辭任
香港證監會發佈通告指，創業板上市公司大山教育（9986）涉嫌財務造假，懷疑公司向監管機構遞交偽造銀行結單，導致其截至2023年6月底及2023年12月底的銀行結餘數據被嚴重誇大，涉款分別達3,640萬港元及7,630萬港元，分別佔其已公佈資產淨值的19%及55%。證監會亦質疑大山教育於2022年的軟件開發及英國收購交易並非真實，事件或成為近年創業板首宗大型財務造假個案。BossMind ・ 11 小時前
《大行》野村列出亞股核心長倉組合名單(只列港股)(表)
野村發表亞洲(撇除日本)市場明年展望報告表示，列出亞股核心長倉組合名單(只列港股、A股及中概股)： 股份│建議組合配置比例 騰訊(00700.HK)│7.5% 阿里-W(09988.HK)│6.2% 友邦(01299.HK)│2.4% 招商銀行(03968.HK)│2.3% 中國平安(02318.HK)│2% 網易-S(09999.HK)│2% 京東-SW(09618.HK)│2% 港交所(00388.HK)│1.6% 寧德時代(300750.SZ)│1.5% 安踏(02020.HK)│1.5% 美的(000333.SZ)│1.5% 比亞迪(01211.HK)│1% 百勝中國(YUMC.US)│1% 騰訊音樂(TME.US)│1% 藥明康德(02359.HK)│1% 勝宏科技(300476.SZ)│1% 生益科技(600183.SH)│1% 奧比中光(688322.SH)│1%% 老鋪黃金(06181.HK)│0.5% (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
曾淵滄專欄│留意穩定慢升股（曾淵滄）
本地銀行股之所以能跑贏恒指的另一個理由是本地樓價已經證實見了底，目前最新的中原城市領先指數已經創下一年半新高，炒樓現象也已經出現。樓價好，銀行也好，壞賬會減少，借錢買樓的人會增加。長期以來，按揭貸款是本地銀行最重要的業務之一。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
AI泡沫要爆？甲骨文風險亮紅燈 CDS飆破16年高點
根據《彭博》周三 (3 日) 報導，美國企業軟體大廠甲骨文 (ORCL-US) 的信用風險指標本週飆升至金融海嘯後新高，反映投資人對人工智慧 (AI) 投資熱潮可能形成泡沫的疑慮升溫。鉅亨網 ・ 1 天前
盛寶發布2026年十大驚世預言 料金價衝上「1萬美元」
盛寶銀行(Saxo Bank)每年會發布對來年的十大驚世預言，展望2026年預言包括金價衝上10000美元、量子運算將導致加密幣崩跌。infocast ・ 11 小時前
新世界發展債務置換未達目標 僅獲相當於計畫金額72%的支持
【彭博】— 由香港最富有家族之一控制的房地產開發商新世界發展未能獲得債權人對其至關重要的債務置換計畫的充分支持。Bloomberg ・ 23 小時前
中國一位知名經濟學家稱現在是允許人民幣升值的時候了
中國一家大型投資銀行的經濟學家表示，現在到了政府應該允許人民幣進一步升值的時候了，這樣有助於增強消費者購買力，並緩和貿易緊張局勢。Bloomberg ・ 1 天前
《市評》恒指回升 小米及機械人概念股彈高
市場對美聯儲減息憧憬進一步升溫，港股今日回升。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，11月出乎意料減少3.2萬個遠遜預期，美股道指隔晚升近0.9%及納指升0.2%。根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch利率期貨工具顯示，12月減息機會率87%(一周前機會率83.4%)，撰文之時，美國2年期債券孳息升至3.51%，美國10年期債券孳息升至4.088%，美匯指數跌至98.85。道指期貨最新升30點或0.06%，納指期貨最新跌15點或0.06%。上證綜指今日跌2點或0.06%或收3,875點，深證成指升0.4%，內地創業板指數漲1%，滬深兩市成交額共1.55萬億元人民幣。 恒指高開43點，初段下跌111點曾低見25,649點後反彈，尾市曾升230點一度高見25,990點，全日升175點或0.7%，收25,935點；國指升77點或0.9%，收9,106點；恒生科技指數升80點或1.5%，收5,615點。大市全日成交總額1,793.06億元按日回升逾9%。北水交易總成交額756.88億元，而南向資金今日淨流入14.8億元(上交易日淨流入22.79億元)。 盈富基金(02800.HAASTOCKS ・ 8 小時前
宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生嚴重大火，至今奪去逾百人性命，成為近年最嚴重樓宇火警之一。屋苑共設8幢住宅大廈，其中7幢被火勢波及，接近二千戶家庭頓成無家可歸。宏福苑多年間二手成交頻繁，牽涉大量按揭貸款；如今不少單位嚴重焚毀，抵押品實質已被破壞，小業主是否仍要繼續供樓、火險賠償又能否用作清還按揭，成為社會熱議焦點。閱讀更多：火災過後：拆解「火險」與「家居保」分別｜釐清住戶保障範圍宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建經絡按揭轉介首席副總裁曹德明昨晚（2日）發新聞稿指出，宏福苑業主能否以火險賠償抵銷按揭欠款，現階段仍存在不少變數，主要涉及兩大不明朗因素：其一，物業災後價值難評估，更因其居屋屬性涉及補地價，更添銀行估價的複雜性；其二，火災責任尚未釐清，保險賠償程式未能啟動，賠付責任誰屬及金額均屬未知之數。曹德明強調，若業主期望以自購火險（結構性水火險）的賠款來償還按揭餘額，須留意以下三大基本條件：1) 宏福苑屬集體火險，由法團投保，保險賠償原則上用於公共重建，並非直接用於清償個別按揭貸款。若用保險賠款償還按揭餘額，業主須自行投保火險；2) 保單額28Hse.com ・ 1 天前
兜兜轉轉七個月 滙豐最終把主席一職交給了穩妥的「自己人」
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 11 小時前
主播手記│AI泡沫論已失效？2026年繼續炒！（Season）
摩通大力看好中國股市，摩通建議投資者2026年要留意四大概念，首先是中國AI生態系統相關股；第二類是注重海外擴張的領導者；第三是反內捲概念，優先考慮再生能源相關股；最後則是K型復甦中的消費概念股。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
前Intel行政總裁：AI巨企互相「谷大數」 真實需求或被高估
前Intel行政總裁Pat Gelsinger指出，生成式AI市場的需求很多是由微軟、OpenAI、谷歌等大型科技公司通過互相投資、資金及雲端資源購買形成「循環式融資」，這使得表面需求被放大，並非完全來自真實客戶。Yahoo財經 ・ 9 小時前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 12 小時前
野村料技術追上美國 偏好雲計算機械人 中資科技股受捧 再迎DeepSeek時刻
多間外資金融機構繼續看好中資科技股明年表現，但對整體中資股看法則偏向保守。野村預料中國科技發展將有力追上美國，但提醒整體中資股的基本因素仍具挑戰性，關注各行各業能否成功擺脫「內捲」，並且改善盈利。信報財經新聞 ・ 23 小時前
iPhone17熱賣 IDC料蘋果出貨量破頂
《CNBC》周三 (3 日) 報導，研調機構國際數據資訊 (IDC) 最新預測指出，隨著 iPhone17 系列在全球熱銷，加上中國市場需求強勁回升，蘋果今年有望創下 iPhone 出貨量歷史新高。IDC 在周二發布的報告中預估，蘋果 202鉅亨網 ・ 1 天前
「明年半導體首選股」美銀上調ASML目標價
根據外媒周三 (3 日) 報導，美國銀行 (BAC-US) 最新報告指出，荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 正進入多年的上升周期，受惠於光刻技術使用強度提高、獲利加速成長與自由現金流大幅改善，因此將艾司摩爾納入其「2026鉅亨網 ・ 1 天前
大新銀行：明年美股前景樂觀 未來六個月港股上升機會較高
大新銀行(02356.HK)財富管理處財富管理服務投資主管陳建斌表示，對明年美股前景持樂觀看法，看好科技及金融板塊，受企業盈利表現及減息前景支持。 港股方面，他指，港股市盈率處於約12.5倍，仍屬合理水平，在國策支持下，看好科技股、晶片相關主題，撇除地緣政治等突發事件，預期未來六個月港股上升機會較高。 債券方面，他指，美聯儲明年首季是否減息仍有不確定性，因屆時已是美聯儲主席鮑威爾任期尾聲，債價易受有關消息出現波動，對債券持審慎偏好看法，建議投資者配置3年或以下短存續期債券和投資級別企業債。 另外，大新銀行宣布延長現有美股交易服務至24小時，大新銀行總經理兼財富管理處副主管張浩欣期望，明年美股交易新客較今年增長雙位數。 (ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
泡泡龍講投資│2025年美股回顧及展望（泡泡龍）
其實很明顯的是，自23年開始，整個美股都是靠AI驅動出來的。因為AI算是一個新的科技，很多企業都願意投入大量資本，這已經促進了整個經濟發展，畢竟所謂經濟增長，其實很多時候就是靠企業及市民願意消費來拉動的。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
攻印受挫｜特斯拉進軍印度遇冷 兩個月僅售100多輛Model Y 當年的忠粉不買單了？
歷經多年籌謀，特斯拉（TSLA）終登陸全球第三大汽車市場－－印度，但卻未能如願在歐洲市場銷售腰斬的劣勢下，找到...BossMind ・ 1 天前