大埔宏福苑上周三（11月26日）發生嚴重大火，至今奪去逾百人性命，成為近年最嚴重樓宇火警之一。屋苑共設8幢住宅大廈，其中7幢被火勢波及，接近二千戶家庭頓成無家可歸。宏福苑多年間二手成交頻繁，牽涉大量按揭貸款；如今不少單位嚴重焚毀，抵押品實質已被破壞，小業主是否仍要繼續供樓、火險賠償又能否用作清還按揭，成為社會熱議焦點。閱讀更多：火災過後：拆解「火險」與「家居保」分別｜釐清住戶保障範圍宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建經絡按揭轉介首席副總裁曹德明昨晚（2日）發新聞稿指出，宏福苑業主能否以火險賠償抵銷按揭欠款，現階段仍存在不少變數，主要涉及兩大不明朗因素：其一，物業災後價值難評估，更因其居屋屬性涉及補地價，更添銀行估價的複雜性；其二，火災責任尚未釐清，保險賠償程式未能啟動，賠付責任誰屬及金額均屬未知之數。曹德明強調，若業主期望以自購火險（結構性水火險）的賠款來償還按揭餘額，須留意以下三大基本條件：1) 宏福苑屬集體火險，由法團投保，保險賠償原則上用於公共重建，並非直接用於清償個別按揭貸款。若用保險賠款償還按揭餘額，業主須自行投保火險；2) 保單額

28Hse.com ・ 1 天前