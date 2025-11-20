黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
《美股》道指蒸發逾700點升幅後倒跌270點 納指挫1% AI股再遭拋售
美股午市隨英偉達(NVDA.US)走勢急轉直下，道指早段717點的升幅全數蒸發，並轉跌約270點或0.6%；納指亦下跌230點或1%；標普500指數跌0.7%。 AI股再受沽壓，績優的英偉達曾漲超過6%，隨即迅速回落，最新跌近2%。AMD(AMD.US)跌逾5%。甲骨文(ORCL.US)跌約4%。 特斯拉(TSLA.US)、Alphabet(GOOG.US)升幅縮至不足1%，蘋果(AAPL.US)好淡爭持。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
港股火熱IPO「後遺症」顯現 年內還將面臨逾1900億港元解禁衝擊
【彭博】— 以寧德時代、恆瑞醫藥為代表的一批公司在今年年底前面臨限售港股集中解禁，給近期走勢出現疲態的香港股市再添新的壓力。Bloomberg ・ 22 小時前
「拋售日本」才正開始？高市政策恐引爆三殺 日元指向160、股債警鈴大作
日本首相高市早苗正面臨上任以來的首次重大市場考驗，當局即將在周五 (21 日) 宣布的刺激計劃引發市場不安情緒，有可能破壞她當選後點燃的股市上漲行情。 市場擔憂高市早苗的支出計畫會加劇日本的財政困境，導致政府公債價格暴跌，日元疲軟的局面也進一步惡化，日元匯率已進一步跌入潛在干預鉅亨網 ・ 19 小時前
日元貶太兇 日本央行委員暗示12月將升息
日本央行政策委員會審議委員小枝淳子暗示，最快下個月就可能升息，原因是日元跌至近 10 個月低點後，利率「正常化」勢在必行。 小枝淳子 20 日在日本北部新潟向當地企業領袖演講時表示：「鑒於實質利率遠低於正常水準的情況下，我認為央行需要推進利率正常化。」 市場普遍鉅亨網 ・ 18 小時前
比特幣墜入熊市 幣圈大老揭穿真兇：美元流動性緊縮
資深市場分析師、加密貨幣交易所 BitMEX 前執行長亞瑟 · 海耶斯（Arthur Hayes）表示，比特幣近期價格的劇烈下跌，本質上源自於全球美元流動性的收緊，而非政府支持減弱或機構看漲情緒消退等市場因素。 亞洲時段 18 日比特幣一度跌破 9 萬美元關卡，創下七個月新低，鉅亨網 ・ 1 天前
港股IPO｜28股陸續解禁 規模達1900億元 寧德時代H股挫近8%
港股近期面臨多項不確定因素，其中之一便是多達28隻股份的禁售期陸續結束，其中寧德時代（3750）、醫藥龍頭恒瑞...BossMind ・ 15 小時前
小米(01810.HK)續跌3%創逾七個月低 摩通估抄底時機未到
小米-W(01810.HK)業績公布後弱勢未止，繼上日(19日)大成交跌4.8%後，今早(20日)輕微低開後跌幅擴大，最低見37.3元創今年4月以來逾七個月低。現報37.54元，跌3.3%，成交2.05億股，涉資77.7億元。 小米前日(18日)收市後公布第三季業績，以非國際財務報告準則(non-IFRS)計，第三季經調整淨利潤按年增80.9%至113.11億元人民幣(下同)，創歷史新高，且表現優於本網綜合15間券商預測介乎95.1億至105.57億上限。季內，小米汽車業務首次錄得季度盈利，利潤約為7億元。 摩通指，小米股價過去六個月明顯跑輸恒生科技指數，主要由於核心盈利增長放緩，以及市場對新能源車的情緒轉為悲觀，認為目前抄底小米的時機未到，需等待市場對核心業務盈利預期進一步下調，摩通對其目標價由50港元降至45港元，評級「中性」。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
預期反差！比特幣年挫三成 遭美債、黃金輾壓
曾被華爾街冠以「數位黃金」、承載「登月式成長」期待的比特幣，正陷入尷尬的「預期反差」，今年來累計下跌近 30%，較今年高點亦重挫近 30%，表現落後於從科技股到短期國債的各類資產，連被視為「過時」的黃金都輕鬆跑贏比特幣。 作為全球最大的數位資產，比特幣曾被包裝為「抗通膨工具」、鉅亨網 ・ 1 天前
泡泡龍講投資│美股急回背後玄機（泡泡龍）
筆者比較可以肯定的係，呢次跌市唔係熊市開端。個人認為仍然可以分注吸基本面優質嘅股票，專注近年現金流好，收入盈利增長佳嘅股票，但要盡量避開太長遠講故事嘅股。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
《績後》一文綜合大行於小米(01810.HK)公布季績後最新評級、目標價及觀點
小米集團－Ｗ(01810.HK)今日低開1.91%，其後跌幅擴大，盤中曾低見38.22元一度下挫6.3%，最新報39.02元下滑4.3%，成交額93億元。多間券商於公布業績後下調其目標價，小米股價一度跌幅擴大至逾6%。AASTOCKS ・ 1 天前
港千萬富翁增至近40萬人 花旗：平均34歲賺首個100萬
花旗香港公布「香港千萬富翁調查報告2025」，至今年中，香港有約39.5萬個千萬富翁，較去年底增約1.2%，該個群組累積到首個100萬元財富的平均年齡為34歲，而股票和基金為其主要投資工具。信報財經新聞 ・ 2 天前
曾淵滄專欄│趁市場調整 整理投資組合（曾淵滄）
過去一段日子，投資者強攻26000點，試了3次才站穩，本以為26000點可以由阻力位轉變成支持位，可惜做不到。但是，近日恒指的調整的確是在沒有甚麼特別不利的情況下出現，是純粹受美股所累，因此也不好從看好轉為看淡。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
美股日誌｜大市先揚後急回 晶片AI股全紅一股卻逆市飈
美股大反轉，三大指數先升後跌，總市值蒸發2萬億美元，道瓊斯指數在早市曾升近800點，但中午轉跌，收市跌近400點，高低波幅達1,100點，納斯達克指數跌逾2%收市。稱為「恐慌指數」的VIX升至28點以上。英偉達股價先升後回，拖累整個科技行業以至三大指數表現。美國聯邦政府恢復營運後，首批官方數據出爐，數字好過預期，市場的減息預期進一步降溫，亦不利市況。Yahoo財經 ・ 22 分鐘前
克利夫蘭聯儲行長：為支撐就業而降息可能延長通膨並加劇風險
Cleveland Fed President Beth Hammack. 【彭博】-- 克利夫蘭聯邦儲備銀行行長Beth Hammack表示，為支撐勞動力市場而降息可能會令通膨在更長時間內高於目標水平，並增加金融穩定風險。Hammack在周四一場書面演講中表示，近期股市上漲和信貸環境寬鬆使投資者更傾向於冒險，這將加劇風險。克利夫蘭聯儲行長Beth Hammack攝影：Victor J.Bloomberg ・ 7 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 16 小時前
澳博收購｜澳博斥17.5億元向梁安琪收購凱旋門酒店 並安排償還工行貸款
澳博（880） 宣佈，附屬公司SJM及澳娛綜合與梁安琪旗下Goldarch Holdings Li...BossMind ・ 11 小時前
《藍籌》領展(00823.HK)中期每基金單位分派126.88仙 按年跌5.9%
領展房產基金(00823.HK)公布截至今年9月底止中期業績，可分派總額按年下降5.6%至32.83億元，每基金單位分派按年下降5.9%至126.88仙。於今年9月30日，淨負債比率為22.5%，而3月底為21.5%。AASTOCKS ・ 18 小時前
比特幣大跌引發連鎖反應 貝萊德旗下ETF遭遇創紀錄資金贖回
【彭博】-- 投資者從貝萊德旗下iShares比特幣信託撤資逾5億美元，創下該基金成立以來單日最大資金流出紀錄，使本已信心不足的數字資產市場再遭重擊。彭博匯總數據顯示，周二該交易所交易基金資金淨流出5.23億美元，連續第五日出現淨贖回，且創下歷史最高紀錄。比特幣價格自10月創下的歷史高點已下跌近30%，周二跌至4月以來最低點。截至周三紐約時間6:22，比特幣小幅回升至91,628美元左右，此前一日曾跌至89,232美元低點。全球最大加密貨幣及整個加密貨幣市場尚未從10月10日的暴跌中恢復。以太幣周三基本持平，而XRP、Cardano和狗狗幣均下跌1%至3%。比特幣周二跌破關鍵價位，導致12支美國現貨比特幣ETF的投資者集體蒙受損失。這些基金11月迄今已遭遇逾30億美元資金流出，其中IBIT單支基金就流出近20億美元。貝萊德暫未回應置評請求。推薦閱讀：89,600美元關口被擊穿 比特幣ETF投資者陷入虧損作為最大的現貨比特幣ETF，IBIT自2024年1月推出以來廣受投資者追捧。該基金今年已吸納近260億美元資金，資產規模超過720億美元。近期該基金持續出現資金流出被視為看跌信號。原文標Bloomberg ・ 1 天前
《市評》恒指「四連跌」 小米績後挫逾4% 油股金股揚
港股今日反覆下跌。市場觀望英偉達(NVDA.US)稍後將公布季績及美國9月農就業數據，美股道指隔晚跌1.1%、納指走低1.2%，撰文之時，美國2年期債券孳息跌至3.577%，美國10年期債券孳息升至4.121%，美匯指數升至99.69。道指期貨最新跌41點或0.09%，納指期貨最新跌6點或0.03%。上證綜指今日升6點或0.18%或收3,946點，深證成指微跌0.4點，滬深兩市成交額共1.73萬億元人民幣。 港股先升後回，恒指高開24點，初段升115點見26,045點後再度向下，午後曾跌187點一度低見25,742點，全日跌99點或0.4%，收25,830點，連跌四日(累跌1,242點或4.6%)；國指全日跌23點或0.26%，收9,151點；恒生科技指數跌38點或0.7%，收5,606點。大市全日成交總額2,114.26億元。北水交易總成交額839.46億元，而南向資金今日淨流入65.91億元(上交易日淨流入74.66億元)，連續三個交易日淨流入金額按日下滑。 盈富基金(02800.HK)跌0.3%收25.98元，成交額171.91億元，南方恒生科技(03033.HK)下滑0.6%，AASTOCKS ・ 1 天前
王國龍：領展(00823.HK)業績反映宏觀經濟及市場環境壓力
領展(00823.HK)剛公布9月底止中期業績，領展董事會主席歐敦勤表示，面對複雜的宏觀經濟環境，領展房託在2025/26年度中期業績中展現出穩健的韌力。儘管面對重大挑戰，公司專注提高營運效率及資產提升項目，並已取得實質進展。領展的核心優勢仍在於持有並管理位於香港及更廣泛的大灣區，以及亞太區其他市場如新加坡及澳洲的零售資產。公司將繼續鞏固這優勢，同時拓展房地產投資能力，聚焦增值型策略及較高回報。公司看到包括香港在內的多個亞太地區市場及消費者情緒近期有所好轉，但要轉化為物業收入仍需時間。 歐敦勤稱，在領導層過渡之際，他謹代表董事會衷心感謝集團行政總裁王國龍過去16年來的卓越領導及貢獻。隨着王國龍即將退任，他期待與臨時領導架構，包括黃國祥及宋俊彥緊密合作，推動業務持續發展。 王國龍稱，9月底止上半財年，公司持續面對宏觀經濟逆風及具挑戰性的市場環境，尤其在香港及中國內地市場。雖然業績反映出這些壓力，他衷心感謝團隊的努力，使公司能維持穩健表現及高租用率。上半年，公司透過積極管理、提升營運效率及精簡流程，有效降低營運成本並維持利潤率。同時，公司持續物色投資機會，尤其在新加坡及澳洲市場，並積極探索AASTOCKS ・ 16 小時前