領展(00823.HK)剛公布9月底止中期業績，領展董事會主席歐敦勤表示，面對複雜的宏觀經濟環境，領展房託在2025/26年度中期業績中展現出穩健的韌力。儘管面對重大挑戰，公司專注提高營運效率及資產提升項目，並已取得實質進展。領展的核心優勢仍在於持有並管理位於香港及更廣泛的大灣區，以及亞太區其他市場如新加坡及澳洲的零售資產。公司將繼續鞏固這優勢，同時拓展房地產投資能力，聚焦增值型策略及較高回報。公司看到包括香港在內的多個亞太地區市場及消費者情緒近期有所好轉，但要轉化為物業收入仍需時間。 歐敦勤稱，在領導層過渡之際，他謹代表董事會衷心感謝集團行政總裁王國龍過去16年來的卓越領導及貢獻。隨着王國龍即將退任，他期待與臨時領導架構，包括黃國祥及宋俊彥緊密合作，推動業務持續發展。 王國龍稱，9月底止上半財年，公司持續面對宏觀經濟逆風及具挑戰性的市場環境，尤其在香港及中國內地市場。雖然業績反映出這些壓力，他衷心感謝團隊的努力，使公司能維持穩健表現及高租用率。上半年，公司透過積極管理、提升營運效率及精簡流程，有效降低營運成本並維持利潤率。同時，公司持續物色投資機會，尤其在新加坡及澳洲市場，並積極探索

AASTOCKS ・ 16 小時前