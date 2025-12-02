表示，該公司已經建立了一筆規模達14億美元的準備金，用於未來的股息和利息支付。這緩解了市場對該公司在比特幣價格持續下跌時可能被迫減持其大約560億美元持倉的擔憂。這家總部位於弗吉尼亞州Tysons Corner的公司在周一的一份聲明中表示，這筆由出售A類普通股所得款項設立的新準備金，將足以支付至少21個月的股息。隨著時間推移，公司計畫在該準備金中保持足夠的現金，以覆蓋長達兩年的支付。根據其官網數據，Strategy的mNAV——一種將公司企業價值與其持有的比特幣價值進行比較的關鍵估值指標——在周一約為1.5萬至11萬美元的基礎上，Strategy表示，預計運營利潤在虧損70億美元到盈利95億美元之間。該區間之所以如此寬泛，是因為會計準則要求Strategy在季度末按市價對其持有的比特幣進行計量。該公司補充稱，淨利潤可能在虧損55億美元到盈利63億美元之間，而攤薄後每股普通股收益可能在每股虧損17美元至每股盈利19美元之間。原文標題Strategy CEO Hints Bitcoin Sales May Loom as Shares Sink(全文更新)More stories like

Bloomberg ・ 1 天前