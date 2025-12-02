宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
歐股收盤走勢不一
（法新社倫敦2日電） 疲弱的美國經濟數據強化聯邦準備理事會（Fed）本月稍後降息的市場預期，同時減緩日本中央銀行暗示可能升息引發日本公債殖利率飆升的擔憂，歐股3大指數今天收盤走勢不一。
倫敦FTSE 100指數微跌0.73點或0.01%，收報9701.80點。
法蘭克福DAX指數上揚121.42點或0.51%，收在23710.86點。
巴黎CAC 40指數下挫22.39點或0.28%，收8074.61點。
其他人也在看
林夏薇丈夫遭頒令破產 受託人申破產不開始令獲批
【on.cc東網專訊】視后林夏薇的丈夫莫贊生早前因未向兩間貸款公司償還逾億元貸款而被高院頒令破產。其破產受託人早前以書面形式向法庭申請破產不開始令，案件今(12月1日)於高院暫委法官林展程席前處理。破產管理署表示不反對該申請，林官最終批准申請，意味莫的破產期現時on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑大火｜火險賠償用作償還按揭欠款 業界指小業主或無需再供樓
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生大火，截至目前已造成超過百人不幸喪生。屋苑內設有8幢住宅大廈，其中7幢被大火波及，導致接近二千戶家庭無家可歸。宏福苑過去多年有不少二手成交紀錄，相信涉及大量按揭貸款。隨着部分單位被大火嚴重燒毀，成為已受損的抵押品，小業主是否仍需繼續供樓成為社會關注的話題。閱讀更多：火災過後：拆解「火險」與「家居保」分別｜釐清住戶保障範圍宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建經絡按揭轉介首席副總裁曹德明日前在港台節目《千禧年代》中表示，理論上業主仍需繼續供樓償還按揭貸款，但由於銀行一般要求申請按揭的業主購買火險，火險的賠償金額或可用於償還按揭欠款，令業主無需再繼續供款。曹德明解釋，業主申請按揭時，銀行通常要求購買與按揭額相同的火險，部分業主亦有機會額外購買其他保險。一旦物業因火災受損，保險公司會根據保單條款向銀行與業主作出賠償。賠償金額主要用於償還貸款或重建物業等，從銀行角度而言，賠償可抵銷剩餘的按揭貸款。他補充說，業主未來是否需要繼續供樓，須取決於剩餘按揭貸款金額及火險賠償額是否足夠。而每位業主的具體情況及保險條款均有所不同，28Hse.com ・ 10 小時前
《華爾街日報》：「特朗普交易」遭遇重創
曾備受市場追捧的「特朗普交易」正面臨嚴峻考驗，美國總統特朗普上任逾 10 個月，與其本人及家族直接關聯的金融資產正經歷大幅回調，部分投資人遭受顯著損失。鉅亨網 ・ 1 天前
經絡曹德明：宏福苑火險會賠償 料業主毋須再供款
大埔宏福苑五級大火，部分受影響業主仍有按揭，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明在電台節目表示，申請按揭時銀行要求業主買火險，保險公司應會向銀行賠償。若以銀行角度而言，已經償還剩餘的按揭貸款，雖然理論上業主仍要繼續供樓，但是在火險會向銀行賠償剩餘的按揭貸款下，受影響業主料不需再供款。AASTOCKS ・ 17 小時前
美債被「雙重打擊」！企業債大爆發＋日債飆升全壓上來
《彭博》周一 (12/1) 報導，美國公債在 12 月開局承壓，因企業債供給大量回歸，加上日本公債殖利率跳升帶動全球債市同步下挫。美國感恩節假期後交易恢復正常，市場重回流動性充足的狀態，使新一波企業籌資集中湧入，推升美債殖利率走高。鉅亨網 ・ 1 天前
中國人行重拳打擊穩定幣 港股虛幣概念股大跌
在中國人民銀行 (PBOC) 誓言打擊虛擬貨幣並對穩定幣表達擔憂後，香港上市、從事加密貨幣相關業務的股票於周一 (12 月 1 日) 大幅下挫。鉅亨網 ・ 1 天前
5隻在2026年前值得買進的超強增長股
這些股票都擁有令人難以置信的短期與長期機會。HK MoneyClub ・ 8 小時前
林夏薇丈夫莫贊生「無限期破產」
TVB前「視后」林夏薇的丈夫莫贊生，今年4月因未向兩間貸款公司償還約1.35億元，被高等法院頒令破產，破產受託人現以書面形式申請「破產不開始令」，破產管理署不反對。信報財經新聞 ・ 23 小時前
據報鄭家純家族洽售部分瑰麗酒店資產
《彭博》引述消息人士報道，新世界(0017.HK)主席鄭家純的代表已與一些公司接洽，商討出售瑰麗酒店(Rosewood Hotel Group)旗下部分資產的可能性。AASTOCKS ・ 1 天前
Shein Temu太平？亞馬遜砍歐洲賣家費迎戰
《路透》報導，電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 宣布將在歐洲大幅下調平台向賣家收取的費用，藉此回應來自 Shein 與 Temu 等超低價電商的激烈競爭。亞馬遜在周二 (2 日) 聲明中表示，此次調降是公司「歷來規模最大的費用下修之一」鉅亨網 ・ 4 小時前
《大行》花旗列出中資科網股投資評級及目標價(表)
花旗發表報告，列出中資科網股投資評級及目標價： 股份│投資評級│目標價 阿里巴巴(BABA.US)│買入│225美元 阿里-W(09988.HK)│買入│223港元 百度(BIDU.US)│買入│181美元 網易(NTES.US)│買入│161美元 京東(JD.US)│買入│44美元 美團-W(03690.HK)│中性│117港元 騰訊(00700.HK)│買入│751港元 拼多多(PDD.US)│買入│170美元 攜程(TCOM.US)│買入│86美元 同程(00780.HK)│買入│28港元 易鑫(02858.HK)│買入│3.5港元 閱文集團(00772.HK)│買入│38港元 騰訊音樂(TME.US)│買入│29美元 快手(01024.HK)│買入│88港元 赤字城科技(09911.HK)│買入│16港元 嗶哩嗶哩(BILI.US)│中性│27美元 IGG(00799.HK)│買入│5.3港元 心動公司(02400.HK)│中性│82港元 大麥娛樂(01060.HK)│買入│1.4港元 貓眼娛樂(01896.HK)│買入│9.3港元 (wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址:AASTOCKS ・ 11 小時前
比特幣價格大跌至88000美元以下 12月伊始市場避險情緒濃厚
加密貨幣價格周一大幅下跌，給看似已經趨於穩定的全面拋售潮注入了新的動力。Bloomberg ・ 1 天前
傳華納兄弟探索收到Netflix幾乎全現金收購要約
《路透》引述消息人士報道，華納兄弟探索(WBD.US)已收到第二輪競標，當中包括Netflix(NFLX.US)提出幾乎全現金的收購方案，預計競標可能會在未來數日或數周內結束。AASTOCKS ・ 16 小時前
據報雀巢考慮出售Blue Bottle Coffee連鎖咖啡店
《路透社》引述消息人士報道，雀巢正與摩根士丹利(MS)檢討各種戰略方案，包括出售旗下的Blue Bottle Coffee連鎖咖啡店，這是公司更廣泛策略審查的一部分，目標是精簡公司業務組合併退出實體零售店營運業務。AASTOCKS ・ 17 小時前
魚樂無窮│金價又衝頂 怎部署？（唐牛）
我沒有水晶球，唔識預測今次金價能否破頂，但相信如果真的破頂，好大機會在議息結果前發生，皆因炒憧憬的力量永遠最強勁。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
投資者棄虛幣轉金銀 金價年內升六成
周一黃金與白銀價格顯著上升，金價年內累計升逾六成，銀價翻倍，而比特幣較年初下跌約9%。投資者因聯儲局可能減息、美元走弱及日元波動，轉向貴金屬避險，加密貨幣拋售亦進一步推動金銀反彈。高盛及瑞銀均對金價前景持樂觀態度，認為其避險及投資組合多元化功能仍具吸引力，分別預計明年底金價可升至4,900美元及4,500美元。Yahoo財經 ・ 11 小時前
理財葉師傅｜港股本月上升空間有限 金價再上機會大｜Gary Sir
港股在2025年最後一個月的開局日錄得上升，惟暫受制於26,000點。臨近年尾，港股本月料未有太多利好消息刺激...BossMind ・ 1 天前
人民幣勢創2020年以來最佳年度表現 無懼貿易緊張局勢
【彭博】— 由於對中國資產和經濟的樂觀情緒日益升溫，蓋過了對中美貿易緊張局勢的擔憂，人民幣勢將創下五年來最佳年度表現。Bloomberg ・ 18 小時前
Strategy宣布建立股息和利息準備金 以緩解可能出售比特幣的擔憂
表示，該公司已經建立了一筆規模達14億美元的準備金，用於未來的股息和利息支付。這緩解了市場對該公司在比特幣價格持續下跌時可能被迫減持其大約560億美元持倉的擔憂。這家總部位於弗吉尼亞州Tysons Corner的公司在周一的一份聲明中表示，這筆由出售A類普通股所得款項設立的新準備金，將足以支付至少21個月的股息。隨著時間推移，公司計畫在該準備金中保持足夠的現金，以覆蓋長達兩年的支付。根據其官網數據，Strategy的mNAV——一種將公司企業價值與其持有的比特幣價值進行比較的關鍵估值指標——在周一約為1.5萬至11萬美元的基礎上，Strategy表示，預計運營利潤在虧損70億美元到盈利95億美元之間。該區間之所以如此寬泛，是因為會計準則要求Strategy在季度末按市價對其持有的比特幣進行計量。該公司補充稱，淨利潤可能在虧損55億美元到盈利63億美元之間，而攤薄後每股普通股收益可能在每股虧損17美元至每股盈利19美元之間。原文標題Strategy CEO Hints Bitcoin Sales May Loom as Shares Sink(全文更新)More stories likeBloomberg ・ 1 天前
《大行》瑞銀對中國及香港偏好股份投資評級及目標價(表)
瑞銀發表研究報告，對港股市場中較偏好的中國及香港公司最新投資評級及目標價表列如下： 股份 | 投資評級 | 目標價 友邦保險(01299.HK) | 買入 | 88港元 富途控股(FUTU.US) | 買入 | 231美元 恒基地產(00012.HK) | 買入 | 29港元 太古地產(01972.HK) | 買入 | 26.1港元 銀河娛樂(00027.HK) | 買入 | 46.9港元 永利澳門(01128.HK) | 買入 | 8.4港元 地平線機器人-W(09660.HK) | 買入 | 13.2港元 福耀玻璃(03606.HK) | 買入 | 96港元 網易(NTES.US) | 買入 | 185美元 騰訊控股(00700.HK) | 買入 | 780港元 阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 216美元 招金礦業(01818.HK) | 買入 | 37港元 萬國數據(GDS.US) | 買入 | 57美元 (gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前