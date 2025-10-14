有「股壇長毛」之稱、知名股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb，之前自揭罹患末期前列腺癌，更承認生命或在倒數。他日前於Webb-site發布過去20年所有香港上市公司董事薪酬排行榜，並形容為網站的最後項目（final project）。根據其發布的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，全年度共有31人酬金逾一億元，其中理想汽車（2015.HK）董事長、首席執行官兼創始人李想，以總報酬近6.8億元排榜首；而首十大最高報酬的董事中，只有兩人來自藍籌公司。

信報財經新聞 ・ 1 天前