歐股收盤近乎持平 投資人觀望聯準會決策

摩根士丹利研報指出，隨著國家市監總局近日出台了《外賣平台服務管理基本要求》後，預計外賣競爭將在第三季度達到頂峰，阿里(BABA.US)和美團-W(03690.HK)均承諾確保行業內理性競爭。而在電商領域，大摩的偏好順序為阿里(最佳中國AI賦能者)>拼多多(PDD.US)>美團>京東(JD.US)。 大摩指，這是在市監局7月就「反內捲」與平台企業召開會議之後的又一舉措，並進一步強化了大摩的觀點，即競爭在今年第三季度見頂，並將從第四季度開始逐漸趨緩。 大摩仍然看好阿里>拼多多>美團>京東。對於阿里，大摩預計其在即時零售業務的營業虧損，將在今年12月底止2026財年第三季度收窄至虧損250億元人民幣；而美團的按需零售業務虧損預計在12月底止2025年第四季度收窄至虧損156億元人民幣。 大摩仍看好阿里的阿里雲業務發展前景，其估值在近期股價回調後頗具吸引力；又認為雖然見到美團業務出現初步盈利觸底反彈跡象，但注意到來自實體店業務(主要是抖音)的競爭壓力，及其自身不斷增加的海外投資，預計將繼續對其短期利潤率構成壓力。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 19 小時前