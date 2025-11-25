Alo Yoga官網全網7折
《大行》大摩精選亞太區業績優預期股票名單(只列港股及中概股)(表)
摩根士丹利發表報告表示，精選亞太區及新興市場業績優預期股票名單(companies with Beat/Raise results per our analysts)(只列港股及中概股)，條件之一是獲該行給予「增持」投資評級： 股份│目標價 騰訊(00700.HK)│735港元 拼多多(PDD.US)│148美元 中國平安(02318.HK)│70港元 友邦(01299.HK)│96港元 渣打(02888.HK)│188港元 洛陽鉬業(03993.HK)│18.6港元 泡泡瑪特(09992.HK)│382港元 周大福(01929.HK)│19港元 富途(FUTU.US)│210美元 東航(00670.HK)│4.3港元 南航(01055.HK)│5.3港元 中金公司(03908.HK)│28.9港元 中通快遞(ZTO.US)│25美元 騰訊音樂(TME.US)│27.5美元 (wl/a) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
中日關係急凍 2025那些日本品牌退出中國市場？
日相高市早苗近日「台灣有事論」致使中日關係再度緊張，本就複雜的中日經貿關係在技術變革與消費偏好變遷的交織影響下，更加艱難前，但從整體數據來看，中國市場依舊魅力十足，今年前三季日本對中國的直接投資金額年增 55.5%，例如本田新建兩座新能源工廠投產，電裝、東洋炭素加大在重慶、成都佈局，松下也看著發展新能源汽車業務，都彰顯著日本資金對中國市場的看好。鉅亨網 ・ 1 天前
阿里巴巴營收超出預期 主要得益於人工智能和雲業務成長
【彭博】-- 阿里巴巴集團公佈的季度營收成長超出預期，得益於中國人工智能的蓬勃發展勢頭。該公司表示，截至9月底季度的營收成長5%，至2478億元人民幣（350億美元），高於分析師平均預期的2452億元人民幣。該公司公佈，同期中國電商業務收入成長16%，但歸屬於普通股股東的淨利潤驟降至209.9億元人民幣。其美國上市股票在盤前交易中上漲逾1%。強勁的業績表現有望提振押注阿里巴巴成為人工智能發展領軍者的投資者信心。該公司已加速推出人工智能模型，最新成果是重新發布的旗艦應用Qwen —— 這是一項試圖復制OpenAI的ChatGPT成功模式的舉措，並且一經推出便迅速取得了良好開局。阿里巴巴與電商同行京東、拼多多相繼交出超預期的財報。京東將業績成長歸功於北京出台的刺激消費政策及自身在餐飲外賣領域更積極的佈局。但外賣業務在與京東、美團的訂單爭奪中，已侵蝕阿里巴巴的盈利空間。阿里巴巴發布財報之際，業界正日益質疑人工智能基礎設施的巨額投資能否持續 —— 尤其在盈利路徑尚未明朗的情況下。亞馬遜、微軟和Meta Platforms Inc.Bloomberg ・ 7 小時前
太興集團｜太興集團創辦人陳永安辭世 兒子陳家強接任公司主席 西灣河燒味店起家成上市公司
著名連鎖餐飲企業上市公司太興集團（6811）宣佈，其創辦人及控股股東兼董事會主席陳永安周一（24日）辭世，享年...BossMind ・ 12 小時前
阿里淘寶閃購恐季蝕350億 料見頂 外賣戰衝擊業績 經調整淨利預計挫63%
內地外賣補貼大戰夏季開打，參與者阿里巴巴（9988.HK）和美團（3690.HK）本周公布的季績將反映有關影響。信報財經新聞 ・ 1 天前
罕見抄底！雷軍自掏1億港元增持小米 股價觸底反彈的強烈信號？
小米集團 (01810-HK) 周一 (24 日) 晚間發佈公告表示，創辦人、執行董事、董事長、執行長兼控股股東雷軍當天透過全資擁有的 Team Guide Limite鉅亨網 ・ 18 小時前
內地叫停的「返費」操作在香港重現 部分城投債回報可達官宣利率兩倍
【彭博】-- 一些拮據的中國地方政府陷入了兩難。一方面，它們使用了幾十年的融資平台有巨額債務需要滾轉。另一方面，投資者現在對利率提出了很高的要求，但公開提供高息可能導致未來借款成本大幅提高。Bloomberg ・ 1 天前
晶片壽命被高估 科技巨頭的下一顆地雷是「折舊」
美國大型科技企業間複雜的「循環融資」交易引發了市場對 AI 投資泡沫化的深切擔憂，如今，一道新的「地雷」已然浮現，並正在持續攪動美股 AI 族群的走勢，這就是資產折舊的隱憂。 隨著全球科技巨頭為了競爭 AI 領先地位，斥巨資大量購入昂貴的高階 GPU 和半導體晶片，這些核心資產鉅亨網 ・ 1 天前
核心PPI通脹 9月跌到15個月低位
美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 反彈，受能源價格上漲推動，為批發端通膨帶來上行壓力。這份報告原訂 10 月 16 日發布，但因政府關門而延後，美國勞工部統計局 (BLS) 未公布 10 月 PPI 的補發日期。路透指出，這也是政府停擺 43 天鉅亨網 ・ 5 小時前
創辦人陳永安離世 太興集團委任陳家強為董事會主席
太興集團(6811.HK)宣布，公司之執行董事陳家強現獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，以及公司之執行董事陳淑芳現獲委任為董事會副主席，並於2025年11月25日起生效。infocast ・ 18 小時前
太興集團(06811HK)創辦人兼主席辭世
太興集團(06811.HK)公布，公司之創辦人、控股股東、主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員陳永安先生於11月24日安詳辭世。集團將適時委任新主席。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
如果AI泡沫破滅 美股七巨頭誰能倖存？
美股七巨頭正深陷一場史無前例的 AI 軍備競賽，為搶佔 AI 產業革命制高點，這些企業正以空前力度投入資本開支，大舉興建 AI 基礎設施，但隨著市場對 AI 泡沫的擔憂持續升溫，近期美股科技股遭遇猛烈拋售，市場對科技巨頭巨額 AI 投入能否獲得相應回報的疑慮不斷加深。鉅亨網 ・ 1 天前
AI左右富豪榜：甲骨文Ellison暴跌、Google兩元老重回五大
全球億萬富翁榜單，正成為觀察當前 AI 浪潮下科技巨頭們勢力消長的最直觀指標。在這場以 AI 為核心的競賽中，有人如同搭乘火箭般財富暴增，有人卻在短時間內經歷了大幅度的財富縮水，強烈對比揭示了市場對不同 AI 策略的截然評價。鉅亨網 ・ 1 天前
撿便宜的機會來了？大摩：美股修正近尾聲 重申明年看多
《彭博》周一 (24 日) 報導，摩根士丹利 (MS-US) 首席美股策略師威爾森 (Michael Wilson) 表示，美股近期的回檔可能已接近尾聲，並重申對明年行情的偏多展望。鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》美團(03690.HK)投資評級及目標價(表)
美團-W(03690.HK)將於本周五(28日)公布今年第三季業績，受內地「外賣大戰」競爭激烈拖累核心本地商業業務利潤、新業務收入受海外擴張影響虧損持續，本網綜合6間券商預測，美團2025年第三季非國際財務報告準則計量(Non-GAAP)經調整虧損介乎146.25億元至177.62億元人民幣，對比2024年第三季錄得溢利淨額128.29億人民幣，中位數為經調整虧損161.3億人民幣。 投資者將聚焦美團管理層對外賣、即節時零售收入增長及競爭格局、到店業務收入和利潤率趨勢，包括管理層對即時零售季度虧損及未來盈利能力恢復指引(配送補貼、騎手成本、用戶補貼等)、Keeta海外擴張步伐(科威特、卡塔爾、阿聯酋及巴西等地)。 下表列出15間券商予美團-W(03690.HK)評級及目標價(港元)： 券商│投資評級│目標價 招銀國際│買入│154.4元 第一上海│買入│153元 交銀國際│買入│147元 高盛│買入│139元 國泰海通証券│優於大市│139元 華泰証券│買入│136元 摩根士丹利│增持│135元 里昂│跑贏大市│135元 華創証券│買入│127.93元 中金│跑贏大市│125元 野村│AASTOCKS ・ 1 天前
美股日誌｜納指漲2.7% 美研放寛晶片出口利科技股
美股連升兩個交易日，科技股顯著造好，納斯達克指數升近2.7%收市，道瓊斯指數升約200點，Alphabet市值迫近4萬億美元。中美兩國元首通電話，美方考慮放寬對頂級人工智能晶片的出口管制，總統特朗普更表示明年4月訪華，市場憧憬兩國貿易關係進一步緩和。下月減息的預期繼續回温，金價和債市都造好，亦利好股市表現。Yahoo財經 ・ 21 小時前
又炒減息 ADR走高 聚焦阿里美團放榜
港股季績期間表現乏善可陳，最後一周將迎來兩大重磅股，包括周二放榜的阿里巴巴(9988)，以及周五派成績表的美團(3690)。市場普遍預期阿里第二季收入微升，但經調整利潤或挫約七成。大市方面，市場再燃起聯儲局下月減息的憧憬，港股美國預託證券(ADR)普遍走高，料港股今日高開。 目前市場平均預料阿里上季經調整利潤約1am730 ・ 1 天前
高盛予小米集團-W(01810.HK)目標價53.5港元 料將披露更多AI相關成果
高盛發研報指，預計未來數季小米集團－Ｗ(01810.HK) 將披露更多AI相關成果，並應用於其「人×車×家」生態體系，進一步強化生態差異化優勢，支撐品牌高端化戰略。因此維持小米「買入」評級，基於SOTP估值予目標價53.5港元。高盛認為，儘管小米集團短期股價可能面臨波動，但其風險回報比仍具吸引。此外，小米近數月加強股份回購，截至目前今年累計回購金額達23億港元，平均回購價每股42.2港元。報告表示，小米集團於11月21日正式發布開源跨實體基礎模型MiMo-Embodied，並同步推出升級版超級自動駕駛（HAD）系統。展望未來，小米將推動智能駕駛技術從「規則驅動」「數據驅動」向「認知驅動」升級，致力於基於自主研發的基礎模型打造視覺-語言-動作模型（VLA），並針對自動駕駛場景開展專門微調。(CW)infocast ・ 1 天前
【財圈識真假】拆穿美企不務正業資本操作
各位「巴打」，有一些本港上市公司往往不務正業，大股東不以做好公司業務為目標，反而通過炒樓、炒股票、炒幣（加密貨幣）等方式，期望可以為公司「搵快錢」，令不少投資者都避之則吉。「高仁指點」話你知，有一些美國上市企業都會不務正業，但透過資本操作「化妝扮靚」，反而增加了對投資者的吸引力。信報財經新聞 ・ 1 天前
呂宇健筆｜AI泡沫籠罩 港股仍未跌夠｜Ken Lui
過去一個多月，全球股市都被AI 泡沫籠罩而下跌，過去五年股價飆升30倍的英偉達（Nvidia）作為泡沫的核心，...BossMind ・ 1 天前