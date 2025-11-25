【彭博】-- 阿里巴巴集團公佈的季度營收成長超出預期，得益於中國人工智能的蓬勃發展勢頭。該公司表示，截至9月底季度的營收成長5%，至2478億元人民幣（350億美元），高於分析師平均預期的2452億元人民幣。該公司公佈，同期中國電商業務收入成長16%，但歸屬於普通股股東的淨利潤驟降至209.9億元人民幣。其美國上市股票在盤前交易中上漲逾1%。強勁的業績表現有望提振押注阿里巴巴成為人工智能發展領軍者的投資者信心。該公司已加速推出人工智能模型，最新成果是重新發布的旗艦應用Qwen —— 這是一項試圖復制OpenAI的ChatGPT成功模式的舉措，並且一經推出便迅速取得了良好開局。阿里巴巴與電商同行京東、拼多多相繼交出超預期的財報。京東將業績成長歸功於北京出台的刺激消費政策及自身在餐飲外賣領域更積極的佈局。但外賣業務在與京東、美團的訂單爭奪中，已侵蝕阿里巴巴的盈利空間。阿里巴巴發布財報之際，業界正日益質疑人工智能基礎設施的巨額投資能否持續 —— 尤其在盈利路徑尚未明朗的情況下。亞馬遜、微軟和Meta Platforms Inc.

Bloomberg ・ 7 小時前