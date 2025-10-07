著名對沖基金經理、Tudor Investment創辦人瓊斯(Paul Tudor Jones)周一認為，美股正處於牛市末期的爆發階段前夕，短期內或將迎來一波強勁升浪。他計劃年底前持有黃金、加密貨幣及納斯達克科技股，以捕捉推動美股上漲的動力。 他指出，美股所有引發飆升的條件已齊備，足以觸發新一輪快速上漲，且認為此情況將再次出現，且可能比1999年科網泡沫爆破前更具爆炸性。瓊斯續稱，目前美股形勢與1999年科網泡沫爆破前相似，科技股急速上升、投機氣氛高漲，人工智能領域出現大量循環投資及供應商融資活動，令他感到不安；但目前美國的財政與貨幣政策仍較為寬鬆。 瓊斯形容，現階段的牛市往往充滿誘惑與風險，牛市最大漲幅通常出現在見頂前12個月；不過若想參與其中，必須腳步靈活，因為結局可能非常慘烈。他並不預期市場短期內見頂，而是相信將出現一輪由散戶及同時操作多空倉位的基金推動的「投機狂潮」，需要更多散戶買盤以及更多資金入場，才能推高股價至最終高峰。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前