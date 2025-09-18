一號戒備信號至少維持至周五 9 時
其他人也在看
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 17 小時前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 11 小時前
減息時代開啟錢何處去？7大資產部署全拆解｜財經百科(更新)
【9月18日更新】美國聯儲局在今次會議中一如預期減息0.25厘，而且多數官員預期今年內還將進行兩次減息，預計年底利率區間將降至3.75厘至3.50厘水平。此次降息不僅是美聯儲今年以來首次利率調整，更標誌著美國貨幣政策很可能正式轉向寬鬆周期。在全新的貨幣政策環境下，作為投資者，如何在減息潮中部署資金，才能把握機遇、實現階am730 ・ 7 小時前
匯豐將最優惠利率減0.125厘至5.125厘
匯豐銀行今天宣布,由2025年9月19日(星期五)起,下調港元最優惠利率(P)12.5點子,由年利率5.25%調低至5.125%。匯豐對上一次於2024年12月20日調整港元最優惠利率,當時減息 12.5點子。infocast ・ 13 小時前
藥捷貨乾抽高六成 收市倒插54%
新股熱潮持續，「港股通」再現疑似「割韭菜」情況。上市僅3個月、生物科技公司（俗稱B仔股）藥捷安康（2617.HK）近日股價走勢如坐過山車，在過去4日累飆逾4.8倍後，昨日早段一度急升64%，至679.5元，令公司總市值曾直逼2700億元；惟中午公司發公告稱不明股價異動原因後，該股即上演「高台跳水」，掉頭倒插最多60%，低見165元，最後全日重挫54%，收報192元。信報財經新聞 ・ 1 天前
施政報告2025｜持續強化股票市場 探索縮短股票結算周期至T+1
行政長官李家超在新一份《施政報告》提出持續強化本港股票市場，當中會透過「科企專線」協助內地科技企業來港融資，加強對國家建設科技強國的金融支持。Fortune Insight ・ 1 天前
聰心雅談│藥捷事件一鋪玩爛遊戲規則（何啟聰）
不知就裏的投資者，以為股價調整便買入，結果卻中了莊家的陷阱。眼下所見，上日股價腰斬時買入的，不少是屬於北水的買盤，換句話說，可能是內地的散戶。現時事件可能會令內地有散戶虧大本，監管機構又會否在稍後重新檢視遊戲規則？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
美股日誌｜三指數對減息反應不大 標指納指微跌
美股三大指數個別發展，聯儲局宣布減息0.25厘，官員預期今年餘下時間平均為半厘，均與市場預期一致，大市曾有波動，有關宣布對股市影響不大。道瓊斯指數升260點，重回46,000點以上收市，標普500指數和納斯達克指數連續兩日。債市波動較大，2年、10年、30年美國國債息率先急跌後反彈。美元轉強，金價回落。Yahoo財經 ・ 19 小時前
矽谷巨頭420億美元大禮包送英國 背後另有目的？
美國總統川普本周與一群頂尖科技公司執行長，在英國溫莎城堡共同揭幕了一項價值高達 420 億美元的科技合作框架，此舉被視為美國一改先前以關稅威脅的強硬態度，向英國伸出橄欖枝。這筆金額雖屬溫和，其背後的真實意圖卻引發揣測。鉅亨網 ・ 10 小時前
美股日誌｜三指數微跌納指連升斷纜 現貨金創新高
美股回軟，納斯達克指數反覆下跌，6日連續破頂強勢中斷，道瓊斯指數跌125點。聯儲局展開為期兩日的議息會議，市場已充分預期星期三會公布減息0.25厘。金價受減息預期上升，現貨金升穿3,700美元水平創新高。Yahoo財經 ・ 1 天前
余偉文：短期拆息受市場資金供求影響 利率下調對經濟和樓市正面
金管局總裁余偉文見傳媒時稱，美聯儲減息符合市場預期，點陣圖顯示年內或再減息50點子，惟美國未來減息幅度和步伐仍存不確定，對香港利率環境有影響，市民置業或投資和借貸要管理好利率風險，當局會繼續監察市場變化。AASTOCKS ・ 16 小時前
施政報告2025｜加快北都發展 政府提出4招拆牆鬆綁 包括引入快速審批制度
行政長官李家超在新一份《施政報告》提出成立「北都發展委員會」，並下設三個工作組「發展及營運模式設計組」、「大學城籌劃及建設組」及「規劃及發展工作組」 。Fortune Insight ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 12 小時前
英特爾(INTC.US)股價飆近40年最大升幅 美政府持股帳賺近50億美元
晶片商英特爾(INTC.US)獲英偉達(NVDA.US)投資50億美元，英特爾周四股價狂飆29%，創近40年最大單日升幅，帶動美國政府持股價值急升近50億美元。 美國總統特朗普上月與英特爾達成協議，政府斥資約88億美元(按每股20.47美元)購入4.33億股普通股，持股約一成，目前該筆持股市值已增至約140億美元，賬面利潤達49億美元。 根據英特爾上月文件，公司已向商務部發行2.75億股，其餘1.59億股存放於第三方帳戶，隨著《晶片法案》撥款逐步釋放予政府。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
再添恩怨｜OpenAI挖角xAI前CFO Sam Altman與馬斯克再添一筆恩怨
馬斯克（Elon Musk）旗下xAI人事變動頻頻，前CFO Mike Liberatore日前才被爆出已於7...BossMind ・ 9 小時前
微軟斥300億美元投資英國AI基建 建最大超級電腦
據《CNBC》周二 (16 日) 報導，微軟 (MSFT) 宣布計劃至 2028 年在英國投資 300 億美元建設 AI 基礎設施，其中包括 150 億美元資本支出和 150 億美元營運投資，將與英國雲端運算公司 Nscale 合作打造英國最大超級電腦。鉅亨網 ・ 1 天前
降息別玩過頭！避險基金大佬警告通膨與泡沫風險
根據《CNBC》周四 (18 日) 報導，美國知名億萬富翁、避險基金 Appaloosa Management 創辦人兼總裁泰珀 (David Tepper) 警告，美國聯準會 (Fed) 雖然仍有降息空間，但若過度寬鬆，恐將把美國經濟與鉅亨網 ・ 2 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 9 小時前