不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
【新聞點評】股市升愈高 特朗普愈糟
中美經貿戰持續升溫，那邊廂美國連番出手，這邊廂中國強硬回擊。據《華爾街日報》引述消息報道，中方選擇「硬起來」的其中一個主要考慮是，看準美國總統特朗普非常重視股市表現，故認定他在關鍵時刻必會「縮沙」（TACO）。信報財經新聞 ・ 1 天前
黃金創四年來最大跌幅 技術指標顯示本輪漲勢過度
【彭博】-- （本文為機器翻譯，準確性基於第三方軟件服務，反饋請點擊）黃金創下四年來最大跌幅，因技術指標出現漲勢過度跡象，同時中美緊張局勢有所緩和。黃金一度下跌3.52美元的歷史新高。由於黃金近期漲勢迅猛，技術指標如相對強弱指數顯示價格深入超買區域。美元走強也使得大多數買家購買貴金屬的成本上升。隨著美國總統川普與中國國家主席習近平料將於下周會晤以化解貿易分歧，貴金屬作為避險資產的需求已趨於降溫，加之印度季節性購買熱潮已告結束。截至倫敦時間下午2:09，黃金下跌3.Bloomberg ・ 4 小時前
日本債市暴跌 「寡婦交易」逆襲成全球最賺搖錢樹
幾十年來，全球債券基金一直被一種在日本稱之為「寡婦交易」所吸引，卻也因此屢屢受創。 這個策略的原理很簡單：借入並出售日本政府債券，預期價格下跌，然後再買回，賺取差價。但在日本長期實施超寬鬆貨幣政策的年代裡，這項策略讓債券投資人損失慘重。而如今，它逆襲成了全球債券市場最有利可圖的鉅亨網 ・ 10 小時前
《大行》高盛列出具備強勁全球競爭力的中資股名單(表)
高盛發表中國市場策略報告，中國出口的故事已發生轉變，市場過去認為中國出口商只是為發達市場消費者提供低成本、低附加值產品的觀念已經不合時宜。如今，中國越來越多地將產品銷售至新興市場作為最終目的地，在高端製造領域取得全球市場份額，並向世界輸出服務、知識產權和文化。 該行指中國企業「走出去」的影響與受益者：(1)GDP與GNP之間的差距可能進一步擴大；(2)匯率升值壓力將逐步累積；(3)企業盈利將越來越不依賴於國內經濟增長；(4)透過資本市場進行海外投資與擴張的融資需求將上升；(5)一批「中國出海領軍企業」正在崛起，該行篩選出25家中資股(獲得高盛「買入」評級、橫跨12個行業)具備全球競爭實力並能把握海外機遇的公司。這些公司去年平均有34%的收入來自海外，且海外收入佔比較2021年累計提升了9個百分點。 高盛列出具備強勁全球競爭力的中資股名單，相關股份均獲「買入」評級： 股份 阿里-W(09988.HK) 寧德時代(300750.SZ) 拼多多(PDD.US) 小米集團-W(01810.HK) 比亞迪(002594.SZ) 美的集團(000333.SZ) 中際旭創(300308.SZ) 攜程AASTOCKS ・ 13 小時前
油價崩聯儲要減息！華爾街大師預告10年美債息率跌至3.75厘
根據《彭博》報導，雅迪尼研究公司 (Yardeni Research Inc.) 總裁雅迪尼 (Ed Yardeni) 表示，隨著國際油價持續走跌，美國 10 年期公債殖利率可能回落至 3.75%，創下逾一年來新低。鉅亨網 ・ 4 小時前
金銀價格大幅回檔！橋水基金：若少了這群人 4000美元以上恐無人接盤
全球貴金屬價格周五 (17 日) 顯著回落，白銀調整幅度特別突出。最新數據顯示，倫敦現貨黃金周五收低 1.73% 至每盎司 4251.45 美元，單日下跌 1.73%，倫敦現貨白銀收跌 4.21% 至 51.86 美元。紐約 COMEX 白銀期貨更重挫 5.01% 至 50.63 美元。鉅亨網 ・ 2 天前
專家憂心金價嚴重脫離基本面 泡沫可能很快破滅
Capital Economics 首席市場經濟學家 John Higgins 表示，黃金創紀錄的漲勢可能很快就會瓦解。他警告，金屬價格已遠遠超出其「公允」價值，並可能處於泡沫區域。鉅亨網 ・ 6 小時前
溢價魔法破滅 比特幣散戶慘賠170億美元
新加坡獨立研究機構 10X Research 發布一份重磅報告，揭露了部分比特幣資金管理公司，如 Metaplanet、Michael Saylor 的 Strategy 等，在過去幾年採用的高溢價定價模式，導致散戶投資者在嘗試透過這些數位資產公司投資比特幣時，累計已損失約 170 億美元，並鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》滙控(00005.HK)投資評級及目標價(表)(更新)
滙豐控股(00005.HK)將於下周二(28日)公布今年第三季業績，雖受惠於今年8月以來香港銀行同業拆息回升，有助緩解部份淨息差壓力，但市場料受「須予注意項目」(非經常性項目，市場估計其需為聯營公司交行(03328.HK)相關的攤薄和減值虧損等，因交行6月完成完成發行A股，滙控持有交行股權比例由19.03%降至16%)等所影響，本網綜合5間券商預測滙控2025年第三季列賬基準除稅前利潤介乎62.64億美元至81億美元，較去年同期84.76億美元，按年下跌4.4%至26.1%，中位數為80.16億美元，按年跌近5.4%。 綜合5間券商預測滙控2025年第三季替代表現衡量(Alternative performance measures)的不包括須予注意項目之固定匯率收入介乎167.16億美元至174億美元，較去年同期172.09億美元，按年下跌2.9%至升1.1%，中位數為172.06億美元按年跌0.02%。綜合5間券商預測滙控2025年第三季每股派息預測均為每股10美仙，按年持平。投資者將關注滙控淨利息收入及非利息收入增長表現、未來派息、普通股權一級資本(CET1)比率指引，並留意集團AASTOCKS ・ 1 天前
美股日誌｜蘋果破頂帶動大市漲 金價又狂飈
美股連升兩個交易日，三大指數升幅超過1%，道瓊斯指數升超過500點。蘋果創新高，加上美國踏入第三周的政府停運有望在本周解決，帶動大市向上。資金亦流入債市和黃金，紐約期金暴漲近4%，再創新高，10年期美國國債息率收在4厘以下。比特幣與科技股同步回穩，重上11萬美元水平。Yahoo財經 ・ 20 小時前
4股今起撞期招股 三一重工引入淡馬錫等基投 劍橋科技A股溢價逾七成？｜新股IPO
香港新股市場近日氣氛熾熱，今次有4隻新股由今日起至本周四(20日至23日)同步招股，合共集資最高約181.4億元，並將於下周二(28日)掛牌上市。am730 ・ 1 天前
英國必勝客破產 將關閉68間餐廳及裁員逾1,200人
必勝客英國公司進入破產管理程序後，將關閉68間餐廳和11個外賣點，導致1,210個工作崗位流失。 必勝客母公司百勝餐飲(YUM)則同意挽救其餘64間必勝客英國餐廳，並保留其餘1,276個工作機會。AASTOCKS ・ 1 天前
《大行》大摩列出港股最新焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，重申對恒指明年6月的「基本情境」目標預測為24,500點，並列出港股、中概股及A股最新焦點股名單： 股份 阿里巴巴(BABA.US) 長江電力(600900.SH) 寧德時代(300750.SZ) 映恩生物(09606.HK) 樂鑫科技(688018.SH) 港交所(00388.HK) 香港電訊(06823.HK) 國電南瑞(600406.SH) 中石油(00857.HK) 中國財險(02328.HK) 匯川技術(300124.SZ) 春秋航空(601021.SH) 舜宇(02382.HK) 騰訊(00700.HK) 紫金礦業(02899.HK) (wl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
全球「晶片荒」捲土重來！這一次全球從搶AI晶片到搶購DRAM
全球晶片製造商競逐 AI 晶片熱潮的同時，正意外攪動傳統半導體市場格局。隨著輝達等企業對高頻寬記憶體 (HBM) 晶片需求激增，三星電子、SK 海力士等記憶體巨頭將產能向高階 AI 晶片傾斜，加上中國長鑫儲存等對手在低階市場的擠壓，智慧手機、PC 及伺服器所需的傳統記憶體晶片供應迅速趨緊，引發鉅亨網 ・ 14 小時前
三一重工香港上市擬籌資至多124億港元 招股價不超過21.3港元
【彭博】— 三一重工香港招股開始接受投資者認購，計畫籌資不超過124億港元（16億美元），加入眾多赴港上市的中國內地公司行列。Bloomberg ・ 1 天前
經濟學家警告：黃金泡沫即將爆破
黃金價格已經遠遠超過通脹調整後的歷史高點，並脫離了與其他實體資產的歷史關聯？HK MoneyClub ・ 7 小時前
港股勢反彈 吼AI及高息板塊
憧憬美國對華關稅態度軟化，恒指夜期上周五（17日）反彈逾600點。儘管中國經濟仍處於通縮且內房尚未完全復甦，有外資重申中資股屬於適宜投資（investable）的市場，呼籲投資者從高息股及人工智能（AI）兩大途徑發掘股份。信報財經新聞 ・ 1 天前
貴金屬市場「基礎崩塌」：資深交易商警告「紙白銀」危機正在爆發
隨著白銀價格近期飆升至多年高點，資深貴金屬交易商 Andy Schectman 發出嚴厲警告，他認為這不僅僅是市場價格的波動，而是 全球金屬市場根基的「崩塌」。鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》滙豐研究：中電(00002.HK)第三季數據穩健 全年派息有望增加
滙豐研究報告指，中電(00002.HK)第三季營運數據符合該行預期，展現各地區業務具韌性且穩定。中電宣布將退出印度的燃煤發電業務，進一步強化其綠色承諾。維持「買入」評級，目標價78元。 滙豐研究表示，中電第三季穩定營運支持該行的「買入」論點。季度每股股息為0.63元，按年持平；同時，該行繼續預期中電將於2026年2月/3月派發的全年股息有可能增加。滙豐研究相信，作為該行在香港公用事業中的首選股，中電將能從香港的長期戰略發展中獲得增長動力，並在充足自由現金流的支持下提供穩定且可持續的股息。(ad/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
專家警告：股市暢旺是美國的最大風險
美國經濟最大風險或來自股市本身，高收入人士消費倚賴投資回報，一旦市況轉差，信心同消費力或急速降溫，經濟勢受拖累。同時消費出現兩極化，基層慳使求抵買，高端與折扣零售商表現兩極分化。Yahoo財經 ・ 19 小時前