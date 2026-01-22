專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
歐股收高
（法新社倫敦22日電） 美國總統川普（Donald Trump）因歐洲8國反對美國接管格陵蘭（Greenland），一度揚言以關稅伺候。在川普撤回威脅後，全球股市今天多半走揚，歐洲3大股市都收高。
倫敦FTSE 100指數上漲11.96點或0.12%，收報10150.05點。
法蘭克福DAX指數勁揚295.49點或1.20%，收在24856.47點。
巴黎CAC 40指數揚升79.72點或0.99%，收8148.89點。
其他人也在看
丹麥基金擬清倉美債 爆資本戰
歐美關係惡化風險升溫，美元資產沽壓恐進一步加劇。丹麥養老基金Akademiker Pension計劃在月底前悉售所持的美國國債，並表明美國揚言吞併格陵蘭的言論是其中一個考慮因素。對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人、有「鱷王」之稱的達里奧（Ray Dalio）警告，美國本已面對貿赤和財赤問題，加上和其他地區的政治紛爭，外界買美債的意欲恐愈來愈低，隨時演變成資本戰。信報財經新聞 ・ 23 小時前
現貨金價創新高 俄躺著賺2160億美元 規模堪比在歐遭凍資產
國際金價近日持續創造歷史新高，現貨黃金價格在今 (21) 日亞洲交易時段衝破每盎司 4800 美元大關，本月累計漲幅超過 10%，相當於上漲逾 480 美元，而最新數據顯示，金價飆漲除重塑全球金融市場格局外，也讓俄國在製裁重壓下覓食喘息之機。鉅亨網 ・ 1 天前
瑞銀執行長警告：拋售美國資產是危險賭注
綜合外媒周二 (20 日) 報導，瑞銀集團 (UBS) 執行長 Sergio Ermotti 警告，歐洲若因美國總統特朗普格陵蘭爭議而拋售美國公債等資產，是在進行一場「危險的賭注」，可能反噬自身。鉅亨網 ・ 1 天前
日版「特拉斯時刻」來了？日本公債突發崩跌 長天期殖利率急升
根據《彭博》報導，日本規模高達 7.6 兆美元的公債市場周二 (20 日) 突發性重挫，原本看似平靜的交易日，午後卻急轉直下，成為多位市場人士形容「近年最混亂」的一個交易時段。日本長天期公債殖利率飆升至歷史高點，突如其來的拋售潮震撼東京交易室，也迅速外溢至全球金融市場。鉅亨網 ・ 2 天前
「每季派息股」逐隻捉！港股市場罕見 「食息一族」最愛
全球地緣政治動盪、經濟不穩定，投資者爭相尋找安穩的投資工具避險。以往大家尋找穩定派息的收息股作為資金避難所，一年派息四次的每季派息股非常罕有，更是「食息一族」的最愛。到底港股市場有幾多隻每季派息的股份可以選擇？本文就和大家一齊探討一下！Yahoo財經 ・ 9 小時前
還沒跌完？4成專家看衰日元成2026年最弱貨幣
根據最新外匯市場月度調查顯示，市場專業人士對日元的未來走勢感到憂慮。在針對 2026 年全球 8 種主要貨幣的強弱預測中，有高達四成的受訪者認為，日元將成為該年度表現最弱貨幣。鉅亨網 ・ 16 小時前
滙豐轉而看跌日圓 稱其風險溢價擴大
【彭博】— 市場擔憂日本政府支出大幅增加以及通脹捲土重來，導致日圓與美元和國債殖利率的傳統聯繫瓦解，這促使滙豐控股策略師改變他們對未來幾個月日圓走勢的預測。Bloomberg ・ 1 天前
中環租金跌幅收窄至0.8% 為何大戶在此時搶租擴充？
2026年甫進1月下旬，本港寫字樓市場傳來一則利好消息。置地公司宣佈，全球另類資產管理公司Ares Management(下稱Ares)將於中環告羅士打大廈擴充寫字樓，在原有的辦公空間增加一倍，新增樓面約12,500平方呎，新租約將於今年3月生效。與此同時，中環街舖空置率急跌至4.3%，遠低於銅鑼灣及尖沙咀的8.3%及7.9%。這兩組數據似是相互呼應中環核心區經多年調整後，防守力與復甦動力均優於其他商業區，寫字樓市道或已見底。28Hse.com ・ 1 天前
Palantir在2026年將停滯但這家AI股極具潛力？
分析師更傾向於在新的一年裡關注那些不像Palantir那樣受到廣泛關注的人工智能股票。HK MoneyClub ・ 7 小時前
特朗普讓全球股市「再次偉大」 而美股卻談不上黃金時代
【彭博】— 在標普500指數4月從熊市邊緣反彈後，全年持續刷新紀錄。美國總統特朗普將此視為他已將美國打造成全球「最火熱」國家（用他喜歡的說法）的證明。Bloomberg ・ 2 天前
美股有這兩人助反彈 撈底投資者賺滿
「他說得直接、切中要害。」特朗普的言論一出，令一些喜歡趁低吸納的投資者立即入市。Yahoo財經 ・ 12 小時前
《大行》巴克萊看好滙豐(00005.HK) 料盈利表現將勝市場預期
巴克萊發表研究報告指，預期滙豐控股(00005.HK)的盈利表現將遠超其指引及市場預期，主要因香港市場利好因素持續、全面整合恒生銀行，以及其戰略舉措能抵消美國政策波動。巴克萊假設美息將降至約3%，料滙控2026及27年的淨利息收入仍將較市場預期高4%至5%。即使美息降至較低的2%水平，滙控表現仍能達到市場預期。該行重申對倫敦上市的滙控(HSBA.L)「增持」評級，目標價由12.3英鎊上調至14英鎊。 另一方面，巴克萊預期渣打(02888.HK)未來幾年的有形股本回報率(RoTE)將持續改善料2028年可達15%，主要受經營槓桿帶動，但2026年或為過渡年份，盈利對比市場預期的上行風險較不明顯，RoTE或降至13%。行重申對倫敦上市的渣打(STAN.L)「與大市同步」評級，目標價由16英鎊上調至19英鎊。 巴克萊表示，考慮到滙豐在戰略舉措支持下，具備更大的每股盈利及資本上行空間，較為偏好滙豐；分別上調滙豐2026及27年每股盈利預測4%及1%，因收購恒生銀行後更快整合。同時，下調渣打每股盈利預測2至4%，因手續費收入轉弱及股份數目增加。(ss/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aAASTOCKS ・ 1 天前
美股日誌｜股匯債三殺標指挫2% 金價上試4800美元
美股、匯、債三大市場急瀉，道瓊斯指數跌近900點收市，標普500指數和納斯達克指數重挫逾2%，是10月以來表現最差的一日，亦令後兩者沒去今年以來的升幅。歐美恐爆發關稅戰，令市場措手不及。美國10年期國債息率一到升至4.3厘。美匯指數急跌近0.8%。俗稱恐慌指數的VIX升至20以上，是11月底以來最高。金價狂升，紐約期金升至近4800美元水平，白銀升幅更加達到近7%。Yahoo財經 ・ 1 天前
金價飆 周大福金飾均價漲至兩萬 受惠內地客消費 上季港澳零售值增23%
周大福珠寶（1929.HK）公布，截至去年12月底止，第三季度零售值按年增長17.8%，港澳及其他市場升22.9%，內地增16.9%，期內港澳計價黃金首飾的同店平均售價由1.33萬元急升至2.01萬元，漲幅達51%，計價黃金首飾同店銷售亦大增43.2%。周大福珠寶發言人表示，港澳地區計價黃金產品於第三季度錄得強勁增長，主要受惠於不少消費者在內地實施新黃金增值稅政策後改為到港澳地區購買黃金產品所帶動。信報財經新聞 ・ 23 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 12 小時前
傳新世界加緊6月底前出售資產以創造正現金流
《彭博》引述消息人士報道，新世界(0017.HK)在近期的會議上向投資者表示，集團正加快推進在6月底前出售至少一項資產，希望能實現截至6月底止今財年產生正現金流的目標。AASTOCKS ・ 1 天前
零食商鳴鳴很忙IPO籌33億
中國零食連鎖零售商鳴鳴很忙（1768.HK）昨日啟動招股，計劃集資最多33.36億元，並引入騰訊（0700.HK）、淡馬錫等8名基石投資者坐鎮。首日招股券商暫為其借出409.94億元孖展，以公開發售集資額3.34億元計，相當於超購逾121倍。信報財經新聞 ・ 2 天前
[深度]只要歐洲基金不拋美股 賣點美國國債其實掀不起什麼大浪
1萬億美元的基金眼下沒有理由撤回對美國的投資。如果是挪威主權財富基金「就要另當別論了，」 Northern Trust Asset Management首席國際投資策略師Gary Pauli在被問及丹麥基金撤資之舉時說，「我們沒有看到大家拋售美元資產的情況有任何變化。我看到美元對沖的興趣更大了。」 與此同時據荷蘭央行統計，歐洲規模最大、該國2萬億歐元的養老金行業僅持有340億歐元的美國政府債券。相比之下，它持有的歐洲同類債券規模幾乎是10倍，對美國企業和金融機構的長期投資也高達4650億歐元。美國的數據顯示，歐盟境內的基金總計持有約1.8萬億美元的美國長期國債，而挪威和英國持倉更重。然而，其中大部分掌握在私人手中，而且可能還有非歐投資者。脫手美利堅2.Bloomberg ・ 19 小時前
《全日速報》恆指全日收報26,629點 升44點; 恆生科技指數全日收報5,762點 升16點 泡泡瑪特升逾5% 九龍倉置業、百度集團－ＳＷ、新地、中石化、長實集團創新高 成交暢旺
恆指全日收26,629點，升44點或0.2%。恆生科技指數報5,762點，升16點或0.3%。國指跌8點或0.1%，報9,114點。大市成交額2,348.60億元。 活躍重磅股表現: 平安(02318.HK) 收66.9元，下跌2.3%； 阿里巴巴(09988.HK) 收164.8元，上升1%； 騰訊(00700.HK) 收597.5元，下跌0.8%； 小米集團(01810.HK) 收35.24元，下跌0.5%； 美團(03690.HK) 收97元，下跌0.3%； 異動恆指及國指成份股: 泡泡瑪特(09992.HK) 收206元，上升6%； 九龍倉置業(01997.HK) 收26.6元，上升4.8%，創新高； 理想汽車(02015.HK) 收65.55元，上升4.1%； 百度集團－ＳＷ(09888.HK) 收160元，上升4.1%，創新高； 國壽(02628.HK) 收31.72元，下跌3.8%； 新地(00016.HK) 收114.2元，上升3.6%，創新高； 中石化(00386.HK) 收5.15元，上升3.4%，創新高； 中國宏橋(01378.HK) 收35.42元，下跌3%；AASTOCKS ・ 10 小時前
【基金人語】從晶片到電力 中美AI競賽轉捩點
近年人工智能（AI）之爭被簡稱為「晶片戰爭」，看似誰掌握最先進製程，誰便可主宰和擁有未來，但隨着先進製程逐步逼近物理極限，這單一敍事快速失效。特斯拉與xAI創辦人馬斯克近期公開表示，2納米、3納米製程的邊際效益已明顯下降，未來AI發展不再依靠「更細晶片」取勝，此判斷為了解中美AI競賽提供重要轉折點。 「摩爾定律」（Moore's Law）指積體電路上可容納的電晶體數目，每隔約兩年便增加一倍，儘管這定律並非宣告終結，但其經濟性正急速惡化，晶片每前進一個節點，相關成本、功耗與良率壓力倍增，但換來的性能提升則愈來愈有限。對AI發展而言，尤其是大模型訓練，性能提升不再只源於單顆晶片突破，而是來自算力規模、訓練時間與系統效率等疊加。這意味競爭重心逐漸從「誰擁有最尖端晶片」，轉為「誰可承受成本、長時間、穩定地運行大量算力」，在這個新框架下，經常被低估但極關鍵的因素逐步浮現──電力。 算力比併 發電穩定最關鍵 AI的本質是把電力轉化為智能，在模型訓練與推理過程中，算力消耗最終展現於電力需求與散熱成本，當製程紅利下降後，電價、電網穩定性與能源調度能力等，逐漸直接影響一個國家的AI發展上限。多年來中國致信報財經新聞 ・ 23 小時前