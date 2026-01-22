巴克萊發表研究報告指，預期滙豐控股(00005.HK)的盈利表現將遠超其指引及市場預期，主要因香港市場利好因素持續、全面整合恒生銀行，以及其戰略舉措能抵消美國政策波動。巴克萊假設美息將降至約3%，料滙控2026及27年的淨利息收入仍將較市場預期高4%至5%。即使美息降至較低的2%水平，滙控表現仍能達到市場預期。該行重申對倫敦上市的滙控(HSBA.L)「增持」評級，目標價由12.3英鎊上調至14英鎊。 另一方面，巴克萊預期渣打(02888.HK)未來幾年的有形股本回報率(RoTE)將持續改善料2028年可達15%，主要受經營槓桿帶動，但2026年或為過渡年份，盈利對比市場預期的上行風險較不明顯，RoTE或降至13%。行重申對倫敦上市的渣打(STAN.L)「與大市同步」評級，目標價由16英鎊上調至19英鎊。 巴克萊表示，考慮到滙豐在戰略舉措支持下，具備更大的每股盈利及資本上行空間，較為偏好滙豐；分別上調滙豐2026及27年每股盈利預測4%及1%，因收購恒生銀行後更快整合。同時，下調渣打每股盈利預測2至4%，因手續費收入轉弱及股份數目增加。(ss/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.a

AASTOCKS ・ 1 天前