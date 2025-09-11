一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
其他人也在看
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 10 小時前
加密資產｜獲虛擬資產交易牌照 馬雲再在香港金融界擴張 雲鋒金融股價一度升近四成
萬通保險母公司雲鋒金融集團（00376）宣布重要業務突破，旗下雲鋒證券成功獲得香港證監會批准，將現有第一類證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務。此消息刺激雲鋒金融大升28%，收報5.42元，盤中更曾高見5.95元，升逾40%，反映市場對其進軍加密貨幣領域的樂觀預期。BossMind ・ 1 天前
曾淵滄專欄│慢牛格局 港股趁調整低吸（曾淵滄）
除了港股表現得好之外，內地A股的表現也很好，不過，多數香港股民對個別A股的認識不深，因此，最佳選擇是買A股ETF，以趕上A股的上升大浪。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
踢開馬斯克 甲骨文主席Ellison成全球首富
甲骨文(ORCL.US)周三最新飆升41%，公司單日市值大增逾2,780億美元，帶動董事長艾利森取代特斯拉(TSLA.US)創辦人馬斯克，首次成為全球首富。 據彭博億萬富翁指數，以艾利森持股量，其身家單日飆升約1,000億美元，增至3,930億美元，超過馬斯克的3,850億美元，是該指數有史以來錄得的最大單日增幅。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
財經｜甲骨文(美：ORCL)收市升36% 創辦人艾利森單晚身家漲逾千億美元 登世界首富
軟件服務供應商甲骨文(美：ORCL)昨晚(10日)股價大幅上漲，一度升超過四成；收市升35.95%，報328美元。據彭博億萬富豪指數顯示，受惠股價上揚，甲骨文創辦人之一的艾利森(Larry Ellison)的個人資產總值單日錄得1010億美元的升幅，身家達到3930億美元(約3.06萬億港元)，曾超越特斯拉(美：TSLA)行政總裁馬斯克，一度成為全球首富。Fortune Insight ・ 16 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 13 小時前
阿里傳今公布夥高德拓團購 料重啟口碑網 美團受壓逆市挫2.3%
今日是阿里巴巴（9988.HK）成立26周年，內地媒體引述網傳消息稱，阿里巴巴將於今日早上在杭州舉行發布會，屆時將會有「重磅業務發布」，而大批傳媒則已收到邀請前往杭州。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國8月CPI通脹2.9%符預期
美國公布2025年8月份消費者價格指數（CPI）通脹數據，按年升2.9%，較上月2.7%上升，符合預期；核心CPI按年升3.1%，同樣符合預期。Yahoo財經 ・ 6 小時前
David Webb轟包浩斯買樓不派息
包浩斯國際（0483.HK）日前公布，以832萬元（昨更正為835萬元）買入觀塘麗港城12座8樓一個單位，並已支付25萬元訂金，會作為員工宿舍用途，但此舉引起持股逾8%的獨立股評人David Webb不滿。信報財經新聞 ・ 23 小時前
泡泡龍講投資│呢隻美股唔好亂估頂（泡泡龍）
美股一些競爭力比較強的企業，股價很多時候都是長升長有。原因一來公司的確是愈做愈好，不斷開拓彊土，令收入及利潤上升。另一方面， 市場見到公司的收入及盈利的可持續性，亦會相應上調估值，形成 「戴維斯雙擊」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
美股日誌｜標指納指驚險破頂 甲骨文暴漲36%
美股三大指數先升後回，收市個別發展，標普500指數和納斯達克指數連續兩日創新高，雖然納指一道倒跌，道瓊斯指數跌220點。甲骨文狂升近36%收市，帶動人工智能相關股份造好，但其他科技股以至非科技股表現參差不齊。美國批發價格按月意外下降，投資者觀望星期四公布的消費層面的通脹數據，以部署息口策略。油價向上，俄羅斯遙控機深入波蘭境內遭擊落，被視為對北大西洋公約組織成員國的直接挑釁。Yahoo財經 ・ 20 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 12 小時前
阿里巴巴擬發行可轉換債券籌資31.7億美元 料為今年最大規模同類交易
【彭博】— 阿里巴巴擬發行2032年到期的零息可轉換債券，籌資31.7億美元，有望成為今年最大規模同類交易。Bloomberg ・ 21 小時前
華爾街神算子預測 比特幣年底前「輕鬆」站上20萬美元
有「華爾街神算子」之稱、美國投資機構 Fundstrat Global Advisors 聯合創始辦人 Tom Lee 最新預測，比特幣價格在今年底前可望輕鬆達到 20 萬美元。鉅亨網 ・ 1 天前
環球債券3年來重返牛市 中東局勢升溫 期金衝穿3700關
憧憬美國聯儲局即將減息以刺激經濟，追蹤發達國家及新興市場主權和企業債券的彭博全球綜合債券指數（Bloomberg Global Aggregate Index）周二從2022年低位反彈逾20%，重踏牛市。與此同時，中東局勢再度緊張，國際金價繼續破頂，紐約期金首次升破每盎斯3700美元關，高見3715.2美元，抽升1.03%，現貨金價上揚1.05%，至3674.27美元。信報財經新聞 ・ 1 天前
東亞債主變業主 購陳紅天山頂屋
近年樓市風高浪急，物業市場接連出現「債主變業主」的交易。原本由深圳祥祺集團主席陳紅天或相關人士持有的山頂歌賦山道15號大宅，上月遭銀主以7.9億元沽出，樓價約9年大幅貶值13.1億元或62.4%，震驚市場。信報財經新聞 ・ 23 小時前
《市評》恒指升1%創四年高 阿里及美團漲 嗶哩嗶哩彈高
恒指今日(10日)持續向上，收市企兩萬六水平之上及創四年高。美國勞工統計局周二(9日)向下修訂去年3月底止12個月非農就業新增職位，比原先減少91.1萬份，屬2002年以來最大規模修訂，超過華爾街預期，美股道指及納指隔晚均升0.4%。撰文之時，美國2年期債券孳息升至3.544%，美國10年期債券孳息升至4.087%，美匯指數升至97.79，道指期貨最新跌122點或0.3%，納指期貨最新升16點或0.07%。中國8月CPI按年跌0.4%(預測跌0.2%)、中國8月PPI按年跌2.9%符預期，上證綜指全日升4點或0.13%收3,812點，深證成指升0.38%，滬深兩市成交額共近1.98萬億元。 恒指高開104點後升幅擴大，曾升358點高見26,296點四年高，全日升262點或1%，收26,200點；國指升85點或0.93%，收9,328點；恒生科技指數升73點或1.3%，收5,902點。大市全日成交總額2,882.09億元。北水交易總成交額1,393.07億元，而南向資金今日淨流入75.66億元(上日淨流入102.31億元)。 甲骨文(ORCL.US)公布季績後在盤後交易股價急漲，本港上市AASTOCKS ・ 1 天前
《業績》甲骨文(ORCL.US)首財季盈收略低預期 惟剩餘履約義務增逾3倍 股價盤後飆升22%
甲骨文(ORCL.US)周二收市後公布，截至8月底止首財季淨利潤按年持平至29.3億美元，經調整每股盈利1.47美元，略低於市場預期的1.48美元。不過，公司披露其剩餘履約義務目前為4,550億美元，按年大增約3.6倍，刺激該股股價盤後飆升逾22%。 季內營收按年增長12%至149.3億美元，同樣略遜預期；當中雲端基礎設施業務營收33億美元，按年增55%。公司聲明中表示，季內與三家不同的客戶簽署四份價值數十億美元的合約。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
AI被視為SaaS回暖催化劑 高盛力撐Salesforce、Intuit、Adobe
AI並非取代軟件，而是令其「重生」。高盛分析師Kash Rangan周一於該行一年一度的Communacopia + Technology會議上向Yahoo財經表示：「AI將與軟件融合發展，令軟件效能倍增。」Yahoo財經 ・ 1 天前
蔚來低開近4% 六個月內第二度配股籌近79億港元
蔚來(9866.HK)(NIO)六個月內第二度配股，隔晚(10日)美股ADR收跌8.9%至5.72美元，今日(11日)港股股價低開3.64%，報45.02元，市前成交16.34萬股，涉資735.58萬元。AASTOCKS ・ 17 小時前