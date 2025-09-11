歐股收高

（法新社倫敦11日電） 歐洲主要股市今天收高，主因美國通膨數據符合預期，強化聯準會下週降息的可能性，同時歐洲央行也如市場預期連續2次會議維持利率不變，並上調今年歐元區經濟成長及通膨預測。

倫敦FTSE 100指數上漲72.19點或0.78%，以9297.58點作收。

法蘭克福DAX指數上揚70.70點或0.30%，收在23703.65點。

巴黎CAC 40指數上漲62.20點或0.80%，收7823.52點。