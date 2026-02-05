其他人也在看
押注黃金大賺30億美元後 一位中國交易員大舉沽空白銀
【彭博】— 因押中金價創紀錄上漲而名聲大噪的一位中國億萬富翁交易員，如今把目光投向了白銀的急速飆升，並持有目前價值近3億美元的空倉。
《美股》道指早段跌逾200點 Alphabet績後曾挫8% 晶片股逆市揚
投資者避險情緒升溫，科技股拋售壓力持續，美股周四走低。納指低開300點或1.3%，報22,604點，最新跌幅收窄至約110點或0.5%。
白銀又遭資金撤離重擊 亞洲盤週四暴跌逾16% 反彈行情瞬間蒸發
銀價週四 (5 日) 在亞洲交易時段重挫，拖累整體貴金屬市場走弱，先前短暫反彈幾乎遭到完全抹去。現貨白銀一度暴跌 16.7%，跌至每盎司 73.5565 美元，重新逼近上週市場劇烈拋售後觸及的低點；3 月交割白銀期貨也大跌逾 10%，至每盎司 73.383 美元。市場人士指出，本輪跌勢主要發生於亞洲盤時段，並伴隨美元小幅走強，使以美元計價的貴金屬承受額外壓力。
黑石洽購新世界疑雲：瞄準酒店轉型學生宿舍？ 拆解千億債務下的求生路
最近一周，新世界發展的股價表現如同坐過山車。先是有外媒彭博報導，美國私募股權巨頭黑石集團正深入談判，可能成為新世界的最大股東。消息一出，新世界股價於上周四（29日）一度急升超過一成。然而，隨著母公司周大福企業於上周五（30日）發出澄清公告，表明潛在投資者「無意提出全面要約」，市場熱情瞬間冷卻，股價隨即在本周一（2日）復牌後大跌近14%。
中大醫院去年度虧損約 1.85 億元 院方無要求延遲還款 盧寵茂：不排除任何解決方案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府向中大醫院批出 40 億 3,300 萬元貸款，首次還款日期已順延至 2028 年。醫務衞生局局長盧寵茂今日（4 日）在立法會書面回覆表示，中大醫院在 24/25 財政年度全年虧損約 1 億 8,500 萬元，局方至今未收到院方再延遲還款要求，但若醫院營運及財政出現結構性問題，政府不排除任何可能的解決方案。
《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出港股及中資股焦點股名單(Focus List)，剔出長江電力(600900.SH)，同時納入中鋁(601600.SH)： 股份│股價較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│3.3% 中鋁(601600.SH)│-1.9% 寧德時代(300750.SZ)│43.3% 映恩生物-B(09606.HK)│46.4% 樂鑫科技(688018.SH)│29.1% 港交所(00388.HK)│14.5% 香港電訊—SS(06823.HK)│11.3% 國電南瑞(600406.SH)│5.5% 中國平安(02318.HK)│21.6% 匯川技術(300124.SZ)│25.2% 中材科技(002080.SZ)│15.7% 春秋航空(601021.SH)│11.5% 舜宇光學(02382.HK)│43.3% 騰訊(00700.HK)│18.3% 紫金礦業(02899.HK)│28% (wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
加密貨幣交易所Gemini將裁員25% 關閉英國、歐盟和澳洲業務
【彭博】-- 加密貨幣交易所Gemini Space Station Inc.表示其計畫裁員至多25%，逐步停止在英國、歐盟和澳大利亞的業務，以削減成本、提升盈利能力戰略。
美股日誌｜ 三大指數回軟 金價創08年以來單日最大升幅
美國政府部分停擺接近結束，投資者消化一輪以科技股為主的業績公布後，美國三大指數皆回軟，其中納指下跌幅度最大，軟件股受壓較大， 已公布季績的微軟及Meta跌幅均超過2%；軟件作為服務（SaaS）以往是焦點，惟市場擔憂AI帶來行業末日，紛紛沽售相關股票。 貴金屬價格如坐過山車，黃金上周五錄得 43 年來最大單日跌幅後，星期二上升逾6%，創2008年以來最大單日升幅。
內地最大四隻實金ETF錄史上最大單日走資近10億美元
隨著黃金價格從歷史高點急劇回落，投資者信心受到動搖，內地主要黃金ETF遭遇有史以來最大的單日資金流出，合計近10億美元。
拋售潮持續 比特幣進一步跌穿7萬美元關
受風險資產普遍拋售的影響，比特幣周四進一步跌穿7萬美元關，是自2024年11月以來低位。 比特幣一度跌至69,055美元，最新挫近5%至69,9131美元，其價格本周以來已累跌約17%。
「拋售美國」進行式？資金正湧向歐洲
《彭博》周三 (4 日) 報導，「歐洲清算銀行」(Euroclear) 執行長烏爾班 (Valerie Urbain) 表示，隨著美國總統川普政策引發市場波動，全球投資人正逐步將資金轉向歐洲資產，降低對美國市場的曝險。
憂AI帶來行業末日 華爾街不問價格甩賣軟件股
【彭博】— 華爾街對軟件板塊的懷疑已有一段時間，但最近市場情緒從「看空」升級到近乎「末日論」的程度，交易員正在拋售整個行業的公司股票，原因是對人工智能可能對行業帶來顛覆性衝擊的擔憂不斷累積。
美股日誌｜ 避險情緒濃 蘋果逆市升變資金避風港
美國股市周三避險情緒濃，道指微升0.4%，資金由科技股轉炒較具防守性的藍籌股。標普500指數下跌約 0.5%；納斯達克指數下跌超過 1.5%，是連續兩日下跌，每日皆跌逾1%。
〈貴金屬盤後〉遭美元強勢拖累 現貨黃金由紅翻黑
黃金周三 (4 日) 由升轉跌，主因是美元轉強以及投資人獲利了結賣壓，同時，投資人也在等待美國就業數據，並試圖從最新地緣政治發展中，尋找新的線索。 黃金現貨價下跌 0.3%，報每盎司 4924.89 美元，稍早一度上漲 3.1%。金價周二曾勁揚 5.9%。
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。
黃仁勳駁斥「AI取代軟體論」稱這種說法不合邏輯
在周二 (3 日) 全球軟體股遭遇大幅拋售後，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳駁斥了人工智慧將取代軟體及相關工具的擔憂，並表示這種想法「不合邏輯」。
貝森特：特朗普有權干預聯儲局決策
美國財政部長貝森特週三 (4 日) 在國會作證時表示，美國總統有權以言語與政治方式介入聯儲局 (Fed) 的決策，引發外界對央行獨立性的再度關注。
五連跌！騰訊今續挫3%創半年新低 失守5兆港元市值
中國互聯網巨頭騰訊 (0700.HK)今 (5) 日午間休市暫收低 2.87% 至每股 542 港元，一度跌深至每股 541 港元，連續第五個交易日走跌，累計跌幅近 13%，股價創 2025 年 8 月 4 日來新低，市值跌破 5 兆港元。今年迄今，騰訊股價跌近一成。
財富爆表｜SpaceX與xAI合併 資產突破8,000億美元 馬斯克成全球第一人
全球首富馬斯克（Elon Musk）近日證實，旗下太空探索公司SpaceX將與人工智能初創企業xAI合併。《福...
《市評》恒指倒升 北水淨流入增至逾249億 內需股受捧
國家主席習近平昨晚(4日)與美國總統特朗普通電，他指雙方只要秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法，而南向資金午後淨流入持續增加，恒指今日先跌後回升。美國科技股受壓，美股納指跌1.5%但道指則升0.5%，撰文之時，美國2年期債券孳息跌至3.545%，美國10年期債券孳息跌至4.266%，美匯指數升至97.74。道指期貨最新跌132點或0.3%，納指期貨最新微跌1點。上證綜指全日跌26點或0.64%或收4,075點，深證成指跌1.4%，內地創業板指數跌1.6%，滬深兩市成交額共近2.18萬億元人民幣。 恒指今日(5日)先跌後回升。恒指低開219點，早市曾跌436點一度低見26,410點，午後曾轉升72點一度高見26,919點，全日升37點或0.14%，收26,885點；國指升44點或0.5%，收9,093點；恒生科指升39點或0.7%，收5,406點。大市全日成交總額3,151.12億元。北水交易總成交額1,134.1億元，而南向資金今日淨流入249.77億元(上交易日淨流入133.73億元)，錄自去年8月15日(當日淨流入358.76億元)以來最高水平。 盈富