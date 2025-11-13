最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
摩通:小米集團核心業務大幅惡化 降目標價至50港元
摩根大通發報告指，小米集團－Ｗ(01810.HK) 第三季電動車業務表現似乎優於預期，儘管北京第二座電動車工廠的審批延遲，2025年第四季交付量仍可能進一步上揚。同時，市場需求保持健康，加上2026年將推出全新大型SUV車款，2027年進軍海外市場，摩通預計，截至2027年電動車出貨量將增長23%，盈利能力亦會有所提升，預計2027年下半年淨利率達4.5%。然而，核心盈利惡化程度超該行本已審慎的預期，原因包括中國智能手機增長放緩、第二季需求達峰後，以及組件成本上漲導致毛利率受壓。因此，摩通預計未來2-3個季集團核心盈利仍將面臨壓力，或在2026年下半年才會實現顯著的同比增長。由於小米集團核心業務大幅惡化，該行下調其2026-2027年核心業務營業利潤2%/1%，維持「中性」評級，並下調目標價16.7%，由60元降至50港元。另外，該行將該股從「正面催化劑關注名單」中移除，因9月及10月電動車交付量均超4萬輛，催化劑已兌現，但被核心盈利的大幅放緩所掩蓋。(CW)infocast ・ 1 天前
日圓跌向155關口 日本財務大臣片山皋月對匯率發出口頭警告
隨著日圓跌向關鍵心理關口1美元兌155，日本財務大臣片山皋月對匯率走勢發出警告。Bloomberg ・ 1 天前
《市評》阿里領漲大市 北水轉淨流出逾35億 騰訊季績優預期
受阿里巴巴(09988.HK)午後升勢帶動，恒指全日倒升近0.6%。市場期待美國政府歷史上最長的停擺或將結束，美股道指及納指隔晚各升0.7%及跌0.3%，撰文之時，美國2年期債券孳息升至3.574%，美國10年期債券孳息處於4.079%，美匯指數跌至99.16。今早時間，美國總統特朗普簽署臨時撥款法案，美國聯邦政府結束停擺，道指期貨最新升50點或0.1%，納指期貨最新跌13點或0.05%。人民幣即期突破7.1關收升213點報7.0959兌一美元，上證綜指今日升29點或0.73%或收4,029點，深證成指升1.8%，內地創業板指數升2.6%，滬深兩市成交額共2.04萬億元人幣。人行收市後公布10月M2貨幣供應按年升8.2%(市場預期升8.1%)、首十月新增人民幣貸款14.97萬億人幣(市場料15.25萬億人幣)、首十月社會融資規模增量30.9萬億人幣(市場預期31.255萬億人幣)。 港股今日先跌後回升。恒指低開143點，早市曾跌189點低見26,733點，午後受阿里(09988.HK)升勢帶動下，大市曾倒升266點一度高見27,188點，全日升150點或0.6%，收27,073點，連升AASTOCKS ・ 9 小時前
兩年玩完！台灣過江龍築間餐飲全面撤出：「香港近年整體消費動能疲弱」
台灣過江龍、連鎖火鍋品牌築間餐飲集團昨日（12/11）宣布，將全面撤出香港市場，旗下3個品牌、共3間分店，將於11月底前陸續結束營運。集團表示，香港整體消費動能持續低迷，公司虧損狀況持續，最終決定結業。更多消息：本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走文具佬馬鞍山旗艦店執笠！3年租金蝕8位數！築間自2024年初進入香港市場，曾在旺角打造「築間品牌聚落」，旗下包含「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」與「築間酸菜魚」三個品牌。不過攻港未夠2年，「築間酸菜魚」銅鑼灣店已先行歇業，旺角的「築間幸福鍋物」與「燒肉Smile」則將營運至11月底止。築間指出，香港區業務規模逐年縮減，營收表現不如預期，集團決定收縮非核心市場，專注經營主要據點，未來將持續深耕台灣與日本兩大重點市場。據了解，築間在2024年10月正式跨足日本市場，目前大阪店營運狀況穩定。 延伸閱讀: 銅鑼灣 馬鞍山 旺角 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 11 小時前
40兆美元大關不遠了！高盛執行長警告：美國債加速膨脹 再不管就等著清算
知名投行高盛集團 (GS-US) 執行長 David Solomon 近日就美國國債飆升發出嚴厲警告，直言若當前財政路徑持續，且經濟擴張無顯著增長，「將會有一場清算」。鉅亨網 ・ 1 天前
高盛：美股未來十年墊底 新興市場是黑馬
《彭博》周三 (12 日) 報導，高盛集團 (GS-US) 策略師奧本海默 (Peter Oppenheimer) 警告，美股未來十年可能持續落後其他市場，建議投資人提高海外配置比例，分散風險。鉅亨網 ・ 1 天前
京東「雙11」成交額創新高 中國的通縮看來不足為慮
【彭博】-- 中國一家大型電子商務平台表示，在一年一度的中國大型網絡購物節期間，其成交額再創新高。這證明人們對持續通縮抑制世界第二大經濟體消費者消費意願的擔憂是多餘了。京東集團在微信公眾號發布聲明表示，今年「雙11」購物節期間訂單量激增近60%，但並未披露交易金額。京東還報告稱，下單用戶數成長40%；相比之下，去年成長逾20%。多年來，投資者一直密切關注「雙11」購物節期間的商業活動，這是一個個規模遠超「網絡星期一」和「黑色星期五」的線上購物狂歡節，從中尋找有關中國經濟和國內消費水平的線索。更大的競爭對手阿里巴巴尚未公佈任何相關數據。去年中國這兩大電商平台均未披露商品交易總額。「京東是中國線上銷售‘3C產品’，即計算機、通訊設備和消費電子產品，無可爭議的領導者，而這正是享受政府消費補貼的主要類別。」紐約Evercore ISI首席中國宏觀分析師Neo Wang表示，「消費者可能都在趕在補貼結束前出手，因為補貼將於12月31日到期。」京東的美國存託憑證周二上漲0.6%，結束了此前連續三個交易日的下跌。阿里巴巴的股票在美國交易中下跌3.Bloomberg ・ 1 天前
港發百億數碼綠債 全球最大 四幣種共獲1300億認購 超額12倍
港府昨日公布，發行第三批數碼綠色債券，金額達100億港元，發行總額創新高，4個幣種的債券總認購金額超過1300億元，意味超購約12倍，並為目前全球最大的數碼債券發行。與第二批一樣，今批數碼綠色債券同樣涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅，但規模由第二批的60億港元，顯著擴大至100億港元，增幅近70%，而發行年期亦由2年，延長至最多5年。信報財經新聞 ・ 1 天前
《大行》騰訊(00700.HK)投資評級及目標價(表)(更新)
騰訊(00700.HK)將於今日(13日)公布今年第三季業績，受惠長青遊戲《王者榮耀》、《和平精英》、《穿越火線》穩健表現，以及《三角洲行動》表現強勁(9月每日活躍用戶超3,000萬，較7月升50%)、國際遊戲業務受Supercell旗下遊戲等因素推動遊戲收入增長，以及人工智能驅動廣告升級及收入增長，本網綜合12間券商預測，騰訊2025年第三季非國際財務報告準則淨利潤料介乎652億至688.95億元人民幣，對比去年同期598.13億元人民幣，按年增加9%至15.2%，中位數670.29億元人民幣，按年增加12.1%。 綜合6間券商預測騰訊2025年第三季淨利潤介乎558.57億至588.91億元人民幣，對比去年同期532.3億元人民幣，按年增加4.9%至10.6%，中位數573.89億元人民幣，按年增加7.8%。市場關注騰訊遊戲及廣告業務增長前景，包括遊戲業毛利率表現，因《三角洲行動》可能因IP分成、大規模創新營銷活動導致毛利率較低、並留意非支付類金融科技業務及電商服務費的毛利率改善，投資者亦聚焦騰訊雲收入增長、在人工智能的資本投入、營運策略(特別是混元模型、微信生態系統在長期AI方面AASTOCKS ・ 14 小時前
AI花錢太兇遭質疑 蘋果靠「慳」反成贏家
隨著市場開始對人工智慧 (AI) 投資熱潮的龐大資本支出產生疑慮，蘋果 (AAPL) 近年在 AI 布局上的「保守策略」反而成為優勢。雖然華爾街長期批評蘋果未如微軟 (MSFT) 與 Meta(META)等同業積極砸錢發展 AI，但在 AI 估值泡沫疑慮升溫之際，投資人開始重新評價蘋果的穩健步調。鉅亨網 ・ 2 天前
新世界發展與外部投資者的談判據悉陷入僵局 控制權出讓問題成卡點
【彭博】— 億萬富豪鄭氏家族與新世界發展潛在投資者之間的談判陷入僵局，凸顯了這家負債累累的公司尋求獲得急需資金的難度。Bloomberg ・ 1 天前
晶片荒=人力荒？黃仁勳開口要2奈米增產！專家憂半導體業過度擴廠恐有「這個」風險
輝達執行長黃仁勳日前旋風式訪台，現身力挺台積電運動會，並直接向董事長魏哲家「要更多晶片」，此舉被外界視為「晶片荒升級」的明確訊號。黃仁勳強調，AI 是這個時代最重要的技術，台灣作為全球半導體製造中心的角色依然關鍵。但專家亦鉅亨網 ・ 1 天前
看圖論市：越跌越買 南向資金對小米集團持股比升至6月來高位
【彭博】-- 隨著過去一個多月小米集團股價的不斷走弱，內地南向資金正成為一股抄底的關鍵力量。根據開源證券提供的數據，截至11月11日，港股通於中央結算系統的持股量占到小米集團已發行股份的15.53%，升至今年6月以來的高位。小米此前因電動汽車車禍等消息，股價一度較9月末的高點回落近三成，公司預計將於11月18日公佈業績。\--聯合報導 April Ma.Bloomberg ・ 1 天前
《大行》中銀國際列出「南向資金」今年以來活躍交易股份名單(表)
中銀國際發表報告指，截至2025年11月11日，南向資金今年以來淨流入12,147億元人民幣(按年升109%)，大幅高於去年同期的5,810億元人民幣。南向資金對改善香港股市投資氣氛及選股思路發揮關鍵作用，多年來，內地相關企業在港股市場逐漸佔主導地位。根據港交所資料，截至2025年10月底，內地相關企業市值佔港股總市值80.59%，成交額佔90.97%。截至2025年11月11日，今年南向資金佔港股日均成交額23.6%，高於2024年的17.3%、2023年的14.1%及2022年的11.8%。 該行預計2025年南向資金淨流入將達1.3萬億元人民幣。展望未來，預計內地投資者透過南向資金對港股的強勁需求將在第四季維持，主要因高質量科技/高端製造板塊選擇增多、港股估值吸引及高股息率，內地與香港股票通將是長遠推動港股估值重估的關鍵動力。 該行列出「南向資金」今年以來活躍交易(Actively-traded)股份名單(截至11月11日)： 股份│淨買入│今年以來股價變幅 阿里巴巴-W(09988.HK)│1,573.08億港元│+97.9% 美團-W(03690.HK)│637.61億港元│AASTOCKS ・ 13 小時前
接受置換還是拒絕置換 新世界發展債券持有人面臨囚徒困境
【彭博】— 新世界發展的關鍵債券置換計畫，令其債券持有人陷入了經典的囚徒困境：他們的最佳選擇取決於其他人怎麼做。Bloomberg ・ 16 小時前
劍指ChatGPT！傳阿里巴巴阿秘密啟動「千問」專案打造個人AI助手 午後股價直線飆近6%
香港恒生科技指數今 (13) 日午後由跌轉漲，其中早盤跌近 2% 的阿里巴巴(09988-HK) 直線拉升，一度漲近 6%%，因外媒最新報導指出，該公司正準備在未來幾個月鉅亨網 ・ 10 小時前
今日我咁睇｜阿里短期跌至支持 短期或有反彈 惟恒指仍受制27000點｜小編苟豪
1. 昨日美股表現一般，AMD表現強勁但未帶起全體芯片股，道指探頂但納指仍要報跌，反映投資情緒仍然一般，追落後...BossMind ・ 16 小時前
重返美股｜瑞幸咖啡CEO：擬在美國重新上市 5年前因造數敗走Nasdaq
《CNBC》報道指，2020年因涉財務造假醜聞，遭美國納斯達克（Nasdaq）除牌的中國咖啡連鎖集團瑞幸咖啡（Luckin Coffee），在股東大鉦資本（Centurium Capital）入主後已明顯轉勢，超越星巴克Starbucks成為內地最大咖啡零售商，目前正準備重新在美國上市。BossMind ・ 1 天前
郭家耀：停擺快結束道指再破頂 港股資金由科技股轉投高息股 國壽(02628.HK)前景看俏
港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀稱，美股週三(12日)個別發展，華府停擺即將結束，帶動大市向好，道指再創歷史新高，科技股走勢較為落後，納指逆市向下，三大指數收市升跌 一。美元溫和向好，美國十年期債息回落至4.06厘水平，金價繼續向上，油價則大幅回落。港股預託證券表現向下，預料大市早段跟隨低開。 內地股市昨日好淡爭持，滬綜指低開低走，收市下跌0.1%，滬深兩市成交額亦有所縮減。 港股表現強勢，指數高開後升幅擴大，一度重上27,000點水平，尾市升幅稍為回順，整體成交保持清淡。市場資金由科技股轉投高息股，投資者關注科技股季度業績表現，成為市場進一步突破的關鍵，預料指數在27,400點有較大阻力，下方支持在26,000點水平。 另中國人壽(02628.HK)早前公布今年首9個月股東應佔盈利1,678億元人民幣(下同)，按年增長60.5%。期內營業收入5,379億元，按年上升25.9%。單計第三季盈利1,268億元，按年增長91.5%；營業收入2987億元，上升54.8%。前三季度，總保費6,696億元，按年增長10.1%，其中，續期保費4,516億元，上升10%；新單保費2,180億元，增長AASTOCKS ・ 17 小時前
騰訊遊戲業務將提振盈利 市值增2800億美元或未到頂
【彭博】— 由於人工智能(AI)熱潮可能存在泡沫、科技股集中度引發的擔憂加劇，投資者紛紛湧向騰訊股票 —— 一個更加保險的押注對象。Bloomberg ・ 18 小時前