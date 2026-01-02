歐股新年首日收紅 英股指數突破萬點

本港藥妝零售商龍豐集團早前申請在港上市，據其初步招股文件顯示，過去3年受疫情及通關後消費模式轉變的夾擊下，龍豐仍選擇逆市大舉擴張，分店由2022年的14間，倍增至29間，帶動期內收入複合年增長率高達50%。惟龍豐高增長背後卻是靠銀行貸款，甚至銀行透支（overdrafts）來推動，每年被歸類為流動負債的貸款額逾7億元，手頭現金卻只有數千萬元，故公司已連續3年錄得流動淨負債，負債比率更達3、4位數，對上市連鎖零售商而言非常罕見。

信報財經新聞 ・ 1 天前