歐股新年首日收紅 英股指數突破萬點

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 1 天前
拆解藥房龍豐靠借貸擴張隱憂 招股書披露欠銀行7.5億 3年流動淨負債
本港藥妝零售商龍豐集團早前申請在港上市，據其初步招股文件顯示，過去3年受疫情及通關後消費模式轉變的夾擊下，龍豐仍選擇逆市大舉擴張，分店由2022年的14間，倍增至29間，帶動期內收入複合年增長率高達50%。惟龍豐高增長背後卻是靠銀行貸款，甚至銀行透支（overdrafts）來推動，每年被歸類為流動負債的貸款額逾7億元，手頭現金卻只有數千萬元，故公司已連續3年錄得流動淨負債，負債比率更達3、4位數，對上市連鎖零售商而言非常罕見。信報財經新聞 ・ 1 天前
英國強制中資半導體企業建廣資產出售FTDI逾八成股權 知情人士：預計損失重大
中國半導體海外投資遭遇新一輪打擊。繼荷蘭安世半導體事件後，英國政府以國家安全為由，強制要求中國投資機構建廣資產出售其所持有的全球 USB 橋接晶片龍頭 FTDI(飛特帝亞)80.2% 股權，這場歷時三年的跨國併購以「強制剝離」告終，凸顯地緣政治對科技產業的深度干預。 2021鉅亨網 ・ 2 天前
匯豐調查：中產流動資產門檻升至835萬 退休目標被動收入每月4.9萬
最新「匯豐富裕人士年度報告」顯示香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約8年便能將資產由100萬港元提升至1000萬港元。值得留意的是,受訪者中每13人即有1人持有至少1000萬港元流動資產,突顯香港高端客戶群的財富實力。infocast ・ 17 小時前
信銀國際：內地「民營十巨頭」估值較「美股科技七雄」折讓近半
信銀國際發表今年1月投資月報，指中國在「十五五」規劃及中央經濟工作會議提出多個重點發展方向，包括提高科技自立自強水平、穩定房地產市場、靈活高效運用降準降息等多種工具。同時，中國金融監管總局近期宣布，下調保險公司長期持有特定股票的風險因子達10%，也就是保險公司需要用作緩衝資金的「風險資本」將減少一成，為保險公司釋放出更多資金。市場推測，此舉有望為A股帶來超過千億元人民幣的長期資金流入。AASTOCKS ・ 15 小時前
滙豐調查：港人平均39歲由百萬富翁晉身千萬富翁
滙豐發表「滙豐富裕人士年度報告」顯示，香港百萬富翁通常在39歲前晉身為千萬富翁，平均僅需約八年便能將資產由100萬元提升至1,000萬元。值得留意的是，受訪者中每13人即有一人持有至少1,000萬元流動資產，突顯香港高端客戶群的財富實力。AASTOCKS ・ 16 小時前
人民幣強勢升破「7」有望近入「6字頭」時代嗎？巴隆解析2026年匯率走勢與四大關鍵變數
離岸人民幣兌美元升破 7.0，創 15 個月新高，距離「6 字頭」僅一步之遙。本文解析美元走弱、中國經濟韌性、資本回流與央行調控等因素，並深入剖析 2026 年人民幣匯率的四大關鍵變數與後市走向。鉅亨網 ・ 1 天前
2026投資策略：八位專家建議「這樣」用1萬美金布局AI與全球股市
新年資金如何配置？八位投資專家分析 AI 泡沫風險，推薦生技、工業、科技巨頭、國際股與小型股投資策略，幫助投資者找到最佳 $10,000 資金布局方向。鉅亨網 ・ 1 天前
2026年比特幣展望：跌回5萬美元 還是衝破12.5萬美元？
比特幣經歷2025年底劇烈波動後，2026年走勢備受關注。分析師指出，貨幣政策、流動性及監管變化將主導市場。第一季整固為主，第二季若經濟及流動性改善，升勢可期。第三季受美國中期選舉影響波動加劇，第四季年底因資金重配或再度走強。Yahoo財經 ・ 10 小時前
Yardeni看好2026：特朗普用退稅降關稅猛藥救市
Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 在最新報告《2026——又一個大膽生活之年！》中，表達了對 2026 年美國經濟的強勁樂觀預期。他將其「咆哮的 2020 年代」作為基本情景，並將其發生的主觀機率從 50% 提鉅亨網 ・ 5 小時前
港股「GPU第一股」來了！壁仞科技今港股上市早盤飆逾118% 市值逾900億港元
壁仞科技 (06082-HK) 今 (2) 日在港股首掛上市，每股定價 19.60 港元，早盤一度最高漲逾 118% 至 42.88 港元，市值超 900 億港元。根據招鉅亨網 ・ 16 小時前
別只看Fed臉色！華爾街改押「川普帳戶」 美股千億被動買盤正在路上
分析機構 Capitalwatch 發布《2026 年美股指數走勢預測研究》，指出 2026 年美股運行邏輯，將不再僅僅圍繞聯準會的貨幣政策，而是進入一個由「財政結構性變革」與「貨幣正常化」共同驅動的嶄新階段，預估標普 500 指數將在 2026 年底觸及 7,822 點，市場將經歷一次由數千鉅亨網 ・ 14 小時前
比亞迪純電銷量超越特斯拉 奪2025年全球電車王座
比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 在剛剛過去的 2025 年，已實現全年銷量目標，並有望超越特斯拉 (TSLA-US)，成為全球最大的電動車製造商。不過，未來一年中國汽車市場「反內捲」氣氛下，公司銷售將面臨挑戰。鉅亨網 ・ 12 小時前
傳英偉達停用18A製程 如何影響英特爾2026年股價？
據《Barchart》，英特爾 (Intel)(INTC) 的轉型與製造雄心遭遇重大打擊，因為英偉達 (Nvidia)(NVDA) 決定中止對 18A 製造技術的試用。18A 被視為能幫助英特爾扭轉業務的關鍵技術，這是一項 2 奈米晶片製程，具備更優異的能耗效率與晶片密度。先前英偉達的參與被許多人視為正面訊號，但隨著這項消息曝光，市場的樂觀情緒迅速消退。鉅亨網 ・ 1 天前
10新股混戰 智譜暫超購123倍
2025年最後一個交易日迎來7隻新股啟動公開發售，集資超過167億元；同期總計多達10隻新股「混戰」。其中，將於下周一（1月5日）率先截飛的大模型開發公司智譜（2513.HK）暫時跑出，獲券商借出約271億元孖展，相當於公開發售超購逾123倍。信報財經新聞 ・ 2 天前
馬斯克捐贈約21萬股特斯拉股票！給慈善機構近1億美元
特斯拉執行長馬斯克在新年捐贈約 21 萬股特斯拉股票，價值近 1 億美元給慈善機構。此次捐贈不僅是慈善舉措，也與馬斯克加強對特斯拉掌控權相關。鉅亨網 ・ 20 小時前
2025 年時裝界十件大事回顧 | 從設計師洗牌到品牌重組，這一年真正改變了遊戲規則
2025 年的時裝界不再只論風格與趨勢，它真正改變了整個產業的架構與符碼。這一年不是由單一爆款或爆紅人物主導，而是由一連串具象、能夠量化的事件構成，設計師人事變動、品牌併購、零售模式重塑與數碼化轉型，立即回顧以下十件時裝大事。men's uno HK ・ 14 小時前
美股日誌｜大市四連跌完結2025 三指數年回報雙位數 Alphabet跑贏七巨頭
美股在2025年最後交易下跌，三大指數連跌第四日，自聖誕節假期以來4個交易日，標普500指數累計已跌1.2%，令市場對「聖誕升市」的憧憬降溫。總結全年，雖然2025年美股表現大起大落，最終三大指數皆錄得超過一成的升幅，是連續三年大升。Yahoo財經 ・ 1 天前
百萬富翁39歲前可以升做千萬富翁？七成香港富翁靠自力更生
單靠打工賺錢已經不再是主流的致富方式。根據匯豐發佈的富裕人士年度報告，香港的百萬富翁通常在39歲之前晉升為千萬富翁，平均僅需約八年時間，便能將資產從100萬元累積至1,000萬元。值得注意的是，調查顯示每13位受訪者中就有1人擁有至少1,000萬元的流動資產，充分展現了香港高端客戶群的財富實力。28Hse.com ・ 14 小時前
太空科技與AI當道！SpaceX與Anthropic領軍 2026年六家必看IPO潛力股
進入 2026 年，一些最受關注但觀望多年的未上市公司，可能即將邁出下一步，包括 SpaceX、Anthropic 在內，有六家公司可能掀起一波 首次公開發行 (IPO) 熱潮，而其結果將驗證它們目前在私募市場所獲得的超高估值是否合理。 SpaceX 與 Anthropic 是鉅亨網 ・ 1 天前