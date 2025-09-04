摩根士丹利對卡夫亨氏(KHC.US)的前景轉趨正面，將其股票評級由「減持」上調至「與大市同步」，目標價由每股28美元上調至29美元，較周二收市價有潛在上升空間約11%。 分析師Megan Clapp表示，卡夫亨氏日前宣布將分拆為兩間公司，加上股神巴菲特承認對分拆感到失望，該股宣布分拆後股價單日急跌7%，但該決定可能成為估值觸底後的催化劑。 她指出，公司基本面估值已較為合理，部分經營數據出現穩定跡象，雖然2026財年每股盈利或仍受壓，但分拆有助限制股價下行風險，認為最壞時刻已過，風險回報比改善。長遠而言，相信分拆將為卡夫亨氏帶來持續利好，尤其新成立的國際餐飲業務公司，可重塑為一間增長更快、擁有更多國際及餐飲渠道業務的公司，從而提升長期戰略靈活性。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前