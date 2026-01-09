歐股走揚 法股指數創歷史新高

美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）想要拿下格陵蘭——而白宮已確認，一切選項都在考慮之中，包括使用武力。 雖然軍事行動只是眾多經濟與政治選項之一，但由於這將是北約成員國之間的攻擊，此舉將對北約構成夢魘般的場景，甚至可能是一個生存危機。 特朗普一再聲稱格陵蘭「對美國國家安全至關重要」，並毫無證據地宣稱該地「到處都是俄羅斯和中國的船隻」。 在美國、英國和丹麥專家的協助下，我們探討總統可能考慮的各種選項，以及每個選項可能的理由。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前