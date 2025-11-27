中國經濟當前面臨兩大矛盾，房地產市場大幅下調拖累信心疲弱，但中央仍需維持4%至5%經濟增長率以穩定就業與信心，傳統引擎如土地財政、房地產投資與基建難再重現高增長，必須在「穩樓市」與「培育新動能」之間取得平衡。 各位宜留意處理房地產問題的政策路徑： 一、全面「保交樓」恢復信心：民眾並不關心房價波動，購房者最害怕「能否收樓」，2025年首7個月房地產投資按年下跌12%，中央推出「保交樓」基金，由政策性銀行與央企接手爛尾項目確保交樓，並避免引發金融風險。 二、建立全國性爛尾樓處置制度：目前各地政策不一，導致清盤緩慢、債權處理混亂，倘若立法推行統一程序與責任機制，應有助提高效率及釐定市場風險評估基準。 三、國家隊收購存量房作保障房與人才房：三四線城市庫存高企、卻銷售乏力，逾60個城市已採用「以收購代建」，由國企購入空置單位作社會住房，既加快去庫存、也避免房價迅速下跌，減緩對消費和家庭資產等影響。 四、降低持有成本刺激合理需求：截至2025年9月，在70個大中城市中，63個新房價格按月下跌，2024年中央已下調首付至15%，二套房亦降至25%，並取消房貸利率下限，若進一步延緩房產稅實施，應有助刺

信報財經新聞 ・ 23 小時前