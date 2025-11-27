宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
《大行》晨星：阿里(09988.HK)價值仍被低估 預測合理價值251元
晨星(Morningstar)發表研報指，阿里巴巴(09988.HK)截至今年9月底止次季經調整EBITA按季下跌近78%，管理層預告雲智能業務收入增長將於未來數季由「加速」轉為「高速」，第三財季客戶管理收入按年增速預期將放緩。 該行認為，經調整EBITA遜預期主要由於期內即時零售虧損擴大及基礎模型與人工智能應用投資增加所致，將阿里2026至2028財年經調整EBITA預測下調5%至7%，但中期(midcycle)盈利預測大致維持不變，又指阿里雲增長指引放緩，主要源於供應限制、內部AI雲使用的季度波動及高基數效應。 晨星維持阿里雲收入及高於指引的資本開支預期不變，客戶管理收入指引則符合預期，認為集團業務擁有寬闊的護城河，市場持續低估管理層強勁執行力及雲業務潛力，價值仍被低估，港股預測合理價值每股251元，而阿里(BABA.US)美股預測合理價值為258美元。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
阿里ADR股價為何在財報後收跌？高盛直指全因管理層這一說法
阿里巴巴 (9988.HK)(BABA)周二 (25 日) 發布最新財報成績單，雲端業務成長及 AI 資本開支表現超出預期，一度推動其股價在美股盤前上漲 4%，然而市場樂觀情緒未能持久，財報電話會後股價轉跌，最終收跌超 2%。鉅亨網 ・ 1 天前
加密巨頭Tether成黃金爆升推手 背後意圖曝光
黃金作為傳統的避險資產，今年經歷了一波史詩級的飆升行情，累計暴漲超過五成，屢創價格新高。然而，在人們將目光聚焦於各國央行大量購入黃金的同時，一個來自高度投機的加密貨幣世界的買家：發行美元穩定幣 USDT 的巨頭 Tether，正悄然成為影響金價走勢的關鍵邊際力量。鉅亨網 ・ 19 小時前
財經｜中國太平(00966)跌逾5% 按大埔宏福苑通告由其承擔工程保險
中國太平(00966)股價跌逾5%，按大埔宏福苑通告由其承擔工程保險。 現跌5.15%，報17.31元，成交2.74億元。Fortune Insight ・ 16 小時前
《績後》一文綜合券商於阿里巴巴(09988.HK)公布季業績後最新評級、目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)美股隔晚先升後跌2.3%，阿里巴巴-W(09988.HK)港股今早同樣低開2.4%報154港元，盤中曾低見153.4元一度下滑2.8%，半日收156元走低1.1%，成交額114.6億元。阿里巴巴管理層表示，電商客戶管理收入(CMR)主要受支付手續費與全站推技術影響，自去年9月起開始收取支付手續費，管理層預計下季電商CMR增速將會放緩。AASTOCKS ・ 1 天前
傳京東洽購中環建行大廈50%股權 出價最高！競爭者包括長實及建行
內地科技巨頭近年積極進軍香港，據報道，京東競購中環建設大廈50%股權，且出價為一眾競爭者中最高。京東回覆傳媒查詢時稱對傳聞不予置評。更多消息：中資50億洽購港島壹號中心20萬呎樓面 須大業主阿里巴巴首肯「收租王」永倫腰斬價沽美銀高層單位！袁天凡李慧敏夫婦2,730萬接貨早先傳出麗新發展計劃出售中國建設銀行大廈50%股權，預計可獲得約20億港元的淨收益。早前報道指，麗新已與潛在買家進行了會談，其中包括建行，後者擁有該寫字樓另外一半股權。其後市場亦曾傳出長實委任建設銀行為財務顧問，研究購買中國建設銀行大廈50%股權，長實回應查詢時稱不予置評。建設銀行大廈前身為香港麗嘉酒店，由麗展全資擁有。2007年麗展與建行達成合作，將物業重建為甲級寫字樓，建行以近17.9億元購入50%股權。大廈重建後樓高27層，總建築面積約22.9萬方呎，當中18層辦公樓層及1個銀行大廳租予建行用以經營在港業務。 延伸閱讀: 中國建設銀行大廈 銀行大廈 寫字樓 中環 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
【基金人語】中國步入雙軌經濟模式
中國經濟當前面臨兩大矛盾，房地產市場大幅下調拖累信心疲弱，但中央仍需維持4%至5%經濟增長率以穩定就業與信心，傳統引擎如土地財政、房地產投資與基建難再重現高增長，必須在「穩樓市」與「培育新動能」之間取得平衡。 各位宜留意處理房地產問題的政策路徑： 一、全面「保交樓」恢復信心：民眾並不關心房價波動，購房者最害怕「能否收樓」，2025年首7個月房地產投資按年下跌12%，中央推出「保交樓」基金，由政策性銀行與央企接手爛尾項目確保交樓，並避免引發金融風險。 二、建立全國性爛尾樓處置制度：目前各地政策不一，導致清盤緩慢、債權處理混亂，倘若立法推行統一程序與責任機制，應有助提高效率及釐定市場風險評估基準。 三、國家隊收購存量房作保障房與人才房：三四線城市庫存高企、卻銷售乏力，逾60個城市已採用「以收購代建」，由國企購入空置單位作社會住房，既加快去庫存、也避免房價迅速下跌，減緩對消費和家庭資產等影響。 四、降低持有成本刺激合理需求：截至2025年9月，在70個大中城市中，63個新房價格按月下跌，2024年中央已下調首付至15%，二套房亦降至25%，並取消房貸利率下限，若進一步延緩房產稅實施，應有助刺信報財經新聞 ・ 23 小時前
蔡崇信定義阿里AI新戰場：不是模型最好 而是應用最廣
阿里巴巴集團 (09988-HK) 最新財報顯示，雲端業務營收年增 34%，成為拉動整體成長的主要引擎。與此同時，阿里旗下大模型應用「千問 App」（Qwen App）公鉅亨網 ・ 13 小時前
遇見小麵今起招股 引海底撈等六基投
連鎖中式麵食品牌遇見小麵(2408.HK)在港招股，計劃全球發售9,736.45萬股H股，當中香港公開發售佔10%，即973.65萬股，國際配售部分佔90%，涉8,762.8萬股。發售價介乎每股5.64至7.04元，預料最多集資約6.86億元。每手買賣單位500股，入場費約3,555.51元。AASTOCKS ・ 18 小時前
Alphabet股價飆升 全球最有價值公司排名或將生變
【彭博】— Alphabet Inc.股價正蓄勢顛覆全球市值榜單格局，這家搜索巨頭在挑戰英偉達暢銷AI加速器方面取得進展的跡象日益明顯。Bloomberg ・ 2 天前
星巴克、漢堡王近日密集調整在華業務 外資品牌為何掀起撤離中國潮？
近日，一份涉及蘋果、特斯拉、星巴克等 20 餘家外資企業的中國市場調整清單引發中國網友廣泛關注。清單顯示，包括漢堡王、必勝客、哈根達斯等在內的知名外資品牌，不是已經完成中國業務出售，就是正推進相關程序，形成一波「撤離潮」。鉅亨網 ・ 1 天前
滙豐推升級會籍One+ 新晉富裕客群佔比持續提升
滙豐銀行表示，新晉富裕客戶人數目前於該行整體客戶群的佔比正持續上升，當中現屆18至35歲的客戶人數較去年有雙位數字升幅，反映年輕客戶的財富管理需求提升。 滙豐One近期對年輕新晉富裕客戶進行分析，以了解其財務所需，數據顯示活躍投資者在一年內累積50萬元的機會比非活躍投資者高出4.8倍，發現年輕新晉富裕客戶普遍偏好投資股票、基金及債券，並更積極佈局海外市場，平均海外股票交易量較其他客戶高出2.5倍，旅遊相關開支佔總支出比例較其他客戶高1.4倍。 滙豐One宣布推出全新升級會籍滙豐One+，為持有50萬港元以上全面理財總值的滙豐One客戶提供數碼理財、多元投資及旅遊等一系列專屬優惠。滙豐香港區零售銀行及財富管理業務首席客戶官許長虹表示，期望透過推出滙豐One+升級會籍可為客戶提供靈活及數碼為先的理財優惠。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
華爾街日報：燒錢未必有用！從英特爾前例看AI投資風險
《華爾街日報》周三 (26 日) 報導，最近，科技業最流行一句話是：在 AI 晶片和運算設備上投資太少，比投資太多更危險。但英特爾 (INTC) 因擴廠投資失利陷入財務困境的例子，讓投資人開始質疑科技業「寧可多花也不能少投資」的 AI 支出邏輯是否存在風險。鉅亨網 ・ 1 天前
立足股壇｜港股12月料續區間上落｜JK爸爸（陳立展）
港股繼續維持整固格局，12月料也會繼續維持區間上落，預期恒指會在24800點至26,800點之間上落。 上周四...BossMind ・ 9 小時前
決戰2026！專家：阿里與字節將在「電商+AI」主軸迎來天王山之戰
阿里巴巴周二 (25 日) 公佈 9 月為止一季財報，引發市場廣泛關注，財報發佈時間比往常延後一小時，足見其受關注程度之高，該集團第三季營收達 2478 億元(人民幣，下同)，略高於市場預期，但經調整 EBITA 僅 90.73 億元，年減 73%，Non-GAAP 會計準則下的淨利 103.鉅亨網 ・ 9 小時前
阿里巴巴等美點名或涉中國軍方中企普跌 藥明康德H股暫跌4%
《彭博》周三報道，美國國防部正式建議，把阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)、百度集團09888.HK)(BIDU.US)和比亞迪(01211.HK)(BYDDY.US)等8間中資企業，列入與中國軍方相關的名單中。 報道指，國防部官員於10月7日去信國會參眾兩院的軍事委員會主席，知會有關決定，指出根據對最新資訊的審查，已確定這8間企業為中國軍工企業，因此應列入相關清單。但報道指，暫未知有關決定是否已正式生效。阿里巴巴再挫2%報151.6元，百度挫1.223%報113.1元，比亞迪跌1.2%報113.1元，另涉及的企業包括華虹半導體(01347.HK)(HHUSF.US)，H股暫升2%報74.3元，速騰聚創(02498.HK)升0.977%，藥明康德(02359.HK)(WUXIF.US)H股則跌3.77%。(SY)infocast ・ 15 小時前
美股日誌｜感恩節假期前 三指數金價四連升
美股在感恩節假期前連升第四日，人工智能相關股份繼續發力，納斯達克指數升近1%，有望收復上周調整的失地。減息預期繼續升温，美國10年期國債息率跌穿4厘，金價連升4日。Yahoo財經 ・ 20 小時前
《大行》東吳證券列出南向資金上周對港股十大淨買入及淨賣出名單(表)
東吳證券發表報告表示，上周(11月17至21日)恒生科技指數累跌7.2%，恒指下降5.1%，恒生港股通下降5.3%。行業上，全行業均呈現出不同程度的下跌。南向資金主要流入非必需性 消費，主要流出能源業。 該行認為港股短期風險因素在減少，但反彈確認還需要催化劑。從中長期配置來看，當前位置有吸引力。其一，美聯儲12月降息預期搖擺，導致近期美股為代表的海外市場走勢相對疲軟。如果美聯儲降息預期升溫，有利於港股回升。其二，該行預計12月中央經濟工作會議前市場或會重新關注政策面。市場尚未計入此定價。其三，美股AI科技泡沫敘事有所減弱，港股科技隨之回調較多，當前具備配置吸引力。其四，短期看，海外宏觀和地緣政治風險仍未解除，依舊建議均衡配置，紅利的相對勝率仍在。 該行列出上周南向資金對港股十大淨買入及淨賣出名單： 1)南向資金對港股十大淨買入名單 股份│淨流入金額 阿里巴巴-W(09998.HK)│110.95億元 小米集團-W(01810.HK)│49.19億元 小鵬汽車-W(09868.HK)│19.94億元 建行(00939.HK)│13.21億元 中芯(00981.HK)│12.83億元 騰訊AASTOCKS ・ 1 天前
信貸風向球拉警報！甲骨文CDS飆三年新高 逼近金融海嘯水準
摩根士丹利警告，甲骨文 (ORCL-US) 的債務風險指標在 11 月觸及三年高點，除非這家資料巨擘能夠緩解投資人對 AI 支出狂潮的擔憂，否則到 2026 年情況只會變得鉅亨網 ・ 15 小時前
小米集團(01810.HK)回購750萬股 涉資3.01億元
小米集團(01810.HK)報表披露，11月26日，在聯交所購回750萬股，每股作價介乎40.02-40.22元，涉及總額約3.01億元。自普通決議案(2025年6月5日)通過至今，公司共計購回5,879.54萬股，佔股本0.23%。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前