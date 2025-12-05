災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
歐遊必買！歐洲鐵路通行證75折優惠，最低每日$187.8起｜33個歐洲國家無限次搭乘｜附折上折優惠碼
計劃歐遊人士注意，KKday於即日起推出一年一度歐洲鐵路限時75折優惠，既有適用於33個歐洲國家的歐洲鐵路全境通行證，亦有英國、德國、法國、西班牙、奧地利、捷克、芬蘭、希臘的單國通行證，統統都有75折，折後低至$187.8/天，使用日期長至下年11月16日，另可再用信用卡優惠碼，最多減$180，立即往下睇睇8大歐洲鐵路通行證優惠。
歐洲鐵路優惠1. 歐洲鐵路全境通行證 日均$215起
可於33個歐洲國家及地區內無限次搭乘列車，包括法國、英國、德國、意大利、奧地利、比利時、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其等，並享有各種優惠如包括住宿、餐飲、門票、SIM卡等，省下大筆旅遊費用。此通行證分為「連續使用」與「活期使用」兩類，前者可選乘車天數15天、22天、1個月、2個月或3個月；後者可選乘車天數為4天、 5天或7天，有效期限為1個月；或乘車天數為10或15天，有效期限為2個月，無需提前確定出發日期，可自由安排最適合的行程。
【限時75折】歐洲鐵路全境通行證Eurail Global Pass｜連續使用通行證｜連續天數（15天）
KKday優惠：成人（28-59 歲）HK$3,228/位 起，青少年（12-27歲）HK$2,423/位起， 長者（60歲以上）HK$ 2,902/位起
（原價 成人HK$ 4,303 /位起，青少年HK$ 3,228 /位起，長者HK$ 3,869/位起）
優惠期間：2025年11月25日-12月17日
【限時75折】歐洲鐵路全境通行證Eurail Global Pass｜活期使用通行證｜彈性天數（4天）
KKday優惠：成人（28-59歲）HK$1,917/位起，青少年（12-27歲）HK$1,437/位起，長者（60歲以上）HK$1,727/位起
（原價 成人HK$2,559/位起，青少年HK$1,917/位起，長者HK$ 2,305/位起）
優惠期間：2025年11月25日-12月17日
歐洲鐵路優惠2. 歐洲鐵路德國通票 日均$467起
通票可無限制搭乘DB運營之各類高速、慢速列車、城市輕軌、德鐵公車，以及合作區域之私人鐵路，又或搭乘部分國際列車往返鄰近國家邊境如瑞士、比利時、意大利、奧地利等，以及享用多種交通及景點折扣優惠如遊船、Outlet接送等。同樣地分為「連續天數票」及「彈性天數票」兩類，有不同天數票券供選擇，折後每日只需$467起。
【限時75折】歐洲鐵路德國通票Eurail German Rail Pass｜連續天數（3天）
KKday優惠：成人（28歲以上）HK$1,401/位起，青少年（12-27歲）HK$1,121/位起
（原價成人HK$1,862/位起，青少年HK$1,492/位起）
優惠期間：2025年11月25日-12月17日
【限時75折】歐洲鐵路德國通票Eurail German Rail Pass｜彈性天數（3天）
KKday優惠：成人（28歲以上）HK$1,510/位起，青少年（12-27歲）HK$1,211/位起
（原價成人HK$2,016/位起，青少年HK$1,609/位起）
優惠期間：2025年11月25日-12月17日
歐洲鐵路優惠3. 歐洲鐵道法國通票$588起
歐鐵法國通行證可無限次搭乘法國國鐵SNCF營運的火車，並享有多種交通及景點折扣優惠，如景點門票及本地遊9折、指定住宿9折、指定餐飲8折等，大家可於一個月內自由選擇搭乘的天數，天數由1-8日不等，是探索法國不同城市、海岸線和鄉村的理想方式。
【限時75折】歐洲鐵道法國通票Eurail France Pass｜彈性天數（1天）
KKday優惠：成人（28-59歲）HK$588/位起，青少年（12-27歲）HK$443/位起，長者（60歲以上）HK$533/位起
（原價成人HK$707/位起，青少年HK$687/位起，長者HK$705/位起）
優惠期間：2025年11月25日-12月17日
歐洲鐵路優惠4. 歐洲鐵路西班牙通票 日均$437起
通票可無限次搭乘西班牙國鐵 Renfe與FEVE鐵路公司營運的火車，同時享有多種交通及景點折扣優惠，省下繁複的交通規劃作業與費用。同樣地可一個月內彈性地自由選擇搭乘的天數，天數由3-8天不等，折後$1,311起，日均$437起。
【限時75折】歐洲鐵路西班牙通票Eurail Spain Pass｜彈性天數（3天）
KKday優惠：成人（28-59歲）HK$1,311/位起，青少年（12-27歲）HK$985/位起，長者（60歲以上）HK$1,184/位起
（原價成人HK$1,745/位起，青少年HK$1,510/位起，長者HK$1,573/位起）
優惠期間：2025年11月25日-12月17日
歐洲鐵路優惠5. 歐洲鐵路奧地利通票 日均$373.7起
歐洲鐵路奧地利通票可無限次搭乘奧地利國鐵ÖBB與ROeEE/GYSEV和Westbahn鐵路公司營運的火車，同時享有多種交通及景點折扣優惠，可選3天、4天、5天、6天或8天，一個月內自由選擇搭乘，最平的3天通票折後$1,121起，平均每日只需$373.7起，能盡情探索奧地利不同城市豐富歷史、可口美食和精彩文化。
【限時75折】歐洲鐵路奧地利通票Eurail Austria Pass｜彈性天數（3天）
KKday優惠：成人（28-59歲）HK$1,311/位起，青少年（12-27歲）HK$985/位起，長者（60歲以上）HK$1,184位起
（原價成人HK$1,492/位起，青少年HK$1,302/位起，長者HK$1,347/位起）
優惠期間：2025年11月25日-12月17日
歐洲鐵路優惠6. 歐洲鐵路捷克通票 每日只需$238.3起
適用於捷克國鐵České dráhy、Leo Express與RegioJet鐵路公司營運的火車，同樣地有3天、4天、5天、6天或8天，一個月內自由選擇搭乘，折後價錢由$715起，日均只需$238.3，能暢遊布拉格、契斯基庫倫隆和比爾森等熱門目的地。
【限時75折】歐洲鐵路捷克通票Eurail Czech Republic Pass｜彈性天數（3天）
KKday優惠：成人（28-59 歲）HK$714/位起，青少年（12-27歲）HK$533/位起，長者（60歲以上）HK$642/位起
（原價成人HK$949/位起，青少年HK$823/位起，長者HK$850/位起）
歐洲鐵路優惠7. 歐洲鐵路芬蘭通票 除開每日$310.7起
一個月內彈性地自由選擇搭乘的天數，天數由3-8天不等，可根據需求入手相應的天數通行證，旅程中無限次搭乘芬蘭國鐵VR鐵路公司營運的火車，以及享有多種交通及景點折扣優惠，暢遊赫爾辛基和羅瓦涅米等北極圈熱門目的地！75折後只需$932起，日均為$310.7起。
【限時75折】歐洲鐵路芬蘭通票 Eurail Finland Pass｜彈性天數（3天）
KKday優惠：成人（28-59歲）HK$931/位起，青少年（12-27歲）HK$696/位起，長者（60歲以上）HK$832/位起
（原價成人HK$1,239/位起，青少年HK$1,076/位起，長者HK$1,112/位起）
歐洲鐵路優惠8. 歐洲鐵路希臘群島通行證 日均$187.8起
歐鐵希臘群島通行證可搭乘Blue Star Ferries和Hellenic Seaways渡輪，輕鬆穿梭於各熱門島嶼如聖托里尼、米克諾斯，今次75折優惠只有4天彈性天數可選，可於1個月內任選4天自由搭乘，同時享有多種交通及景點折扣優惠，折後$751起，日均只需$187.8起。
【限時 75 折】歐洲鐵路挪威通票Eurail Norway Pass｜彈性天數（3天）
KKday優惠：成人（28-59歲）HK$750/位起，青少年（12-27歲）HK$561/位起，長者（60歲以上）HK$669/位起
（原價成人HK$994/位起，青少年HK$741/位起，長者HK$669/位起）
即睇4大優惠碼 盡享折上折
最後記得睇埋4大優惠碼，如果以建行（亞洲）信用卡或PayMe付款，最多可享$180即時折扣，盡享折上折優惠。
以建行（亞洲）信用卡預訂本地及環球產品，滿$450輸入優惠碼【25KKCCBA55】減$55。
以建行（亞洲）信用卡預訂本地及環球產品，滿$1,400輸入優惠碼【25KKCCBA180】減$180。
KKday新客戶以PayMe預訂本地及環球產品，滿$500輸入優惠碼【25KK2PAYNEW】減$50
以PayMe預訂本地及環球產品，滿$1,000輸入優惠碼【25KK2PAY50】減$50
