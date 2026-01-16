歐遊CP值超高首都！它被稱為「歐洲舊金山」，還和台灣有一大「共同特色」

南歐的地中海風光令人嚮往，但去一趟南歐是不是要讓口袋的錢錢迅速不見了？相比巴黎、倫敦、羅馬，葡萄牙首都「里斯本」可說是歐洲旅遊CP值超高的首都之一，而且因為它與美國舊金山有許多共同特色，因此有「歐洲舊金山」之稱。不說你絕對猜不到，里斯本也與台灣有著一大「共同特點」，當地居民對一種自然現象也很熟悉！到底是什麼呢？趕快看下去吧～

舊金山VS里斯本

對舊金山若是有些微的了解，就會發現里斯本與舊金山的相似之處，事實上，也有許多外國旅人經常稱里斯本為「歐洲舊金山」。那麼這２座城市在哪些地方如此接近呢？

２城都有懸索橋

即使沒去過舊金山，但一定的概率都聽過「金門大橋」，這幾乎就是舊金山的地標之一。而造訪里斯本也很難錯過特茹河上的４月25日大橋，將２座大橋以同一視角拍攝並放在一起比較，就能發現兩者有多麼相似。加以調查更可發現，它們是由同１位建築公司設計、建造，２座橋身使用了相同顏色——國際橘。另外，金門大橋擁有最高的懸掛塔，以及美洲第２長跨度的紀錄；而４月25日大橋則擁有歐洲大陸最長的懸掛跨度。

▲里斯本的「４月25日大橋」（圖）與舊金山的「金門大橋」是由同一位建築公司設計、建造。（圖片來源：Shutterstock）

２城都是丘陵地形

舊金山與里斯本一樣都是丘陵地形，２座城市不約而同的也都是建立在７座山丘之上！因此在不經意的１個小拐彎，就能發現這２座城有著許多的相似街景。此外，２座城市同樣是個海灣城，在港口邊同樣有著迷人的酒吧、餐廳，都是當地人和遊客散步、放鬆的好去處。

２地都有電車與纜車系統

事實上，里斯本的電車與纜車系統最早是來自於美國，兩者的電車與系統都在19世紀初便設置。今日在里斯本，這些黃色電車仍然作為主要公共交通系統，但舊金山現在只運營２條纜車線路（其中１條是目前世界上 最古老的手動操作纜車系統）。２座城市的標誌性象徵都是這古老的電車，並成為造訪城市必做的１項旅遊活動。

▲里斯本的電車與纜車系統最早來自美國，設置於19世紀，如今前往里斯本旅遊，可愛的復古黃色電車與纜車是絕對不能錯過的當地體驗。（圖片來源：Shutterstock）

２地都會大地震

里斯本在1755年發生了毀滅性的大地震，85%的里斯本都被摧毀，而舊金山在1906年也發生了致命性的大地震，造成四十多萬人無家可歸。雖然２座城市都面臨了毀滅性的天災，但在經過重建之後，這２座相似之城依然散發出屬於自己的那完美的新舊結合，被吸引而來的旅人能夠享受更經典與永恆的生活方式，同時沉浸在舊時代的魅力中。

