歐錦棠爆李龍基冇誠信 開拍前夕突拒演：合作精神去咗邊？

《乜乜棠水舖》影片截圖

75歲李龍基與年齡相差36年王青霞（Chris）嘅一段情，女方被揭發以假身份行騙，李龍基亦不惜傾盡積蓄為未婚妻打官司，但及後女方被爆出已婚及育有一名16歲嘅兒子，二人因而分手。而佢亦已搬離昔日與王青霞嘅村屋愛巢，遷入山旮旯隱居生活。李龍基人財兩空，近期又自爆誤墮電訊騙局；然而，李龍基嘅際遇卻難獲網民同情，唔少人反指佢機關算盡，封佢為「計算基」，認為佢其實精明過人。最近，歐錦棠喺其網上節目《乜乜棠水舖》中提起李龍基為眼前利益而失去誠信嘅事件。

廣告 廣告

歐錦棠回憶當年拍攝ViuTV劇集《打天下2》嘅經歷，特別提到兩位截然不同嘅老演員，一位係有職業道德、已故嘅袁祥仁；另一位則是令佢失望嘅李龍基。歐錦棠表示袁祥仁即使上機前受傷斷韌帶，仍堅持履行承諾赴港拍攝，最終雖因傷勢嚴重需更換人選，但感激前輩講求誠信，劇組仍主動給予酬勞以表敬意。相反，李龍基卻在答應演出、收到劇本、參與討論後，臨開拍才以檔期衝突為由推辭：「佢話︰『我接咗單嘢喺香港唱歌，要好晏先到。』場戲拍通宵，由傍晚開始至通頂，佢話11點幾先趕過嚟！大家點呀，唯有跳拍，同搵替身頂住先，當時佢仲留咗執鸚鵡毛（前額粉紅色頭髮），咁叫替身染髮，盡就。」

歐錦棠憶述，開拍前夕李龍基突來電，又以「通關後接到內地騷」為由再度拒演。歐錦棠坦言：「過幾日佢又話唔得，點解唔得？通關嘛！開始接到大陸騷。咁你如果接到嘅話，咪講囉，大家盡就。佢話唔拍喇，直接去唱歌。你應承咗我……係，無簽到約，你可以話大家一時疏忽，我亦未俾訂金。」歐錦棠續指，演藝之間講求信用與道義：「我唔係要你好多時間，同埋當時你唔係滿心歡喜接呢個劇咩！」又表示覺得李龍基不留情面咁拒絕，身為製作人真係唔高興，無奈地說：「道義何在，合作精神去咗邊？」

李龍基 & Chris Wong

《乜乜棠水舖》影片截圖

《乜乜棠水舖》影片截圖

《乜乜棠水舖》影片截圖

《乜乜棠水舖》影片截圖

《乜乜棠水舖》影片截圖

《乜乜棠水舖》影片截圖

《乜乜棠水舖》影片截圖

《乜乜棠水舖》影片截圖

《乜乜棠水舖》影片截圖

《乜乜棠水舖》影片截圖

《乜乜棠水舖》影片截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！