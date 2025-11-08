歐陽妮妮公開杭州豪宅客廳 獲細妹娜娜送「6張梳化」

iHerb雙11優惠全網限時74折
賴芭堅娜奪標後 拒與WTA官員合照
【Now Sports】WTA年終賽上周六經已結束，最後由哈薩克球手賴芭堅娜擊敗一姐莎芭列卡奪冠，但頒獎禮儀式上，該新科冠軍拒與WTA官員合照，變成尷尬場面。當賴芭堅娜（Elena Rybakina）奪得錦標後，在頒獎儀式上，準備與亞軍的莎芭列卡，以及WTA首席執行長合照時，賴芭堅娜一直企在兩人的左邊一段距離，沒有上前合照，使場面非常尷尬，直到WTA官員離開後，她才與一姐合照，那更明顯是針對WTA所做出的行為。據悉哈薩克球手這樣做，是對於她的教練胡高夫，今年因為有疑似越軌行為被WTA調查，以行動表示不滿。賴芭堅娜賽前只有不足14%打入年終賽，但她以行動來證明其實力，並且對WTA的政治分圍，作出無聲抗議。now.com 體育 ・ 13 小時前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
爆未成年飲酒！今森茉耶慘遭節目除名
[NOWnews今日新聞]19歲日本女星今森茉耶在今年9月才遭爆同時與已婚替身演員淺井宏輔，及職業足球選手道脇豐交往，爆出不倫戀加劈腿爭議，雖然當時經紀公司Seju未承認，但還是引發大量批評。不料近日...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
孝順兄弟為住近父母 斥848萬入市黃大仙現崇山兩房｜二手樓成交
利嘉閣地產新啟德-現崇山分行聯席董事李嘉輝稱，黃大仙現崇山5B座中層C室，實用面積約521方呎，採兩房間隔，望內園景。am730 ・ 16 小時前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 Tyson Yoshi臨上台取消演唱
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
全運會廣州開幕 民眾湧會場外感受氣氛
【Now新聞台】由粵港澳三地合辦的第十五屆全運會，晚上八時在廣州舉行開幕式，國家主席習近平將會出席並宣布運動會開幕，場館一帶明顯加強保安。廣州奧林匹克體育中心外擺放了全運會吉祥物喜洋洋和樂融融，準備迎接開幕式，現場實施限制車流措施和嚴密保安，表演者和傳媒等獲授權人士均要通過安檢，才可進入會場。在通往奧體中心的必經之路大觀南路天橋，有無法進場的人希望想辦法用最近距離，感受全運會開幕的氣氛。魏女士：「聽說習主席來，我們就是想見他，見習主席，但是被圍到這裡進不去。」孫女士：「來看看運動會氣氛，看看國家這麼強大，運動會在廣州開幕，我們想來看看氣氛，感受一下。」李女士：「以為可以在旁邊看，怎料不能過去，稍後看看今晚能否聽到。」開幕式將在晚上八時開始，由內地著名導演郎昆擔任總導演，總監製則是香港導演劉偉強，以「圓夢未來」為主題，分為體育儀式、文體展演及火炬傳遞與點火三個部分和三個篇章，每一個環節都有內地和港澳的演員和歌手參與，並融入三地元素，包括呈現維港、大三巴和廣州塔等地標，並於近兩萬平方米的舞台上展示粵劇、港樂和醒獅等三地文化，亦會結合虛擬實境和機械人等科技，提升觀眾體驗。預料儀式歷時約75分now.com 新聞 ・ 12 小時前
西貢東壩專線小巴被包車 惹排隊乘客不滿鼓譟
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩每逢假日均吸引大量遊客前往。今日(9日)網上社交平台流傳一段片段，片中可見一群正排隊等候專線小巴的人士鼓譟，不滿另一群人士懷疑插隊登上小巴。當中有人向在場警員查詢，警員表示:「佢哋包咗車。」排隊等候專線小巴的人士隨即起哄指:on.cc 東網 ・ 17 小時前
愛民邨出口改名「朗賢峯」令長者混淆 港鐵：指示牌空間有限
港鐵何文田站A出口名稱由愛民邨改為「朗賢峯」惹爭議，居民批為樓盤賣廣告，長者難辨方向，港鐵回應指示牌空間有限。Yahoo 地產 ・ 22 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球 評估周二需否改發更高信號｜Yahoo
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在明日（10 日）中午前後進入本港 800 公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。天文台又說，會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二（11 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
JW撰文暗示已離巢TVB回復自由身 王灝兒：今次終於可以以獨立歌手身份唱歌
中菲混血歌手王灝兒（JW）近日於社交平台透露現為獨立歌手身份，在TVB效力了5年的她暗示已離巢，正式回復自由身...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
腸胃鏡檢查麻醉缺氧 中年漢成植物人 家屬不滿醫委會終結調查：真係好傷痛︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫務委員會繼雙非童腦癱投訴拖 15 年卻永久擱置研訊，再有個案被草率結案。有病人四年前在一間醫療中心監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧，至今變成植物人。家屬向中心索取麻醉紀錄，先後得到兩份不同版本，當中病人維生指數均有出入。家屬向醫委會投訴獲受理，惟在未有調查兩份文件的疑點下，直接終結對涉事醫生的法律行動。家屬質疑醫委會調查草率，「其實有咁多疑點，醫委會幾隻字已經抹殺晒所有嘢，其實對我細佬真係好唔公平」。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
衛詩唔肯玩交友App嘆難搵男友 擇偶開出1個條件...
【on.cc東網專訊】歌手衛詩（Jill）昨日（7日）出席《自由爵士音樂節》延展舞台音樂表演擔任嘉賓，久未出席商場騷的她笑言有點緊張：「其實每一次演出都會有啲緊張，但我覺得好開心，因為我真係可以唱Jazz，唱啲唔同類型嘅歌，感覺好好。」談到近況，Jill表示近日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
暗示Bomb Squad搞鬼？約賀：曼聯再無負能量
【Now Sports】曼聯後衛約賀暗示，領隊阿摩廉今夏的大清洗，有助建立球隊更團結的良好氛圍。阿摩廉致力重新建軍，簽下安保姆、古亞及錫斯高等新兵，並將加拿曹、華舒福、安東尼及海倫等難再爭奪正選或早有離心的舊將踢走，約賀（Leny Yoro）認為是曼聯要重振雄風的所需條件。「球員個性很重要，而球隊的氣氛也同樣重要。」這名後衛說：「我認為己隊這方面今年做得很好，引入的都是可為球隊帶來新景象的人，隊中不再有任何負能量。對我們來說，真誠和專注於球隊真的非常重要，只要跟所有人說話，有著一個良好關係，我認為對球隊來說就是最好。」他補充，球隊現在沒有分黨分派，只有一個共同朋友圈，大家都真誠相對，也指出今季毋須踢歐聯，反而對球隊有利：「從好的方面來看，我們有更多時間訓練，腦裡也有更多空間。所以，教練是同一人，只是結果會不同，所有球員都知道當取勝後，你接下來會有著一整周調整，現在賽程沒那麼緊張，不像去年那樣很容易被上一場的情緒牽動。」英超 熱刺VS曼聯Now TV 621台08/11 20:30直播Now TV 611台4K直播now.com 體育 ・ 1 天前