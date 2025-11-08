歐陽妮妮公開杭州豪宅客廳 獲細妹娜娜送「6張梳化」

【Now Sports】曼聯後衛約賀暗示，領隊阿摩廉今夏的大清洗，有助建立球隊更團結的良好氛圍。阿摩廉致力重新建軍，簽下安保姆、古亞及錫斯高等新兵，並將加拿曹、華舒福、安東尼及海倫等難再爭奪正選或早有離心的舊將踢走，約賀（Leny Yoro）認為是曼聯要重振雄風的所需條件。「球員個性很重要，而球隊的氣氛也同樣重要。」這名後衛說：「我認為己隊這方面今年做得很好，引入的都是可為球隊帶來新景象的人，隊中不再有任何負能量。對我們來說，真誠和專注於球隊真的非常重要，只要跟所有人說話，有著一個良好關係，我認為對球隊來說就是最好。」他補充，球隊現在沒有分黨分派，只有一個共同朋友圈，大家都真誠相對，也指出今季毋須踢歐聯，反而對球隊有利：「從好的方面來看，我們有更多時間訓練，腦裡也有更多空間。所以，教練是同一人，只是結果會不同，所有球員都知道當取勝後，你接下來會有著一整周調整，現在賽程沒那麼緊張，不像去年那樣很容易被上一場的情緒牽動。」英超 熱刺VS曼聯Now TV 621台08/11 20:30直播Now TV 611台4K直播

now.com 體育 ・ 1 天前