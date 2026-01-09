跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
如何擺脫「歐陽娜娜妹妹」標籤？歐陽娣娣高EQ回應圈粉：我覺得很值得驕傲
歐陽娣娣近日登上綜藝節目《有歌》，被問到如何看待外界賦予的「歐陽娜娜妹妹」標籤，她不但沒有迴避這個問題，反而直言自己覺得很值得驕傲，並不認為這樣的稱呼需要刻意擺脫，高EQ發言得到不少網友讚賞。
節目中，歐陽娣娣態度平實，表示自己並不在意這個標籤。她認為現在的環境已經允許每個人走出不同路線，沒有必要透過比較來證明價值，反而更應專注各自領域的累積。她也談到目前的想法，是先把實力準備好，等有作品推出，自然會被看見。
姊妹之間的互動過去也多次在公開場合被提及。歐陽娣娣與歐陽娜娜曾多次合唱，歐陽娜娜也曾擔任妹妹的聲樂指導，在跨年舞台前協助進行練習。歐陽娣娣21歲生日時，歐陽娜娜為她準備了以童年照片為主題的蛋糕，並包場布置派對。反過來，歐陽娣娣也會教姊姊跳女團舞，歐陽娜娜全程配合，還一邊學一邊記錄。
回顧歐陽娣娣的演藝歷程，並非一路順遂。2024年參加《創造營亞洲》時，她背負著「歐陽娜娜妹妹」的稱呼，同時面對外界的質疑與比較。當時她回應，確實因姊姊而被更多人注意到，但仍希望走出屬於自己的人生。之後，她考取北京電影學院表演本科實驗班，系統性學習表演相關理論，也陸續透過《創造營亞洲》、《五十公里桃花塢》等節目累積曝光度，並在星光大賞舞台演出《野心家》，展現唱跳實力。
在預計於2026年1月播出的《有歌2》中，歐陽姊妹首度以不同身分同台，姊姊擔任出品人，妹妹則以參賽者身分參與。歐陽娣娣也持續以「Gen1es娣娣」的名義活動，逐步建立自己的定位與辨識度。
