歐陽震華狠讚黃宗澤「衣冠禽獸」？《新聞女王2》嘴賤Kingston成視帝大熱 老best終極力撐

《萬千星輝頒獎典禮2025》即將舉行，各獎項競爭已進入白熱化階段。憑藉在台慶劇《新聞女王2》中飾演「嘴賤」Kingston深入人心的黃宗澤（Bosco），順利躋身「最佳男主角」十強，成為本屆視帝大熱之一。

繼早前親身現身旺角街頭零距離拉票後，Bosco的一眾圈中好友近日亦紛紛拍片，為他作「終極力撐」。其中，好友歐陽震華 的「另類稱讚」最為搶fo，Bobby與Bosco於2006年曾合作劇集《賭場風雲》，劇中兩人飾演兩兄弟，感情要好，對於Bosco從未攞過視帝十分驚訝，誓要出力撐「細佬」封視帝。

歐陽震華狠讚黃宗澤「衣冠禽獸」？《新聞女王2》嘴賤Kingston」成視帝大熱 老best終極力撐

他在片中笑著狠批Bosco在劇中的演出：「卑鄙無恥、下流賤格，加上俊朗嘅外表，簡直就係『衣冠禽獸』！」語出驚人後，他隨即大笑補充：「係真心讚㗎！證明佢做得夠好，個角色先咁入骨！」一番「以罵代誇」的幽默力挺，盡顯兩人老友鬼鬼的深厚情誼。

同樣出鏡力撐的胡定欣則笑著直言選擇毫無懸念：「有得揀咩？梗係Bosco啦！」而久未與Bosco合作的鍾嘉欣亦隔空表態，不僅表示一定投Bosco，更力撐道：「我覺得視帝佢應該一早攞啦！」言辭間充滿對好友演技的絕對肯定。

此外，吳啟華簡單直接以「梗係我好兄弟Bosco啦」表達支持；而前輩苗僑偉（三哥） 則從角色角度分析，指Bosco理所當然是視帝大熱：「當然係大熱！《新聞女王2》Kingston，排隊都應該排到佢啦，因為佢把口夠賤！」精準點出「嘴賤Kingston」一角之所以成功俘獲觀眾，正在於黃宗澤將角色的「賤」與「帥」完美融合，塑造出令人又愛又恨的獨特魅力。

