宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
歐陽震華狠讚黃宗澤「衣冠禽獸」？《新聞女王2》嘴賤Kingston成視帝大熱 老best終極力撐
《萬千星輝頒獎典禮2025》即將舉行，各獎項競爭已進入白熱化階段。憑藉在台慶劇《新聞女王2》中飾演「嘴賤」Kingston深入人心的黃宗澤（Bosco），順利躋身「最佳男主角」十強，成為本屆視帝大熱之一。
繼早前親身現身旺角街頭零距離拉票後，Bosco的一眾圈中好友近日亦紛紛拍片，為他作「終極力撐」。其中，好友歐陽震華 的「另類稱讚」最為搶fo，Bobby與Bosco於2006年曾合作劇集《賭場風雲》，劇中兩人飾演兩兄弟，感情要好，對於Bosco從未攞過視帝十分驚訝，誓要出力撐「細佬」封視帝。
他在片中笑著狠批Bosco在劇中的演出：「卑鄙無恥、下流賤格，加上俊朗嘅外表，簡直就係『衣冠禽獸』！」語出驚人後，他隨即大笑補充：「係真心讚㗎！證明佢做得夠好，個角色先咁入骨！」一番「以罵代誇」的幽默力挺，盡顯兩人老友鬼鬼的深厚情誼。
同樣出鏡力撐的胡定欣則笑著直言選擇毫無懸念：「有得揀咩？梗係Bosco啦！」而久未與Bosco合作的鍾嘉欣亦隔空表態，不僅表示一定投Bosco，更力撐道：「我覺得視帝佢應該一早攞啦！」言辭間充滿對好友演技的絕對肯定。
此外，吳啟華簡單直接以「梗係我好兄弟Bosco啦」表達支持；而前輩苗僑偉（三哥） 則從角色角度分析，指Bosco理所當然是視帝大熱：「當然係大熱！《新聞女王2》Kingston，排隊都應該排到佢啦，因為佢把口夠賤！」精準點出「嘴賤Kingston」一角之所以成功俘獲觀眾，正在於黃宗澤將角色的「賤」與「帥」完美融合，塑造出令人又愛又恨的獨特魅力。
其他人也在看
首都專線｜「情緒價值」成內地年輕人消費新特點
【Now新聞台】天仍未黑，各位賓客已陸續來到為晚宴做準備。服飾、妝容、髮型，每個細節都不容忽視，悉心打扮都只是為了吃一餐飯。富麗堂皇的大廳，這裡不是拍戲的地方，而是吃晚飯的地方，中國舞、琵琶、古箏、笛，中國樂器齊合奏。服飾妝髮、拍照，餐費加起來人均盛惠過千元，吃的不是山珍海味，而是一份情緒價值。蘇女士：「以這種情緒價值來講，這個價格不貴吧，我覺得是非常合理的，不管怎麼講，我認為這種情緒性的，就是沉浸式的就餐體驗，是非常值得一試的，我很喜歡。因為我覺得人生苦短，我覺得能享受生活的話，那一瞬間我覺得是值得的。」陳女士：「我覺得現在基本上都是為情緒而消費了，吃飯的話大家都會覺得已經很普通，沒甚麼感覺了，沉浸式的會更好一些，體驗感更好一些。」除了看表演和吃飯之外，演員也會突然走出來邀請客人一起互動，投入表演其中。工信部早前稱，中國傳統文化、國潮從小眾潮流躍升為年輕人追捧的主流趨勢，有學者認為是需求升級結果。經濟學者曹和平：「恰好是吃穿住行大體上得到滿足，然後又從吃穿住行這個水平上要向大健康，要向人們的心理意識形態，產業升級換代，消費的升級換代這個方向去過渡，這就是過去所說的消費升級理論，比如說now.com 新聞 ・ 12 小時前
張曼玉61歲大方露素顏！ 「不修皺紋」優雅美貌被讚：為自己而活的模板
61歲影后張曼玉近況引起網友討論。不論是被拍到素顏遛狗，或穿著工作服現身活動，她的狀態都讓不少人感到意外，甚至有AI年齡檢測判斷失準，誤以為她只有40出頭，也因此受到關注。姊妹淘 ・ 3 小時前
吳業坤與黃庭鋒拉票衝刺 盼雙雙奪「飛躍進步男藝員」獎項
吳業坤與黃庭鋒近日積極為《萬千星輝頒獎典禮2025》展開拉票活動，二人更希望一同獲得「飛躍進步男藝員」大獎。兩人行程緊湊，昨日前往工展會進行快閃活動，現場派發楊枝甘露與市民互動；隨後登上宣傳車爭取支持。前日則返回電視城，向同事派發鮑魚及湯包，在寒冷天氣中送上溫暖。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？
TVB聲夢小花鍾柔美Yumi一直被網友稱為A0女神，即係從未拍拖兼單身。但係亦不時傳出佢拍《青春本我》時同32歲TVB藝人劉展霆Eden撻著。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
荃灣中港牌七人車逆線衝行人路「U-turn」 途人憤而拍打車身(有片)
又有馬路炸彈幾乎危及路人，網上流傳兩段影片，顯示一輛掛有中港車牌的七人車於周三（24日）平安夜，涉先後在薄扶林及荃灣違規行駛。其中在荃灣楊屋道逆線行駛，更在行人綠燈期間無視人群強行橫過斑馬線「U-turn」掉頭，有路人不滿憤而拍打車身。am730 ・ 7 小時前
錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼
麥當勞又有新搞作！今次不是出新包，而是新店環境靚到令人以為去了歐洲？剛剛進駐元朗錦綉花園的全新麥當勞，被網民譽為「全港最靚景M 記」。新店不但24小時營業，更坐擁無敵湖景，甚至會有天鵝游過！為了慶祝新張，官方推出 2 大限定優惠，即睇內文攞 Coupon 兼睇打卡位！Yahoo Food ・ 1 天前
「90年代女神」楊采妮51歲長這樣太扯！小紅書曬零修圖生活照 素顏美到被誤認是大學生！
這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越...styletc ・ 6 小時前
城巴即場解僱觀光巴士車長 涉不當處理乘客110元車資被捕
網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方指於12月23日接報，中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。城巴回覆《am730》查詢表示，於12月23日在一次主動巡查行動中，發現一名車長涉嫌不當處理車資，經調查後對其採取即時解僱紀律行動，案件am730 ・ 9 小時前
宏福大火一個月｜先天心臟病患者喪母 寫信承諾以堅強報答養育之恩：活成妳會安心的模樣︱Yahoo
《Yahoo新聞》今日聯絡多位被大火奪去親人的居民，其中包括一名先天性心臟病患者，她在火災中失去了她一生感激的母親，她的成長之路比一般人艱難，全靠母親的愛護與扶持，才令她可以長大成人。二人原本約定本月初去旅行賞紅葉，如今要靠 AI 生成的照片，才能幫母女二人圓夢。她撰長信向母道別，承諾會延續母親的愛，照顧好自己，「妳給我的愛，已經長成我心裡最柔韌的根。從今以後，我就是妳留在人間，繼續生長的那一部分。」Yahoo新聞 ・ 1 小時前
霍建華、林心如餐廳被巧遇！同齡49歲外貌狀態驚人 網友：根本是29歲
12月22日，有網友在社群平台分享與霍建華、林心如的合照，貼文一出立刻引發討論。不少人留言表示，兩人明明都已年過40，狀態卻相當好，外表看起來相當年輕，有網友甚至形容「說是29歲我都不懷疑」。姊妹淘 ・ 7 小時前
將軍澳兩車焚毀爆炸火勢猛烈 列縱火跟進(有片)
將軍澳發生縱火燒車案。昨日(25日)晚上11時50分多名市民報案，指靈實醫院旁的寶琳南路附近一條掘頭路有濃煙冒出並傳出巨響，網上圖片流傳現場火勢猛烈，黑煙沖天。消防到場約50分鐘後將火救熄，經初步調查，相信兩輛停泊的輕型貨車起火，且波及附近草叢及樹木，其中一輛車被燒成廢鐵，事件中，無人受傷，毋須疏散。消防認為起火原因有am730 ・ 10 小時前
小儀婚前早已累積財富 「小富婆」曾創業、長揸滙豐、坐擁千萬物業
阮小儀聖誕宣布結婚，引來圈內外關注。翻查資料，她早年已透過置業、創業及長期持有滙豐股票累積財富，為人生下半場鋪好後路。Yahoo財經 ・ 11 小時前
大埔女子墮魚池遇溺昏迷 救起送院終不治
【on.cc東網專訊】大埔有人遇溺。今日(26日)早上10時51分，雍宜路黃宜坳村一名女子報案，指其姓羅(67歲)母親墮進村屋對開一魚池內遇溺並當場陷入昏迷。救援人員接報到場將事主救起，交救護車送往雅麗氏何妙齡那打素醫院搶救，惜最終被證實不治。人員圍封現場調查，on.cc 東網 ・ 9 小時前
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)
一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影am730 ・ 6 小時前
謝霆鋒明年主力開騷 暗示《新警察故事2》暫開拍無期
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒今年忙於巡唱，先後吸引逾60萬粉絲入場支持，熱度高企令他成年度風雲人物之餘，錢包亦因而相當腫脹。早前當完蘇州演出後，他即短暫「封咪」，宣布來年繼續，更預告2026年將以開唱為主，暗指其主演電影《新警察故事2》暫時開拍無期。而近日有東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Stray Kids鉉辰43萬耳環失而復得 興奮擁抱Felix
【on.cc東網專訊】韓國年度音樂盛事《SBS歌謠大戰》昨日在首爾舉行，演出陣容包括人氣男團Stray Kids、ZEROBASEONE、RIIZE及NCT WISH，以及人氣女團IVE、aespa、LE SSERAFIM、NMIXX、BABYMONSTER、M東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌 平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛
44歲黃翠如與48歲蕭正楠於2018年結婚，今年3月誕下兒子「蕭哈哈」，不時在社交平台分享兒子的成長過程，蕭哈哈的可愛模樣擄獲不少粉絲。適逢出生後首個聖誕節，黃翠如在平安夜（12月24日）把兒子打扮成小小聖誕樹，發布相片指：「平安夜，添加了一棵小樹🎄，只是小樹不太合作，變成期間限定半小時🌈，祝快樂❤️」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效
近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
男星鏡頭前失誤脫口！「陳偉霆兒子名字」意外曝光，他高EQ化解尷尬被讚
大陸綜藝節目《現在就出發3》近日播出新一集，男星王安宇在錄製過程中聊天聊得太投入，意外脫口說出陳偉霆孩子的名字，話一說完立刻察覺不對，當場驚慌睜大眼睛，反應全被鏡頭拍下。姊妹淘 ・ 5 小時前
日本相撲手毆打盜竊同門 被罰停賽後宣布引退
日本相撲協會公布，一名相撲選手因為在相撲手訓練地方，毆打一名懷疑盜竊的相撲手，被協會判罰停止出場2場，相撲手其後承認責任而宣布引退。 相撲協會公布，在今年11月7日的相撲休息期間，屬於木瀨部屋的幕下以下級別的相撲手，在部屋內對同部屋的另一位幕下以下級別相撲手作出襲擊。協會指，襲擊他的人相撲手是因為另一名相撲手偷竊am730 ・ 1 天前