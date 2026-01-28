歡樂茶飯 劇情懶人包︳原劇名《宴遇永安》 穿越＋愛情＋美食＋喜劇成「下飯神劇」

歡樂茶飯

第一集 (01/29)

沈家經營飯館，惟生意不佳，便決定把祖宗的故事拍成影片以作宣傳。眾人換上古裝到祖屋兼網紅景點雲水苑拍攝，卻還缺一個壯男飾演祖宗林晏；看見路上有合適的人選，韶光便追上去；經過大門後，卻發現自己已身處古代…

第二集 (01/30)

林晏假裝喝醉，韶光把手伸進林晏衣衫尋找雲水苑的鑰匙，被林晏一把抓住，沈家被帶回去審問。沈家不肯透露他們有何目的，林晏準備殺掉一人，韶光急中生智，表示自己是林晏的未婚妻，並說出了林晏的真實身分…

