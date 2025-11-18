四大飲食平台網購優惠碼大放送！
止咳方法｜咳極唔好點解決？中醫贈你超有效止咳妙法！感冒唔食得雞 仲有以下食物都唔食得（附潤喉食物清單）
常常咳嗽卻不知道怎樣可以止咳？今次就找來中醫師為大家分享咳嗽原因、快速止咳方法、止咳潤喉食物、穴位等，等你一次過擺脫咳嗽之苦，即睇Yahoo Food專訪：
止咳有咩方法？久咳不癒一定很想得到良方，期求可以立即止咳，皆因咳嗽除了令身體不舒服，在外出途中咳嗽更令人尷尬。想盡快止咳，除了吃藥外，到底可以怎樣做？常聽說感冒不能吃雞，又有甚麼食物會暗地加重病情？今次Yahoo Food就邀請到德善堂註冊中醫師黎定豪為大家解答，更贈大家潤喉食物清單，以及一招即止咳的方法！
咳嗽分外感內傷 久咳易變內傷
雖然咳嗽看似都一樣，但其實在中醫眼中，咳嗽亦有細分，「咳嗽按病因分為外感和內傷兩類，外感咳嗽多由起居不慎、氣候失常、飲食不節或過度疲勞，正氣不足，導致風、寒燥、火、等六淫外邪乘虛而入，侵犯肺臟，導致咳嗽。」黎醫師說，咳嗽初期如未能得到治療，病情繼續演變轉化則成內傷咳嗽，長期不良生活習慣及情緒不穩亦可導致內傷咳嗽。
根據咳嗽的病位及病性分析，外感咳嗽有風寒，風熱及風燥三種，多數伴有感冒症狀，如發熱惡寒，鼻塞，頭身疼痛等。內傷咳嗽有，痰濕，痰熱，肝火及肺陰虛四種。痰濕和痰熱的痰液較多，前者在咳出痰液後，咳嗽能緩解，後者痰液稠粘色黃。而肝火咳嗽發作時則連續不絕，平時自覺咽喉間有痰，量少但難以咳出。肺陰虛咳嗽，以乾咳為主，咳嗽短而無力，伴口乾聲音沙啞。病情較長，多為肺系疾病日久不愈演變而成。
久咳有3大常見原因 病好都要補身
咳嗽病患者常遇到一個問題，就是久咳難以斷尾，黎醫師表示：「當感冒後的咳嗽長時間未痊癒時，常見的原因有三個：首先是鼻竇炎，當鼻腔長期處於慢性發炎而產生粘液，形成鼻涕。當鼻涕倒流，刺激到咽喉，就引起持續的咳嗽。在躺下時鼻涕更容易倒流，所以咳嗽加劇；」其次，患者可能具有氣喘體質，感冒使本來脆弱的支氣管更加敏感，不同過敏原，氣味刺激，誘發咳嗽；第三，胃酸倒流，當胃酸湧上喉嚨位置時會引起咳嗽，這些患者平時應該少吃甜點和咖啡。
最後，其他肺系疾病如肺結核、肺纖維化、肺癌或慢性阻塞性肺病等也可能導致慢性咳嗽，需要作進一步檢查。容易被忽視的還有吸煙，煙草中有害物質會刺激呼吸道粘膜，引發炎症反應和刺激咳嗽反應。他提醒久咳不愈的患者體質較弱，建議咳嗽痊癒後，繼續服用強化肺氣的湯藥，鞏固療效。同時避免飲食生冷，適時添衣，勤加鍛煉，可選擇平甩功，八段錦或太極等相對消耗較小的養生運動增強體質。
溫水以外的止咳方法 穴位助舒緩咳嗽
如果尚在病情當中，外出時突然咳嗽又可以怎麼辦？最簡單的當然是隨時攜帶保溫壺，立即喝一口溫水，有助保持喉嚨濕潤，減少因乾燥而刺激氣管的咳嗽。假如剛好沒有暖水的話，大家可以按摩合穀跟天突穴2至3分鐘，同樣有助於舒緩咳嗽。如果碰巧在家的話，大家可以用濕毛巾敷鼻，增加鼻的濕潤度，在濕潤的空氣下，呼吸會通暢，咳嗽隨之緩解。
感冒不可吃雞？忌食蛋白質食物
除了從外在入手，其實在飲食方便亦要多加留意，首先要知道有不少引發咳嗽的食物，如鹹食、甜食和辛辣，甜的食物如巧克力、蛋糕、餅乾、甜味較重的水果，如龍眼、荔枝、芒果、榴蓮和菠蘿。辣的有辣椒、生蔥、生蒜和胡椒，這些刺激性較強的食物都會引發咳嗽。
另外都市傳說表示咳嗽或感冒時就不要吃雞肉，黎醫師就表示，其實雞肉只是其中一樣，高蛋白類食物、肥甘厚味食物、海鮮類、肉類和奶製品等食物因為消化較難，從而令脾胃負擔加重後，容易生痰，導致咳嗽時痰量增多，加重咳嗽之餘，亦令病情反復。咳嗽痰多的患者尤為注意飲食忌口。建議在咳嗽痊癒後亦要堅持忌口1至2星期，防止復發。
止咳潤喉食物列表
以下幾款是黎醫師提供的止咳/潤喉食物
梨：具有生津潤燥的作用，對於乾咳或喉嚨不適有舒緩效果。
白蘿蔔：生用能潤肺化痰止咳、消食下氣。熟用有補脾消食、生津的功效。
沙參、銀耳、百合：這些食材具有潤燥滋潤的特性，有助於緩解乾咳和喉嚨不適。
蜂蜜：有舒緩喉嚨刺激的作用，可以用來潤喉和減輕咳嗽。
桑葚：有滋陰潤肺、清熱止咳的作用，可以生吃或泡水飲用。
杏仁：有止咳平喘的作用。
穴位按摩
穴位按摩的原理是通過經絡經氣的傳導，達到扶正祛邪，疏通經絡，平衡陰陽。
常用穴位：中府，太淵，列缺，膻中，定喘
其後再然後根據以下病癥，選擇多加按以下穴位：
痰多：足三裡，豐隆
熱象明顯：魚際，合谷，曲池
咽癢：天突，照海。每次定點按摩3-5分鐘，力度以略有酸痛為度
止咳食療推薦1.乾咳：川貝燉雪梨 潤肺化痰止咳
材料
新鮮雪梨 1個
川貝 5-10克
苦杏仁10克
冰糖 適量
水 適量
步驟
準備一個深鍋或燉盅。將雪梨去皮，切除頂部，並用小刀挖去雪梨底部的硬核。
在雪梨底部挖一個小口，將川貝和苦杏仁放入雪梨中。川貝的用量可以根據個人喜好和需求進行調整。
在雪梨的中間填入適量的冰糖。冰糖的用量可以根據個人口味調整，一般建議使用約1-2湯匙的冰糖。
將雪梨放入深鍋或燉盅中。
加入足夠的水，使雪梨大致浸沒在水中。
蓋上鍋蓋，用中小火燉煮約1-2小時。燉煮的時間可以根據雪梨的大小和個人喜好進行調整，直到雪梨變軟且汁液濃稠。
熄火後，讓燉品稍微冷卻一下，然後即可享用。
止咳食療推薦2.痰咳：製作陳皮飲 理氣化痰止咳
材料
陳皮10克
生薑5克
紫蘇葉5克
步驟
將陳皮，生薑，紫蘇葉，以開水沖泡5分鐘或用適量的水煮開後當茶飲用。
