妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
正向教育｜媽媽用3個心理學技巧 讓青春期孩子主動聽話
昨天講座結束後，一位媽媽紅著眼眶找到我：
「辰民老師，我終於明白了。原來這些年，不是孩子有問題，是我的溝通方式錯了。」
她告訴我，兒子考了95分，她按照我教的方法誇獎，結果孩子第一次主動跟她分享學習心得。這就是今天我要分享的核心：青春期孩子不是叛逆，而是在等待被正確理解。
首先，我要顛覆一個所有家長的認知：
「青春期孩子根本不存在『叛逆』，他們只是在挑戰具有『權威特質』的人。」
什麼是權威特質？
．喜歡大聲說話
．不愛笑，表情嚴肅
．喜歡用命令式語氣
．不太聽別人講話
如果你有這些特質，孩子自然會想挑戰你。
但你有沒有發現，當你生病的時候，平時最「叛逆」的孩子會變得特別溫暖？因為那一刻，你不是「權威者」，而是「弱者」。青春期孩子的本能是保護弱者。
根據心理學研究，人的前額葉要到25歲才完全成熟。這意味著什麼？青春期孩子的邏輯思維本來就不成熟。你用成年人的邏輯跟他們講道理，就像用大學數學題考小學生一樣不公平。更重要的是，當一個人有情緒時，是沒有邏輯的。
某次我在講座上播放了一段父女爭吵的影片，片中爸爸不斷講道理，女兒情緒越來越激動，最後說要跳樓。這就是典型的「情緒腦」與「理性腦」的衝突。想要跟青春期孩子有效溝通，記住這3個心理學技巧：
技巧1：先處理情緒，再處理事情
當孩子有情緒時，不要急著講道理。先同理他的感受：「我知道你現在很沮喪，如果是我，我也會很不開心。」
技巧2：讚美要具體，不要抽象
錯誤示範：「你好聰明！好醒目！」
正確示範：「我看到你每次去超市都會主動幫我拿東西，媽媽覺得很開心，證明你是個孝順的孩子。」
具體的讚美會釋放多巴胺，讓孩子願意重複好行為。
技巧3：溝通要簡短有重點
研究發現，大部分人講話會把重點放在前三句，但聽的人最有印象的是最後三句。
所以跟青春期孩子說話，一定要：
．簡短
．重點放在最後
．一次只說一件事
原來孩子不是不想溝通，而是在等待被正確理解。
為什麼同一個孩子在學校乖巧，在家卻「叛逆」？因為在學校，規則清晰，老師會鼓勵學生。在家裡，很多家長習慣性批評，很少真心讚美。孩子學到的溝通模式是：在家可以討價還價，在學校必須遵守規則。這不是孩子的問題，是家庭溝通模式的問題。想要有耐心跟孩子溝通，你需要了解一個腦科學知識：催產素是耐心的來源。催產素需要愛的流動才能產生。如果夫妻關係冷淡，親子關係疏遠，催產素就會減少，耐心自然下降。
所以想要跟孩子好好溝通，先要：
1. 經營好夫妻關係
2. 每週至少做一次自己喜歡的事
3. 保持身心健康
從今天開始，試試這個「3步溝通法」：
第1步：觀察具體行為
不要說「你很乖」，要說「我看到你主動收拾房間」
第2步：表達真實感覺
「媽媽覺得很開心/很感動/很驕傲」
第3步：肯定品格特質
「證明你是個負責任/孝順/有愛心的孩子」
記住：讚美不是套路，而是用心發現孩子的好。
親愛的家長們，青春期只有短短幾年。錯過了這個建立良好親子關係的關鍵期，等孩子成年後再想修復，會難上加難。改變永遠只能從自己開始。當你改變了溝通方式，孩子自然會被感染。因為每個孩子內心深處，都渴望得到父母的理解和認同。如果這篇文章對你有啟發，請分享給更多需要的家長。
讓我們一起學會用愛和智慧，陪伴孩子度過青春期這個特殊階段。
記住：你的理解，就是孩子最好的成長養分。
想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁
其他人也在看
新地掃管笏住宅項目停擺 「星堤2期」未見施工 再惹爛尾質疑
由新鴻基地產（0016.HK）與興勝創建（0896.HK）共同發展、位於屯門掃管笏的大型住宅項目，去年中曾傳出工程「爛尾」停擺，新地澄清因應市場變化作出設計改動。惟一年過去，項目仍未有推售跡象，僅項目外牆圍網拆卸，露出石屎結構。龍頭發展商過去少見「地盤停擺」，令外界對停工的質疑再起。記者早前到現場視察，未見有工人出入，而新地的「拍檔」興勝在最新年報指出，對相關項目預計完工日期無具體計劃。信報財經新聞 ・ 7 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
美股日誌｜特朗普又縮 三指數反彈金價狂飈
美股反彈，三大指數升幅超過1%。美國總統特朗普對華態度軟化，暗示不一定實施100%關稅的言論，市場收復上星期五大跌市的失地。然而避險的黃金繼續上升，紐約期油升穿4,100美元的關口，白銀升幅達7%，見1980年以來最高。美國債市休市。Yahoo財經 ・ 5 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 1 天前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 1 天前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 18 小時前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 15 小時前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 20 小時前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
張繼聰愛犬為保護家人被咬數個血洞 剃毛變可憐樣
【on.cc東網專訊】藝人張繼聰一家對毛孩情有獨鍾，收養了多隻「小可愛」，令家中洋溢溫情。而月前才領回家的Sparky日前發生意外，傭人姐姐拖牠外出散步期間，突有惡犬衝出來襲擊，懂性的Sparky為了保護姐姐奮力抵抗，最終被咬到身上出現數個血洞，阿聰見狀自然心痛東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
魚樂無窮│港股跌得少有原因（唐牛）
冇平貨買，但都有執行原有策略，收集幾隻高息ETF，配合角球旗戰術；另亦趁幣圈孖展爆倉，加番少少比特幣ETF，繼續超長線坐貨。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
CHANEL手袋下期爆款多到數不清！Matthieu Blazy時代下的手袋預覽：革新2.55、實用翻蓋包、復古郵差包
CHANEL 2026 春夏手袋大集合！新任創意總監 Matthieu Blazy 帶來首個精彩的春夏系列，除了時裝造型優雅時尚，手袋亦成為大家集中火力的追捧目標。當中包括革新 2.55 手袋、麂皮保齡球包、復古郵差包等，將「復古奶奶」Grandma Chic 時尚推至極致，大家亦超級期待上架！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本喼神遭殺訂820萬元 商廈爛賬未脫困境
滙控擬斥千億私有化恒生，市場再次關注本地銀行商用物業貸款壞賬風險。港股近月爆升，市場原憧憬股市興旺後，商廈有望獲得「水源」關照。可惜近日有商廈市場有兩項消息，反映商廈市道及相關貸款似乎尚未能由危轉機。Yahoo 地產 ・ 19 小時前