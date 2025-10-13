正向教育｜媽媽用3個心理學技巧 讓青春期孩子主動聽話

昨天講座結束後，一位媽媽紅著眼眶找到我：

「辰民老師，我終於明白了。原來這些年，不是孩子有問題，是我的溝通方式錯了。」

她告訴我，兒子考了95分，她按照我教的方法誇獎，結果孩子第一次主動跟她分享學習心得。這就是今天我要分享的核心：青春期孩子不是叛逆，而是在等待被正確理解。

首先，我要顛覆一個所有家長的認知：

「青春期孩子根本不存在『叛逆』，他們只是在挑戰具有『權威特質』的人。」

什麼是權威特質？

．喜歡大聲說話

．不愛笑，表情嚴肅

．喜歡用命令式語氣

．不太聽別人講話

如果你有這些特質，孩子自然會想挑戰你。

但你有沒有發現，當你生病的時候，平時最「叛逆」的孩子會變得特別溫暖？因為那一刻，你不是「權威者」，而是「弱者」。青春期孩子的本能是保護弱者。

根據心理學研究，人的前額葉要到25歲才完全成熟。這意味著什麼？青春期孩子的邏輯思維本來就不成熟。你用成年人的邏輯跟他們講道理，就像用大學數學題考小學生一樣不公平。更重要的是，當一個人有情緒時，是沒有邏輯的。

某次我在講座上播放了一段父女爭吵的影片，片中爸爸不斷講道理，女兒情緒越來越激動，最後說要跳樓。這就是典型的「情緒腦」與「理性腦」的衝突。想要跟青春期孩子有效溝通，記住這3個心理學技巧：

技巧1：先處理情緒，再處理事情

當孩子有情緒時，不要急著講道理。先同理他的感受：「我知道你現在很沮喪，如果是我，我也會很不開心。」

技巧2：讚美要具體，不要抽象

錯誤示範：「你好聰明！好醒目！」

正確示範：「我看到你每次去超市都會主動幫我拿東西，媽媽覺得很開心，證明你是個孝順的孩子。」

具體的讚美會釋放多巴胺，讓孩子願意重複好行為。

技巧3：溝通要簡短有重點

研究發現，大部分人講話會把重點放在前三句，但聽的人最有印象的是最後三句。

所以跟青春期孩子說話，一定要：

．簡短

．重點放在最後

．一次只說一件事

原來孩子不是不想溝通，而是在等待被正確理解。

為什麼同一個孩子在學校乖巧，在家卻「叛逆」？因為在學校，規則清晰，老師會鼓勵學生。在家裡，很多家長習慣性批評，很少真心讚美。孩子學到的溝通模式是：在家可以討價還價，在學校必須遵守規則。這不是孩子的問題，是家庭溝通模式的問題。想要有耐心跟孩子溝通，你需要了解一個腦科學知識：催產素是耐心的來源。催產素需要愛的流動才能產生。如果夫妻關係冷淡，親子關係疏遠，催產素就會減少，耐心自然下降。

所以想要跟孩子好好溝通，先要：

1. 經營好夫妻關係

2. 每週至少做一次自己喜歡的事

3. 保持身心健康

原來孩子不是不想溝通，而是在等待被正確理解。（圖片來源：Shutterstock）

從今天開始，試試這個「3步溝通法」：

第1步：觀察具體行為

不要說「你很乖」，要說「我看到你主動收拾房間」

第2步：表達真實感覺

「媽媽覺得很開心/很感動/很驕傲」

第3步：肯定品格特質

「證明你是個負責任/孝順/有愛心的孩子」

記住：讚美不是套路，而是用心發現孩子的好。

親愛的家長們，青春期只有短短幾年。錯過了這個建立良好親子關係的關鍵期，等孩子成年後再想修復，會難上加難。改變永遠只能從自己開始。當你改變了溝通方式，孩子自然會被感染。因為每個孩子內心深處，都渴望得到父母的理解和認同。如果這篇文章對你有啟發，請分享給更多需要的家長。

讓我們一起學會用愛和智慧，陪伴孩子度過青春期這個特殊階段。

記住：你的理解，就是孩子最好的成長養分。

