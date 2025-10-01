撰文／Winnie 圖片／Winnie提供

哈囉～大家好呀～我是Winnie，是個平凡生活再簡單不過的上班族，每天過著上班又下班的枯燥乏味日子，只能偶爾追追劇。古裝劇很吸引我，因為我只為了迪麗熱巴追了一部古裝劇叫 《安樂傳》 。

正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供

直到一次跟朋友的聚會，偶然的機會被介紹「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個平台給我，當時朋友手中就是在玩「佈武天下」這款遊戲，平凡無奇的生活才有了不少波瀾，開啟了我的手遊之路。



不敢提的是現在小孩子國小就有手機有平板，而我學生時期還沒有平板只有電腦，手機也不像現在這麼高科技，要一直待在電腦桌前要花很多時間，需要的也不只是電腦而已，除了要買記憶體容量很大的電腦來下載遊戲。還要暢通的網路才能及時幫助隊友，走位順暢不卡卡、不延遲才能不解興致。但舉凡只要離開電腦就不能練等，不能隨時查看裝備檢視角色的等級狀態，以及隊友求救也無法能立即上線支援等等這些困擾。



「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個平台，我只需要一台吃到飽的手機，就可以隨心所欲，不論何時何地何方，只要有網路都可以任意開啟遊戲練功，終於不用局限於場地玩遊戲，搭車等車通勤無聊的時候可以玩，等待的任何時候都可以玩，睡覺前躺在床上培養睡意也可以玩，完美有效運用了所有零碎的時間。只要透過奇摩帳號按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更棒的是不需要擔心佔手機記憶體容量，不需要為了遊戲買更大記憶體容量的手機，心裡吶喊手機很貴呀～或是免強自己刪除照片及影片獲得微薄的記憶體了，「Yahoo奇摩遊戲Y5」現在是網頁版的，不需要額外再下載，終於解決這令人頭痛不知道該如何是好尷尬的抉擇問題，打遊戲都變得好輕鬆好自在。





儘管我到家了想換成大螢幕用電腦或者平板享受遊戲，也只要登入YAHOO奇摩帳號，簡單的操作就可以讀取上次的儲存遊戲進度，輕輕鬆鬆轉換到各個不同設備! 而我最喜歡的是「Yahoo奇摩遊戲Y5」裡面一款穿越時光回溯從前的放置類遊戲《佈武天下》，畫風古典精美又色彩繽紛，連結到了現實中我愛看古裝劇的劇情，像安樂傳的安樂女性意識抬頭，帶領軍隊一步一步統治，女人也能為自己的家族爭一口氣，讓我們一起練等不困難不卡關。





你們應該都知道吧！什麼？不知道嗎？就是現在剛開伺服器，肯定是禮物多多獎金多多福利多多，我還幫大家探路了，有每日禮包，可以連續領30天唷！這麼多好康的事不要等到最後才知道欸，還不快跟我一起時光倒流回到三國時代玩遊戲，搞不好還會在遊戲裡遇到我呢！一起練等、交朋友、玩遊戲吧！





Winnie's Instagram：https://www.instagram.com/w___i.97/

Yahoo奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！

YAHOO！奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《佈武天下》

《佈武天下》包含了養成、建築、佈陣、判案等多樣化的遊戲元素，搭配上玲琅滿目的三國武將，多樣化的遊戲內容與詳細的系統教學，各種武將的搭配與站位會很直接的影響戰局的輸贏，在輕鬆遊玩之餘又有小小的挑戰性，許多資源都能用放置就能取得或升級，不需花大把的時間也能提升自己的武將與壯大城池，輕鬆就能享受當領主的成就感。

遊戲網址：https://y5.wakool.net/game/play/2000000342