焦點

綠置居 2024 攪珠出爐　即睇頭 10 個數字

Yahoo Tech HK

正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代

Yahoo奇摩遊戲Y5

撰文／Winnie 圖片／Winnie提供

哈囉～大家好呀～我是Winnie，是個平凡生活再簡單不過的上班族，每天過著上班又下班的枯燥乏味日子，只能偶爾追追劇。古裝劇很吸引我，因為我只為了迪麗熱巴追了一部古裝劇叫 《安樂傳》 。

正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供

直到一次跟朋友的聚會，偶然的機會被介紹「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個平台給我，當時朋友手中就是在玩「佈武天下」這款遊戲，平凡無奇的生活才有了不少波瀾，開啟了我的手遊之路。

正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供

不敢提的是現在小孩子國小就有手機有平板，而我學生時期還沒有平板只有電腦，手機也不像現在這麼高科技，要一直待在電腦桌前要花很多時間，需要的也不只是電腦而已，除了要買記憶體容量很大的電腦來下載遊戲。還要暢通的網路才能及時幫助隊友，走位順暢不卡卡、不延遲才能不解興致。但舉凡只要離開電腦就不能練等，不能隨時查看裝備檢視角色的等級狀態，以及隊友求救也無法能立即上線支援等等這些困擾。

廣告
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供

「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個平台，我只需要一台吃到飽的手機，就可以隨心所欲，不論何時何地何方，只要有網路都可以任意開啟遊戲練功，終於不用局限於場地玩遊戲，搭車等車通勤無聊的時候可以玩，等待的任何時候都可以玩，睡覺前躺在床上培養睡意也可以玩，完美有效運用了所有零碎的時間。只要透過奇摩帳號按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更棒的是不需要擔心佔手機記憶體容量，不需要為了遊戲買更大記憶體容量的手機，心裡吶喊手機很貴呀～或是免強自己刪除照片及影片獲得微薄的記憶體了，「Yahoo奇摩遊戲Y5」現在是網頁版的，不需要額外再下載，終於解決這令人頭痛不知道該如何是好尷尬的抉擇問題，打遊戲都變得好輕鬆好自在。

正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供

儘管我到家了想換成大螢幕用電腦或者平板享受遊戲，也只要登入YAHOO奇摩帳號，簡單的操作就可以讀取上次的儲存遊戲進度，輕輕鬆鬆轉換到各個不同設備! 而我最喜歡的是「Yahoo奇摩遊戲Y5」裡面一款穿越時光回溯從前的放置類遊戲《佈武天下》，畫風古典精美又色彩繽紛，連結到了現實中我愛看古裝劇的劇情，像安樂傳的安樂女性意識抬頭，帶領軍隊一步一步統治，女人也能為自己的家族爭一口氣，讓我們一起練等不困難不卡關。

正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供

你們應該都知道吧！什麼？不知道嗎？就是現在剛開伺服器，肯定是禮物多多獎金多多福利多多，我還幫大家探路了，有每日禮包，可以連續領30天唷！這麼多好康的事不要等到最後才知道欸，還不快跟我一起時光倒流回到三國時代玩遊戲，搞不好還會在遊戲裡遇到我呢！一起練等、交朋友、玩遊戲吧！

正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代。Winnie提供

Winnie's Instagram：https://www.instagram.com/w___i.97/

Yahoo奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！

YAHOO！奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《佈武天下》

《佈武天下》包含了養成、建築、佈陣、判案等多樣化的遊戲元素，搭配上玲琅滿目的三國武將，多樣化的遊戲內容與詳細的系統教學，各種武將的搭配與站位會很直接的影響戰局的輸贏，在輕鬆遊玩之餘又有小小的挑戰性，許多資源都能用放置就能取得或升級，不需花大把的時間也能提升自己的武將與壯大城池，輕鬆就能享受當領主的成就感。

遊戲網址：https://y5.wakool.net/game/play/2000000342

其他人也在看

Samsung M8 智能顯示器勁觸底價！HK$3,890 享 Netflix、YouTube 一鍵串流｜Amazon Prime Day 優惠 2025

Samsung M8 智能顯示器勁觸底價！HK$3,890 享 Netflix、YouTube 一鍵串流｜Amazon Prime Day 優惠 2025

隨著越來越多人選擇 Work from Home，擁有一個舒適且高效的工作環境變得至關重要。Samsung M8 的出色顯示效果和智能功能，無論是視頻會議還是享受電影和音樂，都完美滿足了在家工作及娛樂的需求。目前這款顯示器正在 Amazon 上以歷史低價促銷，僅 US$500 即可入手。

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
深圳西餐2025〡深圳西餐推介10間！特色小酒館/浪漫高級fine dining/黑珍珠二鑽扒房

深圳西餐2025〡深圳西餐推介10間！特色小酒館/浪漫高級fine dining/黑珍珠二鑽扒房

深圳西餐有什麼好推介？提起深圳美食、通常離不開吃片皮鴨、火鍋等特色美食，但是想和另一半共渡浪漫時刻，充滿情調的西餐廳是不二之選。Yahoo Food精選深圳10間特色西餐，當中囊括浪漫扒房、特色小酒館、高級fine dining等餐廳選擇，馬上看看內文有哪些西餐廳推介！

Yahoo Food ・ 1 天前
Tesla 針對 7,500 美元電動車稅收抵免損失採取首步行動

Tesla 針對 7,500 美元電動車稅收抵免損失採取首步行動

Tesla 最近採取行動，以應對 $7,500 的電動車稅收抵免的損失，推出了一項 $6,500 的租賃抵免， […]

TechRitual ・ 16 小時前
Zap Energy 核聚變測試平台在等離子體射擊中創下內部紀錄

Zap Energy 核聚變測試平台在等離子體射擊中創下內部紀錄

美國的 Zap Energy 最近發佈了其 Century 工程測試平台的新運行結果。該系統在運行過程中進行了 […]

TechRitual ・ 15 小時前
Honor 開設 Alpha 全球旗艦店

Honor 開設 Alpha 全球旗艦店

Honor 今日在中國深圳開設了其 Alpha 全球旗艦店。該店定位為「AI 智能生活創新中心」，是 Hono […]

TechRitual ・ 1 天前
古埃及警衛或許利用骨哨來防止盜墓者

古埃及警衛或許利用骨哨來防止盜墓者

在埃及第十八王朝的城市阿肯那頓（今阿瑪爾納）發現了一個3300年的牛骨哨子，這一發現為古埃及的日常生活提供了新 […]

TechRitual ・ 15 小時前
Anthropic 發佈 Claude Sonnet 4.5：寫程式、代理、安全性全面提升

Anthropic 發佈 Claude Sonnet 4.5：寫程式、代理、安全性全面提升

Anthropic 正式發佈 Claude Sonnet 4.5，它號稱最強程式編寫模型，能連續 30 小時自主編寫超過 10,000 行程式碼。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Neuralink 首位人類患者分享重獲自我獨立之旅

Neuralink 首位人類患者分享重獲自我獨立之旅

在成為第一位接受 Neuralink 大腦電腦介面的患者不到兩年的時間，Noland Arbaugh 的生活已 […]

TechRitual ・ 1 天前
滑鼠也有 liquid glass 和互動感？Logitech MX Master 4 全新登場

滑鼠也有 liquid glass 和互動感？Logitech MX Master 4 全新登場

全新 Logitech MX Master 4 加入了觸感回饋，會懂得在用戶進行操作時主動發出提示；在維持舒適握感之餘，MX Master 4 優化了按鍵佈局，甚至左、右鍵的前沿有著霧面玻璃般的透明感，與全新 macOS Tahoe 26 的 liquid glass 主題有所呼應。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
WhatsApp 終於支援 Live Photo！Meta AI 可用於製作對話主題、背景

WhatsApp 終於支援 Live Photo！Meta AI 可用於製作對話主題、背景

WhatsApp 今日終於補上了一項用家期待已久的功能，Live Photo 和 Motion Photo 現已分別可在 iOS 和 Android 裝置上使用。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Unitree 人形機器人遭 Bluetooth 漏洞攻擊

Unitree 人形機器人遭 Bluetooth 漏洞攻擊

安全研究人員發現了 Unitree Robotics 的人形和四足機器人中存在一個關鍵的安全漏洞。2025 年 […]

TechRitual ・ 20 小時前
以面部線索解讀小鼠心智的機器學習技術

以面部線索解讀小鼠心智的機器學習技術

“讀心術”聽起來往往像是科幻小說中的情節，不過一項新的研究顯示，這或許只需要一段簡單的視頻。來自葡萄牙 Cha […]

TechRitual ・ 1 天前
Tesla 為全新 Model Y Performance 車主提供融資選擇

Tesla 為全新 Model Y Performance 車主提供融資選擇

Tesla 在美國正式發佈了改良版的 Model Y Performance，該車型的 0 至 60 mph […]

TechRitual ・ 1 天前
跑步手錶推薦 2025 | 備戰渣馬「衝PB」裝備行先！Garmin、Polar 邊款好？四點選購需知

跑步手錶推薦 2025 | 備戰渣馬「衝PB」裝備行先！Garmin、Polar 邊款好？四點選購需知

備戰渣馬，相信已有計劃進行訓練的打算吧！要訓練有規律同成效，一隻跑步用的運動手錶就不可缺少，而眾多款式應如何選擇？今次就為大家推介值得入手的款式。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Elon Musk 宣佈 xAI 推出「Grokipedia」作為 Wikipedia 替代方案

Elon Musk 宣佈 xAI 推出「Grokipedia」作為 Wikipedia 替代方案

Elon Musk 最近表示，他的人工智能初創公司 xAI 正在開發一個名為「Grokipedia」的知識平台 […]

TechRitual ・ 1 天前
M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM

M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM

疑似 M5 iPad Pro 的實機動手玩影片今天突然出現在了 YouTube 上，新機的外觀似乎跟 M4 iPad Pro 別無二致，但從跑分結果可以看出，即便是 256GB 的基礎款也升級了 12GB RAM。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Tesla 在美國發佈 Model Y Performance 車型

Tesla 在美國發佈 Model Y Performance 車型

Tesla 最近在美國正式發佈了全新的 Model Y Performance，這款車在續航、性能及功能上均有 […]

TechRitual ・ 1 天前
愛上就捨不得凶你！4大星座男戀愛中「寵溺模式」全開，遇上請珍惜

愛上就捨不得凶你！4大星座男戀愛中「寵溺模式」全開，遇上請珍惜

真正愛上一個人，很多男生會自動切換「不忍心對你凶」的模式，用細節表達溫柔。十二星座中，有四個星座男的寵溺力爆表，遇上請好好珍惜！

姊妹淘 ・ 23 小時前
香港秋季電子產品展 2025：機械人、機械狗再加人工智能

香港秋季電子產品展 2025：機械人、機械狗再加人工智能

由香港貿易發展局（HKTDC）主辦的第45屆香港秋季電子產品展及第28屆國際電子組件及生產技術展，將於2025年10月13日至16日在香港會議展覽中心舉行 。本屆展會預計將匯聚來自20個國家和地區的超過3,200家展商 ，重點展示人工智能（AI）和機械人技術的最新發展與應用，鞏固香港作為全球創新科技採購中心的地位。本屆秋電展緊貼科技趨勢，設有多個焦點展區，其中以AI及機械人技術最為矚目 。

TechRitual ・ 1 天前
中國神秘的高超音速測試留下不尋常的圖案煙霧

中國神秘的高超音速測試留下不尋常的圖案煙霧

在最近的一次導彈測試中，中國選擇了顯眼的黃昏時分進行發射，這一行動明顯旨在傳達某種信號，而非隱蔽進行。根據報導 […]

TechRitual ・ 15 小時前