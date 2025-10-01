綠置居 2024 攪珠出爐 即睇頭 10 個數字
正妹Winnie下班最愛啟動《佈武天下》回到三國時代
撰文／Winnie 圖片／Winnie提供
哈囉～大家好呀～我是Winnie，是個平凡生活再簡單不過的上班族，每天過著上班又下班的枯燥乏味日子，只能偶爾追追劇。古裝劇很吸引我，因為我只為了迪麗熱巴追了一部古裝劇叫 《安樂傳》 。
直到一次跟朋友的聚會，偶然的機會被介紹「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個平台給我，當時朋友手中就是在玩「佈武天下」這款遊戲，平凡無奇的生活才有了不少波瀾，開啟了我的手遊之路。
不敢提的是現在小孩子國小就有手機有平板，而我學生時期還沒有平板只有電腦，手機也不像現在這麼高科技，要一直待在電腦桌前要花很多時間，需要的也不只是電腦而已，除了要買記憶體容量很大的電腦來下載遊戲。還要暢通的網路才能及時幫助隊友，走位順暢不卡卡、不延遲才能不解興致。但舉凡只要離開電腦就不能練等，不能隨時查看裝備檢視角色的等級狀態，以及隊友求救也無法能立即上線支援等等這些困擾。
「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個平台，我只需要一台吃到飽的手機，就可以隨心所欲，不論何時何地何方，只要有網路都可以任意開啟遊戲練功，終於不用局限於場地玩遊戲，搭車等車通勤無聊的時候可以玩，等待的任何時候都可以玩，睡覺前躺在床上培養睡意也可以玩，完美有效運用了所有零碎的時間。只要透過奇摩帳號按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更棒的是不需要擔心佔手機記憶體容量，不需要為了遊戲買更大記憶體容量的手機，心裡吶喊手機很貴呀～或是免強自己刪除照片及影片獲得微薄的記憶體了，「Yahoo奇摩遊戲Y5」現在是網頁版的，不需要額外再下載，終於解決這令人頭痛不知道該如何是好尷尬的抉擇問題，打遊戲都變得好輕鬆好自在。
儘管我到家了想換成大螢幕用電腦或者平板享受遊戲，也只要登入YAHOO奇摩帳號，簡單的操作就可以讀取上次的儲存遊戲進度，輕輕鬆鬆轉換到各個不同設備! 而我最喜歡的是「Yahoo奇摩遊戲Y5」裡面一款穿越時光回溯從前的放置類遊戲《佈武天下》，畫風古典精美又色彩繽紛，連結到了現實中我愛看古裝劇的劇情，像安樂傳的安樂女性意識抬頭，帶領軍隊一步一步統治，女人也能為自己的家族爭一口氣，讓我們一起練等不困難不卡關。
你們應該都知道吧！什麼？不知道嗎？就是現在剛開伺服器，肯定是禮物多多獎金多多福利多多，我還幫大家探路了，有每日禮包，可以連續領30天唷！這麼多好康的事不要等到最後才知道欸，還不快跟我一起時光倒流回到三國時代玩遊戲，搞不好還會在遊戲裡遇到我呢！一起練等、交朋友、玩遊戲吧！
Winnie's Instagram：https://www.instagram.com/w___i.97/
Yahoo奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩
最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！
YAHOO！奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/
遊戲名稱：《佈武天下》
《佈武天下》包含了養成、建築、佈陣、判案等多樣化的遊戲元素，搭配上玲琅滿目的三國武將，多樣化的遊戲內容與詳細的系統教學，各種武將的搭配與站位會很直接的影響戰局的輸贏，在輕鬆遊玩之餘又有小小的挑戰性，許多資源都能用放置就能取得或升級，不需花大把的時間也能提升自己的武將與壯大城池，輕鬆就能享受當領主的成就感。
其他人也在看
Samsung M8 智能顯示器勁觸底價！HK$3,890 享 Netflix、YouTube 一鍵串流｜Amazon Prime Day 優惠 2025
隨著越來越多人選擇 Work from Home，擁有一個舒適且高效的工作環境變得至關重要。Samsung M8 的出色顯示效果和智能功能，無論是視頻會議還是享受電影和音樂，都完美滿足了在家工作及娛樂的需求。目前這款顯示器正在 Amazon 上以歷史低價促銷，僅 US$500 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
深圳西餐2025〡深圳西餐推介10間！特色小酒館/浪漫高級fine dining/黑珍珠二鑽扒房
深圳西餐有什麼好推介？提起深圳美食、通常離不開吃片皮鴨、火鍋等特色美食，但是想和另一半共渡浪漫時刻，充滿情調的西餐廳是不二之選。Yahoo Food精選深圳10間特色西餐，當中囊括浪漫扒房、特色小酒館、高級fine dining等餐廳選擇，馬上看看內文有哪些西餐廳推介！Yahoo Food ・ 1 天前
Tesla 針對 7,500 美元電動車稅收抵免損失採取首步行動
Tesla 最近採取行動，以應對 $7,500 的電動車稅收抵免的損失，推出了一項 $6,500 的租賃抵免， […]TechRitual ・ 16 小時前
Zap Energy 核聚變測試平台在等離子體射擊中創下內部紀錄
美國的 Zap Energy 最近發佈了其 Century 工程測試平台的新運行結果。該系統在運行過程中進行了 […]TechRitual ・ 15 小時前
Honor 開設 Alpha 全球旗艦店
Honor 今日在中國深圳開設了其 Alpha 全球旗艦店。該店定位為「AI 智能生活創新中心」，是 Hono […]TechRitual ・ 1 天前
古埃及警衛或許利用骨哨來防止盜墓者
在埃及第十八王朝的城市阿肯那頓（今阿瑪爾納）發現了一個3300年的牛骨哨子，這一發現為古埃及的日常生活提供了新 […]TechRitual ・ 15 小時前
Anthropic 發佈 Claude Sonnet 4.5：寫程式、代理、安全性全面提升
Anthropic 正式發佈 Claude Sonnet 4.5，它號稱最強程式編寫模型，能連續 30 小時自主編寫超過 10,000 行程式碼。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Neuralink 首位人類患者分享重獲自我獨立之旅
在成為第一位接受 Neuralink 大腦電腦介面的患者不到兩年的時間，Noland Arbaugh 的生活已 […]TechRitual ・ 1 天前
滑鼠也有 liquid glass 和互動感？Logitech MX Master 4 全新登場
全新 Logitech MX Master 4 加入了觸感回饋，會懂得在用戶進行操作時主動發出提示；在維持舒適握感之餘，MX Master 4 優化了按鍵佈局，甚至左、右鍵的前沿有著霧面玻璃般的透明感，與全新 macOS Tahoe 26 的 liquid glass 主題有所呼應。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
WhatsApp 終於支援 Live Photo！Meta AI 可用於製作對話主題、背景
WhatsApp 今日終於補上了一項用家期待已久的功能，Live Photo 和 Motion Photo 現已分別可在 iOS 和 Android 裝置上使用。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Unitree 人形機器人遭 Bluetooth 漏洞攻擊
安全研究人員發現了 Unitree Robotics 的人形和四足機器人中存在一個關鍵的安全漏洞。2025 年 […]TechRitual ・ 20 小時前
以面部線索解讀小鼠心智的機器學習技術
“讀心術”聽起來往往像是科幻小說中的情節，不過一項新的研究顯示，這或許只需要一段簡單的視頻。來自葡萄牙 Cha […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla 為全新 Model Y Performance 車主提供融資選擇
Tesla 在美國正式發佈了改良版的 Model Y Performance，該車型的 0 至 60 mph […]TechRitual ・ 1 天前
跑步手錶推薦 2025 | 備戰渣馬「衝PB」裝備行先！Garmin、Polar 邊款好？四點選購需知
備戰渣馬，相信已有計劃進行訓練的打算吧！要訓練有規律同成效，一隻跑步用的運動手錶就不可缺少，而眾多款式應如何選擇？今次就為大家推介值得入手的款式。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Elon Musk 宣佈 xAI 推出「Grokipedia」作為 Wikipedia 替代方案
Elon Musk 最近表示，他的人工智能初創公司 xAI 正在開發一個名為「Grokipedia」的知識平台 […]TechRitual ・ 1 天前
M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM
疑似 M5 iPad Pro 的實機動手玩影片今天突然出現在了 YouTube 上，新機的外觀似乎跟 M4 iPad Pro 別無二致，但從跑分結果可以看出，即便是 256GB 的基礎款也升級了 12GB RAM。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Tesla 在美國發佈 Model Y Performance 車型
Tesla 最近在美國正式發佈了全新的 Model Y Performance，這款車在續航、性能及功能上均有 […]TechRitual ・ 1 天前
愛上就捨不得凶你！4大星座男戀愛中「寵溺模式」全開，遇上請珍惜
真正愛上一個人，很多男生會自動切換「不忍心對你凶」的模式，用細節表達溫柔。十二星座中，有四個星座男的寵溺力爆表，遇上請好好珍惜！姊妹淘 ・ 23 小時前
香港秋季電子產品展 2025：機械人、機械狗再加人工智能
由香港貿易發展局（HKTDC）主辦的第45屆香港秋季電子產品展及第28屆國際電子組件及生產技術展，將於2025年10月13日至16日在香港會議展覽中心舉行 。本屆展會預計將匯聚來自20個國家和地區的超過3,200家展商 ，重點展示人工智能（AI）和機械人技術的最新發展與應用，鞏固香港作為全球創新科技採購中心的地位。本屆秋電展緊貼科技趨勢，設有多個焦點展區，其中以AI及機械人技術最為矚目 。TechRitual ・ 1 天前
中國神秘的高超音速測試留下不尋常的圖案煙霧
在最近的一次導彈測試中，中國選擇了顯眼的黃昏時分進行發射，這一行動明顯旨在傳達某種信號，而非隱蔽進行。根據報導 […]TechRitual ・ 15 小時前