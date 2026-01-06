跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
正式告別 WD 時代！Sandisk SSD 全面換新：Optimus 系列正式登場，分拆後WD Black、WD Blue 等品牌大重整｜CES 2026
WD_BLACK 與 WD Blue 正式易名！Sandisk 獨立後首發 Optimus 系列 SSD，教你按效能選購最新儲存方案。
隨著 Western Digital (WD) 正式完成將 Flash 快閃記憶體業務分拆，Sandisk 現已作為獨立公司營運。在 CES 2026 上，Sandisk 踏出品牌重整的最關鍵一步：宣佈推出全新內置 SSD 品牌 —— SANDISK Optimus，這標誌著以往大家熟悉的 WD_BLACK 與 WD Blue 等產品，將正式收歸 Sandisk 品牌旗下並進行統一命名。
從「分家」到「統一」：為何要改名？
自從母公司宣佈分拆計畫後，如何區分「硬碟 (HDD) 業務」與「快閃記憶體 (Flash) 業務」成為品牌重心。原本掛載於 Western Digital 品牌下的 WD_BLACK、WD Blue 與 WD Green 等產品線，其核心技術均來自 Sandisk 的快閃記憶體研發。為了建立獨立且清晰的品牌形象，Sandisk 決定將內置 SSD 產品全面冠以 SANDISK Optimus 之名，讓用家在選購時能一眼認出這屬於分拆後的 Sandisk 專業儲存產品。
SANDISK Optimus 三大產品線解構
這次更名不只是換個商標，更是將產品定位更直接地與使用需求掛鉤：
SANDISK Optimus 系列（原 WD Blue）： 專為內容創作者與日常運算設計，新產品 SANDISK Optimus 5100 NVMe 延續了 WD Blue SN5100 系列的高可靠性，是主流用家的升級首選。
SANDISK Optimus GX 系列（原 WD_BLACK）： 鎖定遊戲玩家，強調極速讀取與低延遲。首發 SANDISK Optimus GX 7100 NVMe 繼承了原 WD_BLACK SN7100 的強大性能，確保 3A 大作載入神速。
SANDISK Optimus GX PRO 系列（原高階 WD_BLACK）： 旗艦級 SANDISK Optimus GX PRO 850X（PCIe 4）和 SANDISK Optimus GX PRO 8100（PCIe 5）NVMe 針對 AI PC、數據科學與專業工作站。利用 Sandisk 最頂尖的快閃記憶體技術，滿足處理 AI 運算時的海量數據讀寫需求。
延續領先技術，加速 AI 應用
雖然品牌名稱發生變動，但 Sandisk 表示其技術底蘊不變。特別是在 AI PC 盛行的 2026 年，Sandisk 持續優化其快閃記憶體結構，並推出開源工具如 SPRandom，將 32TB 大容量 SSD 的測試預處理時間由 160 小時大幅縮短至約 6 小時，體現了「分家」後更專注於快閃記憶體創新。
對於香港用家而言，這次品牌重整意味著日後於各大電腦商場購買 SSD 時，包裝將由原本的「WD」Logo 轉變為全新的「SANDISK Optimus」設計。這標誌著 Sandisk 正式開啟獨立運作的新篇章，舊有型號將逐步完成交替。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 小時前
方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女
天王郭富城與太太方媛近日再度成為話題。38歲的方媛抱著剛出生的三女兒入鏡，神情溫柔，面對鏡頭毫不掩飾對孩子的疼愛。她在跟網友互動時笑說，小女兒「比自己漂亮」，也回應網友關於是否會偏心的提問，表示對三個孩子「每一個都是100分的愛」。姊妹淘 ・ 49 分鐘前
霍啟仁新婚太太公開婚禮現場照 玉龍山下許盟誓：我們未來同樣廣闊
霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三名兒子，分別是霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），三子均各有所成，而孻仔霍啟仁作風低調，與泰國籍女友Namfon拍拖多時，前年5月霍啟仁求婚後，去年11月在雲南玉龍雪山舉行婚禮。日前新婚人妻Namfon在社交平台分享婚禮現場照，可見一對新人對着玉龍山許下廝守終身的盟誓，天闊地廣，場面簡單而浪漫。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度
《尋秦記》電影版成為近日熱話，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。除咗古天樂飾演嘅項少龍備受注目，滕麗名再以當年「善柔姑娘」亮相大銀幕，唔少網民都大讚即將奔5嘅滕麗名保養得宣，稱之為凍齡女神。日前，滕麗名於社交平台分享2019年拍攝電影版《尋秦記》時受傷坐輪椅嘅片段，意外令TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》拍檔陳浚霆（Andrew）成為眾矢之的。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
廣華醫院直擊｜下午起患者幾乎坐滿急症室 傍晚次緊急和非緊急病人最長要等10小時
【Now新聞台】公立醫院急症室緊急次緊急及非緊急病人診金加至400元後，有醫院的預計輪候時間一度高達10個半小時。本台記者梁潔瀅傍晚6時許身處廣華醫院，急症室自下午起輪候人數明顯增多，幾乎坐滿整個急症室，目前情況已有所改善，約有20多個病人仍在輪候，多為喉嚨和腸胃不適患者，不過次緊急和非緊急輪候時間最長仍需10小時。 #要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」
provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？
當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
陳曉華奪萬千星輝「最佳衣著」，緊緻腹肌超亮眼！「虐腹式」馬甲線練成大法，站立式、不用工具在家練習瘦腰運動
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，今年不少明星都穿得很漂亮，有大騷美背與心口，而陳曉華就穿起黑色長袖晚裝，肩與腰線特別剪裁令她展現香肩以及緊緻馬甲線，身形fit爆，也讓她贏得今年的「最佳衣著」大獎！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動 華專家預測頻落空惹議
【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。on.cc 東網 ・ 1 天前
英超話題 ｜阿摩廉炒魷 《鏡報》：華舒福重返曼聯現生機
曼聯解僱阿摩廉後，引發不少問題，英國《鏡報》更指今季外借到巴塞的華舒福，提供一條重返奧脫福的道路。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
深夜腳步聲逼近真相將現！ 女首相挑戰亡靈宅邸藏玄機！
說到日本政壇的新鮮事，最近最吸睛的莫過於新上任的首相高市早苗了。她不但是日本史上首位女首相，還大膽地打包行李，搬進了那個傳聞中「鬧鬼」的首相官邸。 想像一下，從舒適的議員宿舍換到一個充滿歷史故事的地方，聽起來就像一部輕鬆的冒險電影，對吧？高市自己也在社群上分享，說到目前為止，一切平靜，沒什麼靈異驚喜跳出來打招呼。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭
尋晚《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角，佢地話係首次同台擔任頒獎嘉賓。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本島根縣東部 6.2 級地震 震源深度 10 公里 最大震度 5 強｜Yahoo
日本島根縣東部在本港時間今早 9 時 18 分，發生黎克特制 6.2 級地震，震源深度 10 公里，屬於淺層地震。鳥取縣和島根縣震感強烈，其中鳥取縣境港市、鳥取日野町、江府町；島根縣松江市、安來市均錄得最大震度為「5 強」。至於鳥取縣主要城市米子亦錄得最大震度為「5 弱」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
全球車廠市值排名大洗牌 小米反超比亞迪躋身前三 保時捷跌出前十
最新數據顯示，全球車廠市值格局迎來重大調整，截至 2025 年 12 月 31 日收盤，特斯拉、豐田、小米、比亞迪包辦前四席位，其中小米以 1314.9 億美元市值超越比亞迪的 1302.3 億美元，躍居全球第三，成為首個躋身全球前三的中國新勢力車廠。這一變化標誌著資本對中國智慧電動轉型的深度認可，也反映出產業競爭邏輯的深刻變化。鉅亨網 ・ 9 小時前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 1 天前
英超 ｜《衛報》爆料 車路士報價1.6億歐元搶雲尼素斯
根據英國《衛報》報道，車路士正計劃向皇家馬德里提出一份高達 1.6 億歐元的報價，目標收購雲尼素斯。皇馬現時面臨抉擇：是把握時機出售，還是冒險日後人財兩失。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭
日本是台灣人最愛去的旅遊目的地之一，許多人也已開始規劃明年的日本行程。然而，一名網友近日在社群平台發出警告，提醒旅客務必避開明年４月底的東京行程，否則可能面臨天價住宿費。原因在於該時段將有３組韓國知名食尚玩家 ・ 1 天前