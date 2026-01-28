正檢視電話智能卡實名登記制 當局料今年內提交修例建議

【on.cc東網專訊】為打擊電訊詐騙，政府在2023年實施「電話卡實名登記制」，所有在本地發出及使用的電話卡均須於啟用前，完成實名登記。

商務及經濟發展局局長丘應樺今日(28日)在立法會資訊科技及廣播事務委員會舉行政策簡報會表示，政府正全面檢視實名登記制的整體運作，及從不同角度，強化打擊電話詐騙的措施，包括降低個人用戶可登記電話儲值卡的數量上限，以及訂立新罪行，打擊不當使用已登記的電話卡的行為；政府正檢視所收集的意見，擬定立法建議，預期今年內諮詢立法會，並向立法會提交相關法例修訂建議。

丘應樺又指通訊局已於去年10月推出使用無人駕駛飛機系統專用頻譜發牌制度，低空經濟「監管沙盒」試點項目的參與機構可申請無人機專用牌照。專用頻譜可為無人駕駛飛機系統活動提供額外通訊頻道，有助安全有效運作。

