該怎麼正確穿浴衣？和服品牌店長教你穿出正統浴衣小技巧＆豆知識

日本最有名的傳統服飾就是和服，而浴衣則是夏天時，在日本街頭常見的服飾！尤其許多觀光客到日本旅遊時，一定要租借和服、浴衣拍拍照才過癮阿～

不過實際上，和服跟浴衣哪裡不一樣？穿浴衣時候又有什麼小細節要注意？小編這次帶你到和服品牌「ふりふ（Furifu）」實體店，請教店長相關小密技！除了浴衣的豆知識外，還有觀光客們在體驗穿浴衣時，可能會遇到的問題或煩惱都一併說明清楚，這樣下次去日本旅遊時，就可以穿上浴衣，放心地拍下美照囉！

採訪協助店鋪－和服品牌「Furifu」

廣告 廣告

官方網站品牌形象照

官方網站品牌形象照

「ふりふ（Furifu）」是由已有90年歷史的老字號和服品牌「株式会社三松」，創立的品牌。以兼具復古與現代時尚感的和服＆浴衣為主打，並且也有推出結合了日式元素的一般服裝、飾品、雜貨等，不失傳統又帶點新穎的風格深受年輕人喜愛。

旗下商品使用在其他和服公司看不到的獨家原創布料來製作，堅守傳統德同時又保持獨特性，很多圖案或紋樣都十分吸引目光。還有結合現代服裝設計與需求的新式和服，是許多年輕人以及喜歡新潮特色服裝的人的愛好品牌。

ふりふ（Furifu）官方網站

說明浴衣小知識的「Furifu」川崎店長中井川小姐

這次負責解說浴衣相關知識的是「Furifu」川崎店的店長，中井川小姐。過去中井川小姐曾在親戚的和服店工作、開設書法教室，從小就開始學習和太鼓，對於日本傳統文化非常熟悉。

中井川小姐說：「我從以前就對日本文化很有興趣，其中非常喜歡的就是和服了，大學時也在民族衣裝課程中，學了許多和服相關知識。如果能讓觀光客更加認識和服與日本文化、更能享受穿和服的樂趣那就太棒啦！」

連日本人也不知道！浴衣的起源＆與和服的差異

浴衣最一開始是什麼場合穿的呢？

中井川小姐：「浴衣最初是人們入浴時穿的貼身衣物，在日本平安時代（西元9～12世紀）時，入浴洗澡並不是泡澡，而是用蒸氣讓自己流汗，再把肌膚上的污垢給擦拭掉，有點類似現在的桑拿浴的概念。當時會穿上衣服以避免肌膚被熱蒸氣燙傷，浴衣便由此而生。

而因為浴衣會直接觸碰到肌膚，所以都會使用比較好的布料來製作，又因為很能吸汗，所以漸漸地有越來越多人會當作居家睡衣來穿著。」

「之後伴隨著錢湯開始普及民間，浴衣也漸漸地從居家服變成了外出服。至於像如今這樣有各種顏色與花紋，則是直到歌舞伎演員也會穿著浴衣外出後才開始流行的。」

―和服和浴衣差別在哪裡？

中井川小姐：「雖然大家都會把『和服（着物）』和『浴衣』分開講，但其實浴衣算是和服的一種。和服一般有幾種分類，像是最常見的『黑紋付』、成人式穿的『振袖』、日常穿的『小紋』等等。而浴衣和和服主要的差別，是在於浴衣是用一張平織布做成的夏季和服，布料比較薄，但一般的和服通常會有兩層布料，感覺會比較厚重些。」

浴衣的正確穿法＆穿著場合

在現代，浴衣通常是什麼時候才會拿出來穿的呢？

中井川小姐說明：「通常是夏季煙火大會或祭典才穿，畢竟和服對大多數人來說並不是日常生活會穿的服裝，所有很多日本人都覺得『浴衣是夏季特殊活動時穿的服裝』，大部分人一年之內除了浴衣之外，不太會有機會穿到和服。而日本以前就有在夏天放煙火的『花火文化』，穿浴衣去看煙火便是日本夏季最應景的畫面，此外現在也經常看見旅館準備浴衣給顧客當作睡衣喔！」

無論年齡、性別都能穿浴衣嗎？

中井川小姐：「當然！特別是近幾年很流行在社群Po文曬照，所以有很多年輕人都為了發文Po照而穿浴衣的，畢竟和服穿起來漂亮又吸睛，一穿上整個氣質都不一樣了。前陣子流行女孩子穿浴衣、男孩子穿西服這種組合搭配，不過最近也開始流行情侶一起穿浴衣了，在流行雜誌上也越來越常看到浴衣約會主題專欄呢。」

―浴衣（和服）的衣襟為何是左上右下？

中井川小姐解釋：「這是從過去就一直保留至今的穿法，至於理由也是眾說紛紜，最常聽到的說法就是這樣對右撇子比較方便。以前人們會把和服的裏側當作是口袋，放一些錢包或是重要物品，而大多數人都是右撇子，左上右下的話用右手拿東西會比較順，所以衣襟才會是左上右下。而右上左下則是給亡者的穿法，可要小心別穿反啦。」

適合穿浴衣的時節＆圖樣挑選建議

一年之中只有固定時期才會穿浴衣？

中井川小姐：「是的，浴衣是只有一層布料的和服，一年之中主要是在6月初夏～9月初秋時穿著，其他時候基本上都是穿有縫上內裏的雙層布料和服『袷』為主。也許有人會想為何要這樣細分，但其實和我們會分夏服、冬服是一樣道理的，且日本人從以前開始就很注重四季變化，自然習慣隨著季節氣候來改變服裝囉。」

中井川小姐繼續說：「不過如今日本的氣候已經和過去有所差異，現在有時6月或9月的就已經很熱了，所以也不用太拘謹一定要等完全進入夏天才能穿。而浴衣也只要在裡面再穿一件稱作『長襦袢』的貼身內裏，就可以當作是夏天的和服穿著，像Furifu的浴衣無論是圖案、質料都很有和服的感覺，這樣觀光客就算想在夏天穿和服，也不用擔心會太熱不舒服，想穿什麼就能穿喲！」

男性和女性的浴衣有什麼不一樣？

中井川小姐：「如果要論衣服本身差異的話，最明顯的就是長度的差別，再來就是穿法的不同。男性的浴衣基本上是直接穿就可以了，不必調節長度。女性浴衣則會將腰部的布料折起，以調節下擺長度，因此女性的浴衣通常會比較長一些。另外像是腋下部分的開洞大小等等，兩種浴衣的構造也會有些不一樣，此外搭配的腰帶寬度也不同，男性的比較細，女性的比較寬。」

浴衣和甚平有什麼不一樣？

中井川小姐：「『甚平』是上下分開的休閒和服，現在也常可以看見穿浴衣的女孩子身邊有穿著甚平的男性。這種衣服本來是小孩和男性的居家服，原本是不會穿著外出的，所以會推薦男性外出還是穿浴衣會比較好喲。」

觀光客穿著浴衣上街也沒關係嗎？

中井川小姐說：「倒不如說請一定要試試看呢！雖然對觀光客來說，穿著和服要正座、雙腳無法張太開之類的會有點不方便，但還是很希望大家也能體驗一下，並好好享受穿和服的感覺。」

挑選浴衣圖案時，該以什麼為基準呢？

中井川小姐：「最重要的就是選自己喜歡的圖案囉，而且很不可思議的是，平常不會選的圖案、顏色如果出現在和服上，反而會很適合。就是這樣才能夠展現出與平常不同的自己，但如果想選一些保守的圖案當然也沒有問題。而如果來Furifu體驗和服的話，猶豫不決時工作人員也會幫忙給予意見，非常推薦參考專家的建議來搭配挑選哦。」

最近流行的浴衣圖案有哪些？

中井川小姐：「雖然不像一般時裝那樣會有流行趨勢，不過像是山茶花（樁）這種很有日本感覺的花朵、圖案都很受歡迎。如果是想要在社群Po美照，那穿一些顏色鮮豔亮麗的款式看起來會更亮眼哦。」

中井川小姐繼續說：「雖然和服也有按不同時節適合不同的元素，像夏天的和服常有繡球花，冬天則是山茶花等等，不過基本上不用太在意這些，照平常挑衣服的感覺來選就可以了。浴衣搭上其它小配件之後給人的感覺也會不一樣，十分有趣哦。」

想把浴衣穿得漂亮一定要知道的5大重點！

能有機會體驗穿浴衣，那當然是要穿得漂亮、舒適、又合乎禮儀囉！因此接下來要來說明5個穿浴衣必須注意的重點。

①浴衣下面記得要穿襯衣防走光

首先這點非常重要，那就是在穿浴衣的時候，記得要在裡面穿一件坦克背心或是低領T-Shirt之類的襯衣，不然要是只穿內衣就穿上浴衣的話，萬一衣襟不小心鬆開了，可是會不小心走光的哦！而穿在裡面的襯衣記得要挑選吸汗材質，會比較舒服。

②維持小步走路的步伐

穿浴衣時走路步伐要比平常再小一些，就像是在走小碎步這樣。如果按照平常習慣大步大步走的話，浴衣可是會漸漸鬆開歪掉的。萬一不習慣小碎步走法，那就盡量用手壓著浴衣下擺，這樣比較不會讓浴衣鬆開。此外浴衣下擺不要留太長也會比較方便行動，所以一般幫觀光客穿和服時，也都會把下擺折短一點，讓不習慣和服、浴衣的人也能輕鬆走路。

③不要把浴衣的袖子折起來

浴衣袖子的布料明顯比一般服裝還要長，有些人可能會因為熱或是不方便而想把袖子捲起來，但這很容易讓衣服歪掉，所以盡量不要把浴衣的袖子折起來會比較好。

④腰部綁繩要確實紮緊

穿浴衣的時候會用2~3條「內襯綁帶（伊達締め）」的腰部綁繩來固定浴衣，剛開始可能會覺得很緊很不舒服，但還是建議一定要確實綁緊。這樣不但能避免浴衣散開又能矯正姿勢，感覺就像是穿體態矯正衣一樣。走路時也盡量不要駝背，保持抬頭挺胸身形看起來也會比較漂亮哦。

⑤不習慣穿木屐不用勉強自己穿

很多人會為了搭配浴衣而勉強自己穿木屐，但是穿上木屐腳底板一旦流汗就很容易滑，會很難走路，所以建議不習慣穿木屐的人也不用勉強，只要穿沙灘拖鞋或涼鞋之類，方便自己走路的鞋子就可以了。

穿木屐時建議可以穿上蕾絲設計的足袋（穿木屐專用的分趾襪），看起來時髦又有氣質。此外一些比較便宜的木屐鞋底會做得比較薄，走久了腳容易痛，所以會建議挑一些稍微有點價格的款式來穿會比較好喔。

浴衣穿法簡單圖文說明

想挑戰一個人穿浴衣雖然有點困難，一般狀況都是會請他人幫忙，不過還是可以稍微參考一下整個流程，這樣去和服租借店體驗時，也比較不會那麼無所適從哦。

①調整下擺的長度

先觀察一下自己的衣襟是否為左側在前，接著將浴衣內側（右側）部份稍微提高一點，以免穿上時右側下擺會從浴衣下方露出來，建議讓下擺的位置大概落在腳踝高度會最好。

②在腰部繫上綁繩

將綁繩綁在腰部的位置，確實綁緊。

③順平衣襟、背後部分

拉平正面的皺褶，把衣襟擺整齊，將固定綁繩夾上。

接著在胸下的位置再繫上一條綁繩。

把背後的皺褶拉平。

④在腰部將多餘布料折好、順平

女性浴衣會需要在腰際將太長的部分折起，日文稱作「着物の折り返し」。只要將腰部綁繩的上方的布料拉出來，整齊地摺好即完成。

接著直接在打折部份的上面繫上用來幫助維持衣服形狀的「內襯綁帶（伊達締め）」。

⑤綁上帶板

接著纏上「帶板」，這可以用來幫助撐住腹部。

⑥綁上腰帶

將腰帶對折，折起的長度大概是比肩膀寬度再稍微長一點即可。

將折起的腰帶放在左肩膀上，將剩下的部份纏在腰部。

纏了兩圈之後再將肩膀上的腰帶放下來往下捲。

將腰部的布料摺成蝴蝶結的樣子。

再加上剛剛從肩膀上放下來的布料束緊之後就是一個蝴蝶結了。

再把蝴蝶結從轉到背面就完成囉！

▼【Furifu】

浴衣穿法影片說明（有英語字幕）

▼【Furifu】

Furifu和服、原創浴衣腰帶綁法影片說明（有英語字幕）

浴衣必備物品＆推薦小物

除了浴衣、腰帶、木屐之外，再來幫大家整理穿浴衣時必備的道具，以及有了更加分的一些小配件。

【女性】

腰部繫帶2~3條、內襯綁帶（伊達締め）、固定綁繩（コーリンベルト）、帶板

※有準備會更好的非必備品：和服用衛生衣、和服內衣

【男性】

腰部繫帶1條

※有準備會更好的非必備品：汗衫、輕便七分休閒褲

讓浴衣更華麗的小物推薦

穿和服的樂趣就是可以搭配各式各樣的配件，除了浴衣和腰帶本身的圖案之外，還有很多能為整體加分不少的小飾品。

像這款特殊設計的腳踝綁帶木屐就很可愛又時尚，每年都是數量限定販售的人氣品。

很多人會在腰帶外面再綁上裝飾用的細繩（帯締め），而細繩飾品（帯留め）就是可以串在裝飾用的細繩上的小配件。雖然說細繩飾品和裝飾細繩都不是必要物品，但能讓整體搭配變得更獨特喔！

貓咪搭配鯖魚罐頭的設計也超可愛。

這是直接插在腰帶上的棒狀裝飾（根付け），金魚搖曳游泳的樣子看了格外透心涼。

穿浴衣時髮飾也是不可或缺的搭配要素，例如這款花卉造型就很豪華又可愛。

扇子也是浴衣的必備標配，這款貓咪設計的原創限定款摺扇超級可愛，一打開就能吸引眾人目光。

這些是每年夏天都很流行的竹籃包，形狀不易變形又好裝東西，時尚設計不管是搭浴衣還是日常服都適合。

日本哪裡可以體驗穿浴衣？

淺草、鎌倉、京都等名觀光地都有很多提供和服、浴衣租借服務的店家，不必做任何事前準備，兩手空空就能去，還能夠穿著和服到街道上散步觀光、拍拍美照。

如果想要享受更完整的浴衣體驗，或是想穿一些圖案花紋更特別的浴衣，那也可以到和服店裡去買一套。有些和服店或觀光介紹所都會有免費、付費的著裝服務，可以自備帶去請人幫忙穿著。另外大部分美容院也都會推出幫忙穿浴衣＋弄頭髮的服務，可以考慮看看。

浅草 和服&浴衣 租赁 大吉

A one building 6F, 1-33-8, Asakusa, Taitou-ku, Tokyo

淺草

03-6322-2777

穿上美美的和服、浴衣，走上日本街頭散步去吧～

過去想穿和服有許多規範和禮節需要注意，不過隨著時代演變，從款式到圖案也都變得更加現代化。在體驗日本傳統文化美好的同時，也能享受搭配服裝的樂趣，下次到日本觀光時，就去租借一套和服、浴衣穿看看吧！

【採訪店舗】

Furifu川崎店

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26−1 アトレ川崎2階

044-222-1555

營業時間：10:00~21:00

店休日：依設施公告為準

▼你還會有興趣

▶換上和服漫遊小江戶～來場「川越」時光懷舊一日遊