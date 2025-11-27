宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序
大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。
另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原計劃下月結婚。其女友昨亦在社交平台留言，「我個superhero任務完成返左氪星啦～ 你係我既驕傲！但係對唔住，我想同大家請一個小假期 因為..我真係接受唔到我好想好想可以再拖住你隻手……」
何偉豪的友人、同袍亦紛紛在社交媒體發帖悼念，「請好好記著英雄的樣子，我們不會忘記你的，感激你為我地負(付)出所有，落更喇，好好休息bro……」並說一眾兄弟都為他感到自豪。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/正處理遇難者遺體-警-聯法醫科做辨認程序/622965?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警 濃煙席捲半空 (有片)
今日(27日)早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，驚動多人報案，住戶嘗試撲救。救援人員到場將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。 經初步調查，相信單位內有拖板短路引致火警。事件中近100人疏散至安全位置。從網上圖片及影片可見，單位內烈火熊熊，大量濃煙從窗戶冒出，消防架起雲梯並射水灌am730 ・ 1 天前
香港高層住宅發生致命火災後警方逮捕三人 竹制腳手架成調查焦點
【彭博】— 在香港一處高層住宅群發生致命火災後，當地警方以涉嫌過失殺人逮捕了一家工程公司的三名人員。該事件也重新引發了對香港在重大翻修工程中使用竹制腳手架的審查。Bloomberg ・ 1 天前
香港大火！37歲消防員何偉豪殉職 消防處官網變黑白
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，已造成至少 44 人遇難，45 人受傷，消防員何偉豪殉職。鉅亨網 ・ 21 小時前
大埔五級火災救援 | 仁濟、樂善堂、保良局、東華三院等社福機構 為災民提供經濟、殮葬、住宿及情緒支援
大埔宏福苑發生五級火警，周三（26日）下午2時51分，消息指由宏福苑宏昌閣外牆棚架開始起火，大火至今仍未熄滅，火警已造成至少增至55人死（包括一名殉職消防員）、72人傷、其中15人危殆、279人仍然失去聯絡。仁濟醫院、樂善堂、保良局、東華三院、信義會、李嘉誠基金會等多間社福機構/慈善團體為受影響家庭提供物資、餐點、經濟、殮葬、住宿、情緒諮詢、兒童托管及社工轉介等支援。 仁濟仁濟醫院董事局宣布從「仁濟緊急援助基金」中撥款港幣三百萬元，為死傷者家屬提供經濟援助，同時設立專項戶口接受捐款，盼社會各界伸出援手，一同為災民提供最實質的幫助。基金將優先用於為經濟困難的死者家屬提供援助，並會向每名遇難者家屬提供殮葬援助港幣二萬元。仁濟醫院董事局主席及團隊亦於火警發生後前往現場，向受影響居民發放包括充電寶、枕頭棉被、兒童及成人尿片、紙巾、即食麵等緊急應援物資，以解燃眉之急。仁濟六大震災救援項目及服務包括︰ 殮葬支援 情緒支援 兒童託管 長者照顧 經濟援助 物資援助【捐款辦法】網上捐款https://www.yanchai.org.hk/form_option/once轉數快仁濟醫院識別碼 812466ESDlife 生活易 ・ 17 小時前
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（ 26 日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級，事故中造成 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會在過去約 6 年推動防火宣傳和教育，相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火｜被困數小時3月大嬰兒救出 友人代報平安「感謝所有消防」
大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著宏昌閣外牆棚架迅速向上蔓延，波及多幢大廈，死亡人數增至44人。火警期間，大量住戶被困屋內，大量求救訊息在社交平台瘋傳，其中一則指宏昌閣13樓其中一單位內，有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。am730 ・ 1 天前
香港大埔惡火44人遇難 外牆防護網疑未達標
香港警方和消防部門周四（27 日）凌晨召開記者會宣布，大埔屋邨宏福苑火災目前已造成 44 人遇難，45 人受傷，警方已拘捕 3 名涉嫌誤殺的男子。鉅亨網 ・ 23 小時前
宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火慘劇，引發公眾關注大廈圍網的安全隱患，各地區陸續湧現不同屋苑開始拆除圍網的消息，有居民剪取樣本測試燃燒，豈料「一點即着」，抗燃性欠佳。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜周大福捐2000萬元支援受影響居民
大埔宏福苑五級火｜周大福集團表示，與社會各界深表關切與哀痛，宣佈捐出2000萬元，為受火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關。 在火災發生後，周大福集團昨日迅速動員旗下企業，為受災居民提供臨時住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援。此外，集團亦將展開內部員工募捐行動，與社會同心，共同支援宏福苑居民重建家園。周大福集團特別向消防員、前線及後援救災人員，以及醫護團隊致以崇高的敬意。集團將持續關注事態發展，旗下各企業的義工隊隨時候命，全力配合政府提供適切的後續支援。Fortune Insight ・ 22 小時前
德勤中國為大埔宏福苑火災捐100萬港元助力救援復原
德勤中國對昨日大埔宏福苑火災造成的多人傷亡深感悲痛,對所有受災人士致以慰問,衷心祈願所有傷者早日康復,受災人士早日渡過難關。為及時為受影響人士提供支援,德勤中國宣布首筆捐款100萬港元,用於受災人士的即時生活救助及後續復原相關支持。與此同時,德勤中國已準備就緒,將全力配合政府,根據社區實際需求,投入各項支援工作。作為扎根香港、與社會共榮共生的專業服務機構,德勤中國期望與專業服務及香港社會各界繼續同心攜手、團結協作,匯聚各方力量,同心協力,共克時艱。「我們向所有逆行衝鋒的消防員及前線救援人員致以最崇高的敬意,並將持續調動自身專業資源與力量,積極參與社區後續復元與重建工作,與香港社會共渡此次難關。」 (BC)infocast ・ 13 小時前
海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手
1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
李家超：已要求即時安排巡查全港所有正維修大廈 艱難時刻須堅強面對
行政長官李家超在社交網頁表示，他在今早召開跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全面跟進大埔火災的應對工作，並聽取全體司局長匯報其範疇下的跟進工作和最新進展。 他指出，政府將繼續全力撲滅火災、救援被困居民及治理傷者，同時全力展開善後支援，為死者家屬、傷者及受影響居民提供援助。政府會全力為受影響家庭提供臨時住宿，並已安排足夠社工，為各個受影響家庭及有需要人士提供適切支援，並會盡快安排提供財政援助，跟進相關善後安排。另外，政府已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。 李家超向所有不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員致謝。他又提到有消防員不幸殉職，是本港巨大損失，政府將全力支援因公殉職同事的家人，以及受傷同事和他們的家人，並提供一切所需協助。 李家超表示，本港正經歷這場集體傷痛，在這艱難時刻，更須堅強面對，共渡時艱。政府將竭盡所能提供支援和協助，社會各界亦展示無私的互助精神，無論是義載接送還是捐贈，處處彰顯人性的光輝。政府會與所有香港人團結一致，眾志成城，深信必定能夠攜手渡過難關。(wl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.coAASTOCKS ・ 20 小時前
恒隆撥款1100萬港元成立「大埔宏福苑火災賑災基金」
對於大埔宏福苑昨日發生的嚴重火災，恒隆集團(00010.HK)及恒隆地產(00101.HK)深表哀痛與關注，並向所有受影響市民致以深切慰問。恒隆宣布撥款總額1100萬港元，成立「大埔宏福苑火災賑災基金」，提供現金及住宿支援。是次款項將用於支援受災居民的緊急生活開支及相關援助工作。此外，考慮到災民痛失家園，急需安身之所，恒隆將提供共20個、為期兩個月的康蘭居（Kornhill Apartments）單位作過渡性居所。恒隆亦藉此向連日來不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員，致以衷心感謝及崇高敬意。「我們將繼續與社會各界攜手，為社區提供適切支援，協助市民渡過難關。」 (BC)infocast ・ 14 小時前
宏福苑五級火 ｜湯怡家姐為消防員老公集氣：全部人都要平安歸隊
大埔宏福苑發生五級火，災情嚴重，消防員日以繼夜撲滅。當中藝人湯怡的姐夫亦是消防員之一，湯怡的家姐袁家寶，就在社交網分享到家屬的心聲。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
匯豐與恒生捐款3000萬元支援宏福苑火災受災居民及家庭
匯豐與恒生銀行(00011.HK)聯合宣布,捐款3000萬港元,支援大埔宏福苑火災受災居民及家庭救援及善後工作。匯豐銀行兼匯豐銀行慈善基金主席王冬勝表示,為是次受災人士深感難過並致以深切慰問,亦衷心感謝所有前線救援服務人員,包括一眾捨己為人的消防員。如此危急時刻,希望與傷者、其家人及整個社區連成一線。首要任務是與社區作夥伴緊密合作,了解當前緊急需求,並盡快救急扶危,協助災民。恒生銀行董事長鄭維新補充,對大埔的悲劇深感哀痛,並向所有受影響人士致以深切慰問。集團承諾在社區有需要時提供適切的支援,將與所有受影響人士並肩,支持社區復原。除了捐款,匯豐和恒生亦推出一系列應急措施,以支援受影響的居民,包括為無法提供有效文件的客戶提供特別安排。 (BC)infocast ・ 13 小時前