大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。

另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原計劃下月結婚。其女友昨亦在社交平台留言，「我個superhero任務完成返左氪星啦～ 你係我既驕傲！但係對唔住，我想同大家請一個小假期 因為..我真係接受唔到我好想好想可以再拖住你隻手……」

何偉豪的友人、同袍亦紛紛在社交媒體發帖悼念，「請好好記著英雄的樣子，我們不會忘記你的，感激你為我地負(付)出所有，落更喇，好好休息bro……」並說一眾兄弟都為他感到自豪。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/正處理遇難者遺體-警-聯法醫科做辨認程序/622965?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral