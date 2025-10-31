步行別跑真相熊大可愛陷阱！ 佐藤聯手熊大奈良鹿熊預告！

步行遇熊的「別跑大法」

影片開頭就直球：走在山徑或郊外，瞥見熊影，千萬別當接力賽衝刺！NHK建議，先停腳步，慢慢後退，眼睛別離開牠——像在說「哥們，我不惹你，你也別來」。距離近了？

噴防熊噴霧（辣椒素版），再緩緩撤，隨時摸得到就好。佐藤教授解釋，熊多半不想找麻煩，只是警告「滾遠點」。若牠假衝威嚇，站定別動，等牠退場再溜。

NOWnews報導，2025年日本熊襲已69傷5死，北海道知床8月登山客亡、奈良7月80歲婦曬衣抓傷，這片子來得及時。網友卻笑：「熊大coser太圓潤，誰怕誰啊？」這種萌翻警示，總讓人懷疑是熊還是吉祥物。😅

廣告 廣告

開車版「喇叭禁忌」指南

換成自駕遇熊呢？影片示範超實用：停車關窗，乖乖待裡頭，千萬別按喇叭——那聲音像在喊「來咬我啊」！熊擋路？等牠閒逛完，緩緩通過；路邊晃？低速繞開。

unwire.hk指出，這是為台灣香港遊客量身訂做，2025年熊出沒地圖紅遍北海道到東京青梅，8月20日市區目擊案層出。教授佐藤強調，熊愛翻垃圾覓食，暖化讓森林果實少，

牠們下山變常態。影片裡熊大布偶搖搖晃晃示範，網友留言：「開車遇這熊，我下車要自拍！」想想本該嚴肅的教學，變成可愛短片，這反轉誰頂得住？🚗

萬一挨爪的趴臥絕招

最壞情況：熊撲上來怎麼辦？影片教趴臉朝下，雙手護頭頸，用背包擋背，腹部貼地——即使被翻，也死守這姿勢，像烏龜縮殼。佐藤教授說，這能護要害，熊多半咬幾口就走。

Funliday報導，2025年熊害從防禦型變進食型，知床7月送報員咬死、白川鄉10月5日西班牙遊客臉傷，單月64傷。

NHK片子推廣後，Facebook熱議：「熊大辛苦，跑到山裡兼職！」有人調侃：「台灣人遇熊，直接剩不了幾隻活口。」這種嚴肅中帶萌的風格，總讓危機變成網紅梗。🐻

網友的「合照癮」大爆發

片子一po，熱議全歪樓！X和LIHKG滿是「熊大太可愛，失去危機感」「LINE熊大兼差山野，辛苦了」「遇這熊要下車合照哦」——危機教育變萌寵秀。

PTT旅遊版網友po：「日本人開車客氣，我們早加速了！」香港讀者笑：「熊大coser圓滾滾，誰怕？」NHK本意宣導自保，結果布偶裝搶鏡，

佐藤教授訪談說：「可愛是加分，但安全第一。」2025年熊地圖紅翻，秋田5996宗、奈良鹿熊同框，這片子雖萌，提醒大家別大意。誰知警示片，還能圈粉熊大？😂

Japhub小編有話說

天啊，這熊大教學片寫完，小編都想買布偶cos了！NHK用心滿分，網友卻全被萌翻，這反轉太日式。

如果你有熊遇險笑談，或自保小撇步，留言區分享～下次聊個不完的日本趣聞，緩緩哦！