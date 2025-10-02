8個步驟輕鬆做御飯糰！想吃自己包 不用再買超商！

在亞洲國家密度很高的便利商店，不僅販售的品項種類多元，就連食物類型也廣受民眾喜愛，尤其御飯糰包有米飯，又有多種口味可以挑選，加上食用上非常快速方便，是不少上班族、學生的購買首選，不過超商的價格還是頗高、且份量也較少，要吃飽恐要花不少錢。

日本推特一名推友（＠emiry_oinari），就分享了「DIY御飯糰包裝」的方法，只要準備鋁箔紙、紙膠帶以及你想吃的食材，經過簡單8步驟，就能完成獨一無二的專屬御飯糰！

步驟一：首先先撕下一塊鋁箔紙，並放一片長型海苔在上面

步驟二、三：將左、右兩側的鋁箔紙往中間包起來

步驟四：包好完畢後把它反過來

步驟五：在反過來的這面貼上一條直式紙膠帶

步驟六：再將鋁箔紙反回來正面，並擺上三角飯糰

步驟七：從下往上，將鋁箔紙包住飯糰

步驟八：將左右兩側鋁箔紙折起來即完成！

一將紙膠帶往下撕開，就會像超商賣的御飯糰一樣，左右扒開就能開動！是不是超級簡單～覺得超商飯糰份量太少、內餡不足的人可以在家動手做起來，不手軟的將喜歡的配料塞好塞滿，製作一顆好吃又有飽足感的居家御飯糰吧！

還是不太理解的能參考影片喔～